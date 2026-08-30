📌 SINTESI ESECUTIVA (TL;DR) Oggi alle 18.30 Massimiliano Allegri debutta allo Stadio Maradona in Napoli-Como. Il tecnico torna a Fuorigrotta 28 anni dopo la disastrosa esperienza da giocatore azzurro (7 presenze e retrocessione nel 1997/98). Sfiderà Cesc Fabregas, che a gennaio rifiutò l’offerta di Aurelio De Laurentiis per restare al Como (portato in Champions). Sul mercato, Allegri conferma il blocco totale: senza uscite, le liste della Serie A impediscono nuovi acquisti.

Napoli-Como, l’esordio al Maradona: il ritorno di Allegri 28 anni dopo, il gran rifiuto di Fabregas e il mercato bloccato

Ci sono incroci temporali che sembrano scritti dalla penna di un romanziere cinico e nostalgico. Oggi, alle ore 18.30, lo Stadio Diego Armando Maradona aprirà i cancelli a oltre 45mila spettatori per l’esordio casalingo della SSC Napoli. Sulla panchina azzurra siederà Massimiliano Allegri, un uomo che torna a calcare l’erba di Fuorigrotta da tesserato partenopeo per la prima volta dopo 28 anni, 3 mesi e 14 giorni. Di fronte a lui, il Como guidato da Cesc Fabregas, la vera rivelazione del calcio italiano, capace di conquistare l’accesso in Champions League. Ma Napoli-Como non è solo una sfida di cartello della nuova Serie A; è un concentrato di sliding doors, di rifiuti eccellenti sul mercato degli allenatori e di fantasmi del passato che riemergono dagli archivi storici del club.

Scheda Dati: Il confronto tra le statistiche di Allegri e il disastro del Napoli 1997/1998 Parametro Storico I Numeri di M. Allegri I Numeri della SSC Napoli Presenze e Minutaggio 7 Presenze (481 Minuti) 34 Partite di Campionato Bilancio Vittorie/Sconfitte 0 Vittorie, 2 Pari, 5 Sconfitte 2 Vittorie, 8 Pari, 24 Sconfitte Gol Fatti / Subiti 4 Gol Fatti / 18 Subiti (con lui in campo) 25 Gol Fatti / 76 Subiti (Diff. -51) Guida Tecnica Voluto da Giovanni Galeone 4 Allenatori (Mutti, Mazzone, Galeone, Montefusco) Esito Finale Media punti: 0,29 a partita 18° Posto (14 Punti) – Retrocessione

Quali sono le statistiche di Massimiliano Allegri da giocatore del Napoli nella stagione 1997/1998?

Allegri giocò solo 7 partite (481 minuti) sotto la guida di Giovanni Galeone, ottenendo 2 pareggi e 5 sconfitte in un’annata chiusa all’ultimo posto con 14 punti.

Per comprendere l’emozione di Massimiliano Allegri nel rimettere piede al Maradona, bisogna riavvolgere il nastro fino al 15 maggio 1998. Quel giorno, l’allora ventinovenne centrocampista livornese chiuse la sua brevissima e infausta esperienza da calciatore azzurro restando in panchina contro il Bari. Era l’epilogo di uno dei campionati più brutti, tristi e disastrosi della centenaria storia della SSC Napoli.

I numeri di quella stagione mettono i brividi. Il Napoli terminò all’ultimo posto in classifica con la miseria di 14 punti, a una distanza siderale dalla quota salvezza (il Lecce retrocesse da penultimo con 26 punti). La squadra subì ben 76 reti, chiudendo con una differenza reti di -51 e bruciando ben quattro allenatori: Bortolo Mutti, Carlo Mazzone, Giovanni Galeone e Vincenzo Montefusco. Massimiliano Allegri arrivò a dicembre proprio per aiutare il suo maestro Galeone, ma fu travolto dal disastro generale. Nelle 7 partite in cui scese in campo (6 da titolare), il Napoli non vinse mai, segnando appena 4 gol e subendone 18. Una media di 0,29 punti a partita che certificò la retrocessione in Serie B. Oggi, da allenatore vincente, Allegri ha l’occasione di riscrivere il suo personalissimo finale con la città.

Perché l’allenatore Cesc Fabregas ha rifiutato l’offerta di Aurelio De Laurentiis per guidare il Napoli?

A gennaio, Fabregas ha declinato l’offerta per il post-Conte, preferendo restare al Como, convinto di poter replicare i successi azzurri (portando infatti i lariani in Champions League).

Se il passato di Allegri è un romanzo drammatico, il presente di Cesc Fabregas è un thriller di mercato. Come rivelato da un’inchiesta del quotidiano La Repubblica, l’allenatore spagnolo è stato a un passo dal sedersi proprio sulla panchina che oggi occupa Allegri. Nello scorso mese di gennaio, Aurelio De Laurentiis aveva individuato in Fabregas il profilo perfetto per inaugurare il ciclo post-Conte in vista dell’estate.

La risposta dello spagnolo fu un “no” immediato, senza nemmeno prendersi qualche giorno per riflettere. Nessun attrito personale con De Laurentiis, anzi: Fabregas ha sempre elogiato il percorso manageriale dell’imprenditore romano. Il rifiuto è nato da una ferrea convinzione professionale. L’ex centrocampista dell’Arsenal era certo che il suo Como potesse ripercorrere le orme del Napoli, scalando le gerarchie del calcio italiano. Una profezia che si è avverata: Fabregas ha portato i lariani a una clamorosa qualificazione in Champions League, dimostrando che il suo rifiuto (aveva detto di no anche all’Inter campione d’Italia) era fondato su basi solidissime.

