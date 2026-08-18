IN SINTESI Sabato il Napoli esordisce in Serie A contro il Genoa di De Rossi. Per Massimiliano Allegri è vitale partire bene: in carriera vanta 7 vittorie all’esordio negli ultimi 15 anni, ma deve cancellare il flop dello scorso anno col Milan (ko con la Cremonese). Quest’anno, a differenza del passato, non ci sarà sosta a settembre: la Serie A si fermerà per 3 settimane solo a ottobre per un richiamo di preparazione.

Come sono andati gli esordi in Serie A di Massimiliano Allegri e cosa aspettarsi dalla sua prima panchina in Genoa-Napoli?

C’è un’immagine che perseguita Massimiliano Allegri e che, in cuor suo, spera di non rivedere mai più proiettata sui maxischermi della sua carriera. È la fotografia sbiadita di un anno fa: il suo Milan che inciampa rovinosamente contro la Cremonese a San Siro. Quella falsa partenza fu il presagio funesto di un’annata disgraziata, culminata con la mancata qualificazione in Champions League dei rossoneri. Oggi, sulla panchina della SSC Napoli, l’allenatore livornese ha un compito psicologico prima ancora che tattico: dare un colpo di spugna al passato e rispondere immediatamente ai detrattori che lo attendono al varco. Gli avvii di campionato non sono mai stati una passeggiata per Allegri, ma la trasferta di sabato a Genova rappresenta un incrocio troppo pericoloso per essere sbagliato.

Scheda Dati: Il bilancio storico di Massimiliano Allegri alla 1ª Giornata di Serie A Statistica Storica (Ultimi 15 Anni) Dati e Risultati Chiave Vittorie all’Esordio in Campionato 7 Vittorie L’Avversario “Bestia Nera” Udinese (Sconfitta 1-0 nel 15/16; Pareggio 2-2 nel 21/22) Ultimo Esordio da Scudetto Chievo-Juventus 2-3 (Stagione 2018/2019) Esordi Peggiori (Era Milan) 2 Sconfitte e 1 Pareggio (Dal 2011 al 2014) Esordio Attuale (Napoli 26/27) Genoa-Napoli (Stadio Ferraris di Marassi)

Quali sono le statistiche di Massimiliano Allegri nelle partite di esordio in Serie A?

Negli ultimi 15 anni, Allegri ha vinto 7 volte alla prima giornata. Ha dominato con la Juventus, mentre ha vissuto anni bui con il Milan e sofferto storicamente l’Udinese.

Studiare i precedenti di Massimiliano Allegri significa leggere in controluce la storia recente della Serie A. Il tecnico livornese sa come si vince al debutto: lo ha fatto per ben sette volte nel corso della sua quindicennale esperienza ad alti livelli. La sua golden age in questo senso è legata indissolubilmente ai colori della Juventus. A Torino, guidando forse le formazioni più forti della storia bianconera, le vittorie agostane erano spesso il preludio a cavalcate trionfali: si pensi al pirotecnico 3-2 sul campo del Chievo Verona nel 2018-19 (ultimo anno del suo ciclo scudettato), o ai più recenti e rotondi 3-0 inflitti al Sassuolo (2022-23) e all’Udinese (2023-24).

Eppure, le false partenze non sono mancate. I numeri a tinte rossonere sono decisamente in chiaroscuro. Se è vero che l’anno del suo primo Scudetto milanista (2010-11) si aprì con un devastante 4-0 al Lecce, dal 2011 al 2014 Max non è mai più riuscito a vincere all’esordio sulla panchina del Diavolo, collezionando due sconfitte e un pareggio. Ma il vero incubo personale di Allegri ha i colori bianconeri dell’Udinese: i friulani lo hanno clamorosamente beffato a Torino per 1-0 nel 2015-16, per poi inchiodarlo sul 2-2 in trasferta nella stagione 2021-22. Non deve sorprendere, quindi, che il tecnico abbia tirato un sospiro di sollievo scoprendo che il calendario non gli avrebbe riservato l’ostica trasferta in Friuli.

Quali sono le differenze tra il Napoli di oggi e il Milan allenato da Allegri lo scorso anno?

A differenza del Milan dello scorso anno, che necessitava di una rifondazione totale, questo Napoli possiede una struttura forte creata dalla società, che Allegri deve solo “riaccendere”.

Il paragone tra il fallimento milanista della passata stagione e l’inizio del nuovo ciclo partenopeo è tanto naturale quanto fuorviante. I problemi strutturali affrontati da Allegri a San Siro dodici mesi fa difficilmente si ripeteranno all’ombra del Vesuvio. Il Milan che ereditò era un cantiere aperto, una squadra sfilacciata che necessitava di una rifondazione totale, orfana di un vero progetto tecnico a lungo termine.

