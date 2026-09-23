📌 In sintesi La crisi di risultati della SSC Napoli sta spingendo il Direttore Sportivo Giovanni Manna a pianificare una vera e propria rivoluzione per il mercato di gennaio. Lorenzo Lucca e Noa Lang, trattenuti in estate per mancanza di offerte adeguate, stanno deludendo le aspettative di Massimiliano Allegri e sono i principali indiziati per lasciare il club (su di loro ci sono Atalanta, Ajax, Bologna, Genoa e Pisa). Sul fronte dei top player, è ormai segnato il destino di Kevin De Bruyne: il rendimento del belga è stato giudicato insufficiente e la società ha deciso di non rinnovare il suo contratto, che andrà in naturale scadenza il 30 giugno 2027.

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Perché Lucca e Lang lasciano il Napoli a gennaio, dove andranno e perché De Bruyne non rinnova il contratto?

Il deludente avvio di stagione della SSC Napoli non ha soltanto acceso i riflettori sulle difficoltà tattiche di Massimiliano Allegri, ma ha inevitabilmente spostato l’attenzione sulle scrivanie del centro sportivo di Castel Volturno. Il Direttore Sportivo Giovanni Manna è già al lavoro per correggere in corsa le anomalie di una rosa che, ad oggi, appare sbilanciata e priva di alternative funzionali. La sessione invernale di calciomercato, storicamente dedicata ai piccoli aggiustamenti, si preannuncia invece come un crocevia fondamentale per il club di Aurelio De Laurentiis. L’obiettivo è duplice: sfoltire l’organico cedendo i giocatori che non si sono integrati nel progetto tecnico e liberare spazio salariale per nuovi innesti. In cima alla lista dei partenti figurano due scommesse estive perse e un fuoriclasse il cui ciclo partenopeo sembra già giunto al capolinea.

Perché Lorenzo Lucca e Noa Lang lasceranno il Napoli a gennaio?

La permanenza estiva di Lorenzo Lucca e Noa Lang all’ombra del Vesuvio non è stata il frutto di una precisa scelta tecnica, ma la conseguenza di un mercato bloccato. Entrambi i giocatori avevano ricevuto manifestazioni di interesse durante i mesi caldi, ma le offerte recapitate sulla scrivania di De Laurentiis erano state giudicate economicamente inadeguate. Trattenuti per completare le rotazioni, i due si sono rivelati corpi estranei nel sistema di gioco di Massimiliano Allegri.

L’attaccante italiano appare psicologicamente bloccato, protagonista in negativo di episodi grotteschi (come l’involontario blocco sul compagno Favasuli a Firenze) e bersaglio dei continui rimproveri del tecnico. L’esterno olandese, dal canto suo, non è mai riuscito a incidere, uscendo spesso dal campo tra i mugugni. Come riportato dalle edizioni odierne di Tuttosport e Corriere dello Sport, l’addio a gennaio è un’ipotesi più che concreta, a patto di trovare acquirenti graditi. Per Lang si muovono l’Atalanta e l’Ajax, mentre per Lucca si aprono le porte di club alla ricerca di fisicità in area di rigore, come Bologna, Genoa e Pisa.

Scheda Dati: I possibili scenari di mercato per Lucca e Lang Calciatore Motivazione dell’Addio Possibili Destinazioni Noa Lang Rendimento impalpabile, scarso feeling tattico. Atalanta, Ajax Lorenzo Lucca Involuzione tecnica, rapporto teso con Allegri. Bologna, Genoa, Pisa

Perché il Napoli ha deciso di non rinnovare il contratto di Kevin De Bruyne?

Se le uscite di Lucca e Lang rientrano nelle normali dinamiche di sfoltimento della rosa, la gestione del caso Kevin De Bruyne tocca le corde più delicate del progetto societario. L’arrivo del fuoriclasse belga all’ombra del Vesuvio era stato accolto come un colpo di prestigio assoluto, il segnale inequivocabile che il Napoli puntava a consolidarsi nell’élite del calcio europeo. Le aspettative, tuttavia, si sono scontrate con una realtà deludente.

Al di là dell’illusorio gol segnato alla prima giornata di campionato sul campo del Genoa (che, insieme alla rete di Vergara, aveva firmato il blitz ligure), il rendimento complessivo di De Bruyne è stato definito “poca roba” rispetto al suo immenso pedigree. Tuttosport inquadra la situazione in termini netti: il belga appare ormai entrato nella fase crepuscolare della sua carriera. Non è più il dominatore capace di dettare i ritmi e decidere le partite da solo. Di fronte a un apporto così discontinuo, la dirigenza ha preso una decisione drastica: il contratto in scadenza il 30 giugno 2027 non verrà rinnovato, sancendo la fine del rapporto al termine dell’attuale stagione.

Scheda Dati: La situazione contrattuale di Kevin De Bruyne Dettaglio Contrattuale Stato Attuale e Prospettive Scadenza Contratto 30 Giugno 2027 Rendimento Stagionale 1 Gol (vs Genoa), prestazioni al di sotto delle aspettative. Decisione Societaria Nessun rinnovo. Addio a parametro zero a fine stagione.

✍️ L’Analisi di Napolissimo Le manovre in vista di gennaio certificano il fallimento della programmazione estiva. Il Napoli ha acquistato nomi, non giocatori funzionali al progetto tattico di Massimiliano Allegri. Il caso De Bruyne è l’emblema di questa miopia: un’operazione di marketing straordinaria che si è scontrata con le spietate leggi della biologia e dell’intensità della Serie A. Scegliere di non rinnovargli il contratto è un atto di doloroso pragmatismo aziendale, necessario per non ingolfare il bilancio futuro. Allo stesso modo, liberarsi di Lucca e Lang a gennaio è l’unica via per permettere a Giovanni Manna di consegnare ad Allegri quei “gregari di lusso” indispensabili per raddrizzare una stagione nata sotto una cattiva stella.

📊 Nota metodologica:

Le indiscrezioni relative alle possibili cessioni di Lorenzo Lucca e Noa Lang nel mercato di gennaio, così come le valutazioni sul mancato rinnovo contrattuale di Kevin De Bruyne, sono state estrapolate dalle edizioni odierne dei quotidiani sportivi Tuttosport e Corriere dello Sport. I dati sulla scadenza del contratto del centrocampista belga (giugno 2027) riflettono gli accordi depositati in Lega Serie A.Analisi della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 23 settembre 2026.

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