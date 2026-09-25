In sintesi Scott McTominay è rientrato al SSC Napoli Training Center di Castel Volturno il 24 settembre 2026 e ha svolto una sessione personalizzata in palestra, come comunicato dalla SSC Napoli. È il primo allenamento dopo l’ablazione per una lieve aritmia benigna eseguita l’8 settembre a Manchester. Per tornare in campo serve una nuova idoneità sportiva, che secondo il ds Giovanni Manna richiede 28 giorni dall’intervento: la scadenza cade intorno al 6 ottobre, quattro giorni prima di Napoli-Frosinone. Il Mattino parla al massimo di uno spezzone contro il Frosinone; il club non ha annunciato una data. Da lì il Napoli gioca nove partite in trenta giorni.

Quando torna McTominay in campo dopo l’operazione al cuore? Che cosa ha comunicato il Napoli il 24 settembre

Scott McTominay ha ripreso ad allenarsi a Castel Volturno il 24 settembre 2026, sedici giorni dopo l’intervento di ablazione al cuore, ma per ora lavora da solo e in palestra. Lo ha reso noto la SSC Napoli nel report della seduta mattutina: «Gli azzurri proseguono gli allenamenti durante la pausa per le nazionali. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo lavoro di forza in palestra e una serie di cambi di direzione in campo. Scott McTominay è rientrato al SSC Napoli Training Center e ha svolto una sessione personalizzata in palestra».

Secondo Il Mattino, il centrocampista scozzese era arrivato in città il 23 settembre e si è presentato al centro sportivo la mattina seguente, unendosi ai compagni non convocati dalle nazionali. Il lavoro esclusivamente in palestra era previsto dallo staff medico del club, che lo seguirà nelle prossime settimane con carichi crescenti.

Perché il 6 ottobre conta più del 10

La data che il tifoso guarda è quella di Napoli-Frosinone, sabato 10 ottobre alle 20:45 al Maradona, prima gara dopo la sosta e rientro atteso anche per Anguissa. La data che conta davvero è un’altra: quella dell’idoneità sportiva.

Lo aveva spiegato il direttore sportivo Giovanni Manna prima di Inter-Napoli, il 17 settembre: «Servono 28 giorni per avere l’idoneità sportiva, prende dei farmaci anticoagulanti che sono vietati. Per due settimane deve stare a riposo per poi riprendere l’attività agonistica senza contatti per due o tre settimane». Contando dall’8 settembre, i 28 giorni scadono il 6 ottobre. Solo da quel momento McTominay potrà tornare a lavorare con il gruppo e con i contatti; il 10 ottobre avrebbe alle spalle quattro giorni di allenamento pieno.

Per questo Il Mattino, il 25 settembre, scrive che il recupero «proseguirà secondo i tempi prestabiliti» e che lo staff medico non intende «affrettare nulla»: «nella migliore delle previsioni» McTominay potrebbe avere «una parentesi in campo contro il Frosinone» e aumentare il minutaggio verso Villarreal-Napoli di Champions League del 13 ottobre. Lo stesso quotidiano riferisce che il giocatore vorrebbe accelerare. La SSC Napoli non ha indicato alcuna data di rientro: tutto ciò che va oltre il 6 ottobre è una proiezione.

La cronologia, dal 1° settembre a oggi

Il 1° settembre 2026 la SSC Napoli ha comunicato che McTominay, «in seguito all’insorgenza di una lieve aritmia benigna», sarebbe stato «sottoposto nei prossimi giorni a un intervento di correzione mediante ablazione (PFA)», con rientro previsto dopo la sosta per le nazionali.

L’8 settembre il club ha confermato l’intervento: «Nel corso della mattinata, come previsto, Scott McTominay ha effettuato la procedura di ablazione presso lo Spire Manchester Hospital. L’intervento è perfettamente riuscito». Il comunicato fissava «un periodo di riposo di circa due settimane prima di riprendere gli allenamenti». Le due settimane sono scadute il 22 settembre; il 24 McTominay era a Castel Volturno.

In mezzo, il 17 settembre, le parole di Manna sui 28 giorni hanno dato la misura dei tempi. Il quadro è quindi lineare e rispetta il programma iniziale: nessun ritardo, ma anche nessuna accelerazione rispetto a quanto annunciato.

Che cosa ha perso il Napoli senza McTominay

McTominay ha giocato due partite nel 2026-27, entrambe da titolare: Genoa-Napoli 0-2 del 22 agosto, 90 minuti, e Napoli-Como 1-2 del 30 agosto, sostituito al 56′ da Kevin De Bruyne. In totale 146 minuti, nessun gol e nessun assist, 2 tiri di cui 1 nello specchio, 0,31 gol attesi e il 90% di passaggi riusciti; il voto medio FotMob è 6,58, con un 7,6 a Genova e un 5,5 con il Como. Nelle pagelle italiane di quella sera, Repubblica e Corriere dello Sport gli avevano dato 5, segnalando anche un problema di vesciche ai piedi.

