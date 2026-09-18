Napoli, si ferma Spinazzola: diagnosi e tempi di recupero

📌 In sintesi L’emergenza infortuni continua a tormentare la SSC Napoli alla vigilia della delicata trasferta contro la Fiorentina (domenica, ore 12:30). Leonardo Spinazzola si è fermato a Castel Volturno per una lieve contrattura al bicipite femorale della coscia destra: al suo posto è pronto Mathias Olivera. A centrocampo resta in forte dubbio Frank Anguissa, ancora alle prese con un lavoro personalizzato. Buone notizie, invece, da Sam Beukema: l’olandese ha smaltito il problema al tendine ed è pienamente recuperato. Tuttavia, Massimiliano Allegri confermerà la coppia centrale Rrahmani-Marin, rimandando l’impiego dell’ex Bologna al massiccio turnover previsto per il tour de force di ottobre.

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Qual è l’infortunio di Spinazzola e chi gioca in difesa in Fiorentina-Napoli?

Cresce l’attesa per la sfida dello Stadio Artemio Franchi tra Fiorentina e SSC Napoli, gara valida per la quinta giornata di Serie A in programma domenica alle ore 12:30. Tuttavia, il dibattito alla vigilia della trasferta toscana non si concentra esclusivamente sulle scelte tattiche, ma è dominato dall’ennesimo bollettino medico diramato dal centro sportivo di Castel Volturno. L’emergenza infortuni che ha caratterizzato l’avvio di stagione di Massimiliano Allegri non accenna a placarsi, colpendo questa volta il reparto arretrato e costringendo il tecnico livornese a ridisegnare le corsie esterne a poche ore dal fischio d’inizio.

Qual è l’infortunio di Spinazzola e chi giocherà al suo posto contro la Fiorentina?

La doccia fredda per lo staff tecnico azzurro è arrivata durante la seduta di allenamento odierna. Leonardo Spinazzola non ha preso parte al lavoro con il resto del gruppo. Come riportato dai canali ufficiali del club partenopeo, l’esterno ha accusato un problema muscolare che gli esami strumentali hanno inquadrato come una «lieve contrattura al bicipite femorale della coscia destra».

Pur trattandosi di un infortunio di lieve entità, la natura muscolare del problema impone la massima prudenza per evitare lesioni più gravi. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, c’è il concreto rischio che l’ex romanista debba dare forfait per la gara del Franchi. Di conseguenza, le gerarchie sulla fascia sinistra cambiano radicalmente: Mathias Olivera si candida con prepotenza per una maglia da titolare, garantendo ad Allegri maggiore copertura difensiva in una trasferta storicamente insidiosa. Nel frattempo, a centrocampo, non arrivano segnali incoraggianti da Frank Zambo Anguissa: il camerunense ha svolto ancora lavoro personalizzato sia in palestra che in campo, restando in fortissimo dubbio.

Scheda Dati: Il bollettino medico della SSC Napoli verso Firenze Calciatore Diagnosi Ufficiale Status per Firenze Leonardo Spinazzola Lieve contrattura al bicipite femorale dx Out / Forfait Frank Anguissa Risentimento muscolare (Lavoro a parte) Forte Dubbio Sam Beukema Guarito da problema al tendine Recuperato

Perché Sam Beukema non gioca titolare e chi ha scelto Allegri in difesa?

Se le fasce e il centrocampo piangono, il cuore della difesa azzurra sorride. Sam Beukema è totalmente guarito dal fastidioso problema al tendine che lo aveva costretto a saltare entrambi i ritiri estivi. L’olandese è finalmente pronto, ha recuperato una condizione atletica accettabile e aspetta solo l’occasione giusta per rientrare nelle rotazioni di Massimiliano Allegri.

Tuttavia, il suo rientro dal primo minuto non avverrà contro la Fiorentina. Al momento, il tecnico livornese ha trovato nella coppia formata da Amir Rrahmani e Rafa Marin delle solide certezze. In una fase della stagione in cui il Napoli ha un disperato bisogno di stabilità difensiva, smontare un reparto che sta iniziando a trovare i giusti automatismi rappresenterebbe un azzardo tattico inutile. La linea a quattro vista contro il Bologna resterà dunque confermata in blocco, con l’unica eccezione obbligata di Olivera a sinistra.

Quando tornerà in campo Beukema nel turnover del Napoli?

L’appuntamento con il campo per l’ex difensore del Bologna è solo rimandato. Arrivato all’ombra del Vesuvio dopo due stagioni di altissimo livello in Emilia, Beukema non ha deluso, ma gli infortuni gli hanno impedito di mantenere gli standard attesi. Adesso, con la piena disponibilità fisica, ha davanti a sé la finestra perfetta per tornare protagonista.

Il momento di Beukema arriverà a ottobre. Dopo la sosta per le Nazionali, la SSC Napoli dovrà affrontare un vero e proprio tour de force: il calendario prevede ben nove partite in meno di trenta giorni, tra gli impegni di Serie A e le notti di Champions League. In un contesto così logorante, il turnover scientifico diventerà un obbligo per Massimiliano Allegri. Sarà in quei frangenti ravvicinati che l’allenatore dovrà dosare le energie dei titolari, offrendo all’olandese lo spazio necessario per riprendersi le chiavi della difesa azzurra.

Scheda Dati: Le gerarchie della difesa azzurra per Fiorentina-Napoli Ruolo Difensivo Scelta di Allegri Motivazione Tattica Terzino Sinistro Mathias Olivera Sostituisce l’infortunato Spinazzola. Difensori Centrali Rrahmani – Marin Coppia confermata per garantire stabilità. Prima Alternativa Sam Beukema In panchina, pronto per il turnover di ottobre.

✍️ L’Analisi di Napolissimo La gestione dell’infermeria sta diventando il vero banco di prova per Massimiliano Allegri. L’infortunio di Spinazzola priva il Napoli di spinta sulla fascia sinistra, ma l’inserimento di Olivera potrebbe paradossalmente garantire quell’equilibrio difensivo necessario per affrontare una squadra offensiva come la Fiorentina. La scelta di non forzare il rientro di Beukema dal primo minuto è un atto di estremo pragmatismo: in questo momento storico, il Napoli non può permettersi esperimenti. Consolidare la coppia Rrahmani-Marin è vitale per arrivare alla sosta con certezze granitiche, per poi sfruttare la profondità della rosa (Beukema in primis) quando il calendario di ottobre non farà sconti a nessuno.

📊 Nota metodologica:

Le informazioni relative all’infortunio di Leonardo Spinazzola (contrattura al bicipite femorale) e alle condizioni di Frank Anguissa riflettono il report ufficiale diramato dalla SSC Napoli al termine della seduta di allenamento a Castel Volturno. Le proiezioni tattiche sull’impiego di Sam Beukema e sulle scelte difensive di Massimiliano Allegri si basano sull’analisi del calendario ufficiale della Serie A e della Champions League per il mese di ottobre.Analisi della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 18 settembre 2026.

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