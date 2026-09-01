IN SINTESI Antonio Vergara (classe 2003, blindato da Aurelio De Laurentiis fino al 2031) è rimasto in panchina per 100 minuti nella sconfitta contro il Como. Una scelta di Massimiliano Allegri che fa discutere, considerando che il trequartista aveva deciso la gara col Genoa (gol e assist). Il Napoli ha la rosa più vecchia della Serie A (28,8 anni di media, 7 over-30) e palesa limiti fisici e difensivi ereditati dall’era Antonio Conte. In vista di Inter e Arsenal, la freschezza di Vergara è una necessità tattica.

Perché Antonio Vergara deve giocare nel Napoli di Allegri

C’è un paradosso tattico e aziendale che aleggia pesantemente sulle tribune dello Stadio Diego Armando Maradona. Riguarda Antonio Vergara, l’allievo prediletto del vivaio azzurro, il talento che il presidente Aurelio De Laurentiis ha blindato con un contratto d’acciaio fino al 2031 per respingere gli assalti del mercato. Eppure, nella disastrosa sconfitta casalinga contro il Como, il trequartista classe 2003 è rimasto incollato alla panchina per tutti i cento minuti di gioco. Una scelta, quella operata da Massimiliano Allegri, che stride violentemente con quanto visto solo una settimana prima a Marassi, dove i colpi di classe di Vergara — un assist di tacco illuminante per Kevin De Bruyne e un gol di sinistro chirurgico — avevano letteralmente salvato il Napoli. Lasciare a riposo l’unico giocatore capace di accendere la luce in una squadra apparsa logora e prevedibile impone una riflessione profonda sulle gerarchie interne e sul futuro a breve termine della SSC Napoli.

Scheda Dati: Il rendimento reale e verificato di Antonio Vergara (Stagione 2025/2026) Competizione / Parametro Presenze (Tit.) Gol / Assist Dettagli e Rating Serie A Enilive 12 (8) 1 Gol / 2 Assist 614′ giocati | Rating 6.83 UEFA Champions League 4 1 Gol / 0 Assist 1,1 xG | Rating UEFA 7.1 Coppa Italia & Supercoppa 3 1 Gol / 0 Assist Impatto decisivo nelle coppe TOTALE COMPLESSIVO 25/26 19 Presenze 3 Gol / 2 Assist Valore: ~3,1 Mln €

L’istinto ragionato di Allegri e le scelte sbagliate contro il Como

Allegri ha puntato sull’esperienza di Olivera e Lang, fallendo. Vergara, capace di cogliere di sorpresa le difese, meritava spazio in una gara dominata dai lariani.

Massimiliano Allegri riconosce a sé stesso una dote fondamentale: l’istinto ragionato. Quella capacità, affinata in anni di vittorie, di cogliere l’attimo fuggente di una partita e tentare, con una o più mosse dalla panchina, di ribaltarne l’inerzia. Contro il Como, tuttavia, questo istinto ha fatto cilecca. Alcune scelte di partenza, come l’impiego di Mathias Olivera e Noa Lang, si sono rivelate disastrose. Altre mosse a gara in corso, come l’inserimento di Kevin De Bruyne, hanno conferito maggiore sostanza alla manovra, senza però riuscire a scardinare il fortino eretto da Cesc Fabregas.

In questo scenario di assoluto dominio tattico da parte degli ospiti per larghi tratti del match, l’esclusione di Antonio Vergara appare incomprensibile. A un calciatore dotato di tali qualità tecniche, compresa la rara abilità di cogliere di sorpresa gli avversari muovendosi tra le linee, non si possono negare persino gli spiccioli di gara. Vergara non è più una scommessa: era stato “scoperto” per necessità a metà dello scorso campionato per sopperire all’infortunio di David Neres. In quel frangente, l’ex tecnico Antonio Conte mise da parte le richieste di prestito e lo gettò nella mischia, ottenendo risposte eccellenti sia in Serie A che in Champions League (dove Vergara trovò anche la via della rete), prima che la sfortuna lo inserisse nel fitto elenco degli infortunati.

Il problema anagrafico: il Napoli ha la rosa più vecchia della Serie A

Con un’età media di 28,8 anni e ben sette giocatori over 30, il Napoli appare logoro. Senatori come Anguissa e Olivera hanno mostrato limiti fisici evidenti.

Allegri ha ragione quando predica calma, ricordando che il calcio non è una scienza esatta e che l’ingresso di Vergara non avrebbe garantito matematicamente il pareggio contro il Como. Ma c’è un dato strutturale che l’allenatore livornese non può ignorare. Secondo i database del sito specializzato Transfermarkt, la SSC Napoli possiede attualmente la rosa con l’età media più alta dell’intera Serie A: ben 28,8 anni.