Senza di lui il Napoli ha raccolto 4 punti in 4 partite: sconfitta 3-2 a San Siro con l’Inter, 0-1 con l’Arsenal in Champions, 1-0 al Bologna, 1-1 a Firenze. Quattro gol segnati in quattro gare da una squadra che nelle prime sei ne ha fatti sette, il peggior avvio in Serie A dell’era De Laurentiis. McTominay nel 2025-26 aveva segnato 14 gol tra campionato e Champions League, 10 in Serie A e 4 in Europa.

Scott McTominay nel 2026-27 (Serie A, dati FotMob al 25 settembre 2026) Partita Data Minuti Esito Voto FotMob Genoa-Napoli 0-2 22 agosto 90 Titolare, in campo fino alla fine 7,6 Napoli-Como 1-2 30 agosto 56 Titolare, sostituito da De Bruyne 5,5 Totale 2 presenze 146 0 gol, 0 assist, xG 0,31, 2 tiri (1 nello specchio), 90% passaggi riusciti

Le nove partite di ottobre di cui parlava Manna

Quando Manna ha detto che il club aveva scelto di «anticipare la sosta» per riavere McTominay nel mese delle «nove partite», il numero era preciso. Dal 10 ottobre all’8 novembre il Napoli gioca nove gare in trenta giorni, sei di campionato e tre di Champions League. È il tratto di calendario in cui il rientro graduale dello scozzese si deciderà partita per partita.

Il calendario del Napoli dal rientro dopo la sosta (fonte: SSC Napoli, orari soggetti a variazioni) Data Partita Competizione Giorni dall’idoneità (6 ottobre) Sab 10 ottobre, 20:45 Napoli-Frosinone Serie A, 6ª giornata 4 Mar 13 ottobre, 21:00 Villarreal-Napoli Champions League 7 Sab 17 ottobre, 15:00 Venezia-Napoli Serie A, 7ª giornata 11 Mar 20 ottobre, 21:00 Napoli-Bodø/Glimt Champions League 14 Sab 24 ottobre, 18:00 Napoli-Roma Serie A, 8ª giornata 18 Mer 28 ottobre, 20:45 Monza-Napoli Serie A, 9ª giornata 22 Dom 1 novembre, 20:45 Juventus-Napoli Serie A, 10ª giornata 26 Mer 4 novembre, 21:00 Porto-Napoli Champions League 29 Dom 8 novembre, 12:30 Napoli-Lazio Serie A, 11ª giornata 33

L’Analisi di Napolissimo Il calendario spiega perché lo staff medico frena. Con l’idoneità il 6 ottobre, McTominay arriverebbe al Frosinone con quattro allenamenti pieni dopo un mese senza contatti: uno spezzone è il massimo ragionevole. Le gare in cui il suo rientro pesa davvero sono Napoli-Roma del 24 ottobre e Juventus-Napoli del 1° novembre, a 18 e 26 giorni dall’idoneità, quando il minutaggio potrebbe essere quello di un titolare. In mezzo, Villarreal e Bodø/Glimt sono le partite in cui il Napoli deve trovare i primi punti in Champions con o senza di lui. Questa è un’interpretazione della redazione sulla base dei tempi indicati da Manna, non un programma comunicato dal club.

Cosa aspettarsi adesso

Da qui al 6 ottobre McTominay proseguirà con lavoro individuale e senza contatti, come indicato da Manna e confermato dal report del 24 settembre. Il prossimo segnale da attendere non è una dichiarazione ma un dettaglio nei report di Castel Volturno: il giorno in cui il club scriverà che lo scozzese ha svolto «l’intera seduta con il gruppo». Fino ad allora, l’unica data certa è quella del 10 ottobre, e riguarda il Napoli, non lui.

Fonti:

Report allenamento del 24 settembre 2026: SSC Napoli (sito ufficiale). Comunicati del 1° e dell’8 settembre 2026: SSC Napoli, ripresi da Sky Sport e Reuters. Dichiarazioni di Giovanni Manna del 17 settembre 2026: La Gazzetta dello Sport. Tempi di recupero e rientro in città: Il Mattino, 24 e 25 settembre 2026. Statistiche 2026-27 e voti partita: FotMob, consultato il 25 settembre 2026. Pagelle Napoli-Como: la Repubblica e Corriere dello Sport, 30 agosto 2026. Calendario: SSC Napoli. Le proiezioni sul rientro sono indicate come tali nel testo. Ultimo aggiornamento: 25 settembre 2026.