⚡ Perché questa partita conta per il Napoli: Il Como non è più la simpatica cenerentola del campionato, ma una corazzata da Champions League. Lo scorso anno, il Napoli ha sbattuto violentemente contro il muro tattico di Fabregas: due pareggi per 0-0 in Serie A e una sanguinosa eliminazione in Coppa Italia (1-1 e sconfitta ai rigori). Per Allegri, vincere oggi significa non solo bagnare l’esordio casalingo con i tre punti, ma sfatare un tabù tattico che ha tormentato la squadra per tutta la passata stagione.

Come giocherà il Napoli contro il Como e quali sono i pericoli tattici?

Massimiliano Allegri ha chiesto una partita di grande intelligenza e pazienza per togliere il palleggio al Como, evitando gli errori costati l’eliminazione in Coppa Italia un anno fa.

La tensione tra Massimiliano Allegri e Cesc Fabregas ha già vissuto un capitolo rovente nella passata stagione, con un acceso botta e risposta a San Siro. Oggi, però, il tecnico livornese getta acqua sul fuoco: «Cose del genere succedono, le fa capitare la tensione. Cesc è un allenatore che promette davvero molto bene. Ma questa sarà Napoli-Como, non Allegri contro Fabregas».

Sul piano tattico, Allegri ha preparato una vera e propria ragnatela. «Affronteremo una squadra che ha fatto cose straordinarie, ben organizzata e molto tecnica. Il Como è la nuova realtà del calcio italiano», ha sentenziato in conferenza stampa. Il piano gara del Napoli si baserà sull’attesa e sulla rottura delle linee di passaggio: «In un momento in cui la condizione non è ancora ottimale e le temperature sono alte, bisogna giocare una partita di grande intelligenza e pazienza. Dovremo provare a togliere i loro punti di forza, cioè l’ottimo palleggio e la capacità di scatenarsi in velocità». Niente pressing ultra-offensivo, dunque, ma una gestione oculata delle energie per colpire i lariani in transizione.

Perché il calciomercato del Napoli è chiuso a 48 ore dal termine?

Il mercato azzurro è paralizzato dal regolamento sulle liste della Serie A. Senza cessioni degli esuberi, è matematicamente impossibile tesserare nuovi giocatori per alzare il livello tecnico.

Mentre lo stadio si prepara alla festa, negli uffici di Castel Volturno regna la rassegnazione. A circa quarantotto ore dal gong finale del calciomercato estivo, Massimiliano Allegri ha certificato la chiusura delle operazioni in entrata. «Mettere giocatori che non aumentano il livello tecnico della squadra, che è già alto, non ha senso: sono contento della rosa, lavoriamo e miglioriamo con questi giocatori».

Dietro questa dichiarazione da perfetto “aziendalista”, si nasconde un ostacolo insormontabile: le liste della Lega Serie A. Il Napoli ha tutti gli slot per i giocatori “Over 22” occupati. Come ha ammesso lo stesso Allegri: «Tra l’altro abbiamo problemi di lista, altrimenti qualcuno resta fuori». Senza la cessione a titolo definitivo di esuberi pesanti (come Noa Lang o Jesper Lindstrom), il Direttore Sportivo Giovanni Manna ha le mani legate. Il Napoli affronterà la prima metà della stagione con l’attuale organico, sperando che l’infermeria non presenti il conto.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo La conferenza stampa di Massimiliano Allegri è un capolavoro di gestione ambientale. In un momento in cui qualsiasi altro allenatore avrebbe puntato i piedi per i mancati acquisti (il sogno Gabriel Jesus è sfumato proprio per i problemi di lista), il tecnico livornese fa da scudo alla società. Definisce la rosa “di alto livello” e sposta tutta l’attenzione sul campo e sul Como. È l’atteggiamento pragmatico che serviva a Napoli dopo le intemperanze verbali del passato. Tuttavia, il campo non fa sconti. Il Como di Fabregas è una macchina da calcio moderna, e i tre pareggi dello scorso anno gridano vendetta. Allegri sa che per cancellare definitivamente il fantasma di quel 1998, non bastano le belle parole: servono i tre punti, anche a costo di vincere “di horto muso”.

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🧭 La Mappa della Notizia ✅ Cosa sappiamo (Fatti certi): Massimiliano Allegri torna al Maradona da tesserato del Napoli 28 anni dopo la retrocessione del 1998.

Cesc Fabregas ha rifiutato la panchina del Napoli a gennaio per restare al Como (portato in Champions).

Il mercato in entrata del Napoli è ufficialmente chiuso a causa della saturazione delle liste Serie A. ⏳ Cosa resta da confermare (Scenari futuri): L’approccio tattico del Napoli per scardinare il palleggio del Como, dopo i tre pareggi della scorsa stagione.

L’eventuale cessione in extremis di qualche esubero verso mercati esteri ancora aperti.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri sono state estrapolate dalla conferenza stampa ufficiale tenutasi alla vigilia del match Napoli-Como (Serie A 2026/2027). I dati storici relativi alla stagione 1997/1998 (presenze di Allegri, numero di allenatori, differenza reti e punti in classifica) sono stati verificati incrociando gli archivi storici della Lega Serie A. Il retroscena di mercato sul rifiuto di Cesc Fabregas alla panchina azzurra nel gennaio scorso è stato rivelato da un’inchiesta del quotidiano La Repubblica.Analisi a cura della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 30 Agosto 2026.

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