Un roster appesantito dalla presenza di sette giocatori over 30. Ci sono elementi che sono stati fondamentali per la conquista dei due scudetti recenti, ma che oggi appaiono l’ombra di loro stessi. Frank Anguissa e Mathias Olivera, tra i peggiori in campo al Maradona, sono l’emblema di questo logorio psicofisico. C’è da capire, con brutale onestà, se un ciclo si è definitivamente chiuso. Allegri è chiamato a un’impresa titanica: usare la sua immensa esperienza per spremere le ultime energie da questi senatori, oppure avere il coraggio di voltare pagina. Se l’idea della società è quella di costruire un progetto a lungo termine, non si può rinviare l’attuazione del “Piano Vergara”.

⚡ L’antidoto allo stress: Antonio Vergara rappresenta un’anomalia positiva nel calcio iper-tattico di oggi. Avendo imparato a giocare per strada, a Frattamaggiore, vive il calcio senza l’ansia da prestazione che paralizza i suoi compagni più esperti. Questa sfrontatezza mentale lo rende perfettamente allineato alla filosofia di Massimiliano Allegri, storicamente lontano dalle “ossessioni da sconfitta” che caratterizzavano la precedente gestione di Antonio Conte.

I disastri in difesa: dai numeri di Antonio Conte all’emergenza attuale

Il Napoli subisce troppi gol. Un trend negativo iniziato nel secondo anno di Conte (da 27 a 36 reti subite) e aggravato oggi dalle assenze di Beukema e Buongiorno.

Se l’attacco fatica, la difesa piange. I marchiani errori visti contro il Como (su tutti il disimpegno suicida di Anguissa) possono sorprendere solo chi ha la memoria corta. Il declino della retroguardia azzurra è un processo iniziato da tempo. I dati parlano chiaro: dal primo al secondo campionato sotto la guida di Antonio Conte, i gol subiti dal Napoli sono aumentati di nove unità (passando da 27 a 36), mentre le sconfitte sono letteralmente raddoppiate (da 4 a 8).

A questa fragilità sistemica si è aggiunta una dose massiccia di sfortuna clinica. Più difensori azzurri hanno subito infortuni seri nella scorsa stagione, e al momento il reparto arretrato a disposizione di Allegri è privo di due pilastri assoluti come Sam Beukema e Alessandro Buongiorno (con l’ex capitano del Torino che rientrerà solo a gennaio). La strada diventa ripidissima se si ripropone il copione visto in alcune partite del precedente campionato: gravi leggerezze difensive a cui fa da contraltare una preoccupante sterilità offensiva.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo Massimiliano Allegri ha gettato acqua sul fuoco, ricordando che le imminenti sfide contro l’Inter campione d’Italia e l’Arsenal vice-campione d’Europa non decideranno la stagione. Ha ragione: l’ansia sottrae lucidità. Ma proprio per affrontare corazzate di questo calibro, il Napoli non può presentarsi con il motore ingolfato dei suoi senatori. In un ambiente che ha visto le rivali investire decine di milioni, mentre De Laurentiis si è limitato a due riserve (Badiashile e Favasuli), la leggerezza e la classe di Antonio Vergara non sono un lusso, ma un toccasana vitale. Il talento di Frattamaggiore deve essere la luce che si accende sulle ombre del Napoli. Allegri lo sa: per vincere le guerre, a volte, serve l’incoscienza dei vent’anni.

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🧭 La Mappa della Notizia ✅ Cosa sappiamo (Fatti certi): Antonio Vergara è rimasto in panchina per tutta la gara persa dal Napoli contro il Como (1-2).

Il Napoli ha l’età media più alta della Serie A (28,8 anni) e conta ben sette giocatori over 30 in rosa.

La difesa azzurra è in piena emergenza per le assenze prolungate di Sam Beukema e Alessandro Buongiorno. ⏳ Cosa resta da confermare (Scenari futuri): Le scelte di Massimiliano Allegri per le prossime, decisive sfide contro l’Inter in campionato e l’Arsenal in Champions.

Il possibile accantonamento di senatori in difficoltà (come Anguissa e Olivera) a favore dei giovani del vivaio.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le statistiche individuali di Antonio Vergara relative alla stagione 2025/2026 (presenze, gol, assist, xG e rating) sono state aggregate e verificate incrociando i database ufficiali di Opta Analyst, FotMob e UEFA. I dati anagrafici della rosa della SSC Napoli (età media di 28,8 anni e numero di over-30) sono estratti dal portale specializzato Transfermarkt. Il confronto sui gol subiti durante la gestione di Antonio Conte si basa sugli archivi storici della Lega Serie A.Analisi a cura della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 2 Settembre 2026. Le statistiche individuali direlative alla stagione 2025/2026 (presenze, gol, assist, xG e rating) sono state aggregate e verificate incrociando i database ufficiali di Opta Analyst, FotMob e UEFA. I dati anagrafici della rosa della SSC Napoli (età media di 28,8 anni e numero di over-30) sono estratti dal portale specializzato Transfermarkt. Il confronto sui gol subiti durante la gestione disi basa sugli archivi storici della Lega Serie A.Analisi a cura della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 2 Settembre 2026.

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