A Napoli, il contesto è radicalmente opposto. Nonostante le turbolenze, la squadra azzurra possiede una spina dorsale d’acciaio, creata meticolosamente negli anni e cementata da una società che ha sempre posto il “progetto” al centro del villaggio. Max si ritrova tra le mani non un’utilitaria da rottamare, ma una fuoriserie da riaccendere. I problemi del Napoli attuale sono fisiologici, legati all’usura mentale di alcuni interpreti e alla necessità di inserire rapidamente i nuovi acquisti nel motore, ma non mettono in discussione la qualità assoluta della rosa. Utilizzando una metafora motoristica: bisogna solo capire in fretta se questo Napoli viaggia a benzina o è un diesel che carbura sulla lunga distanza.

⚡ Perché questa partita conta per il Napoli: L’esordio di Genova non è solo una formalità di calendario. Il cammino del Napoli è in salita fin dai blocchi di partenza: dopo il Genoa di De Rossi, gli azzurri affronteranno l’insidia Como e poi il big match contro l’Inter. Perdere punti a Marassi scatenerebbe immediatamente la pressione ambientale, mettendo in discussione il lavoro estivo e caricando di ansia la supersfida contro i nerazzurri. Allegri deve blindare i tre punti, anche giocando in modo sporco, per garantirsi la serenità necessaria a plasmare la squadra.

Chi affronterà il Napoli nella prima giornata e qual è l’insidia del Genoa di De Rossi?

Il Napoli debutterà allo stadio Ferraris contro il Genoa di Daniele De Rossi: una squadra aggressiva, spinta da un ambiente caldissimo e difficile da affrontare ad agosto.

Come detto, il fato ha graziato Allegri dall’incrocio con l’Udinese, ma Marassi non è certo un campo morbido per testare i muscoli dopo i carichi di Dimaro e Castel di Sangro. Il Genoa guidato da Daniele De Rossi è una compagine rognosa, costruita a immagine e somiglianza del suo allenatore: aggressiva sulle seconde palle, compatta tra le linee e pronta a esaltarsi sulle ali dell’entusiasmo della Gradinata Nord.

Affrontare una trasferta così fisica ad agosto, quando i meccanismi del 4-3-3 allegriano sono ancora in fase di rodaggio e la difesa si ritrova senza pilastri come Buongiorno (infortunato), rappresenta una vera trappola. A questo si aggiunge la necessità di inserire i nuovi arrivati — come Badiashile — letteralmente “al volo”, senza il tempo fisiologico di assimilare la tattica difensiva del tecnico livornese.

Come cambia il calendario della Serie A 2026/27 con la nuova sosta di ottobre?

La Serie A non si fermerà più a settembre, ma giocherà ininterrottamente fino a una maxi-sosta di tre settimane a inizio ottobre per gli impegni delle Nazionali.

La vera, grande rivoluzione strategica della stagione 2026/2027 riguarda il calendario. Quest’anno, la Lega ha abolito le tradizionali, frammentate pause di inizio stagione. Dopo il fischio d’inizio e l’esordio nella nuova formula della Champions League, i club giocheranno senza respiro per un mese intero. La prima e unica sosta per le Nazionali è stata unificata e piazzata all’inizio di ottobre: tre settimane consecutive di stop.

Questo nuovo format modifica radicalmente l’approccio dei preparatori atletici. Le tre settimane di ottobre si trasformeranno in un vero e proprio “mini-ritiro”, un momento ideale per operare un massiccio richiamo di preparazione che dovrà sostenere la squadra fino a Natale. Per il Napoli, questo scenario evoca dolci ricordi: anche nell’anno dello storico tricolore di Luciano Spalletti, gli azzurri furono costretti a fermarsi a lungo (in quel caso a novembre/dicembre per il Mondiale in Qatar). Quella pausa permise alla squadra di riprendere fiato, svuotare l’infermeria e ripartire a Capodanno con un ritmo insostenibile per la concorrenza. Allegri spera di poter replicare quell’alchimia fisica, ma per arrivarci con serenità deve superare l’imbuto di Genova.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo Massimiliano Allegri, grande appassionato di ippica, ama ripetere che “il cavallo vincente si vede all’arrivo e non alla partenza”. Ed è verissimo. Ma a Napoli, una piazza viscerale che ha ancora negli occhi le scorie dell’anno post-Scudetto, partire bene è molto più che una necessità tattica: è questione di sopravvivenza ambientale. A Genova non importerà la fluidità della manovra o lo spettacolo. Servirà la quintessenza del “Cortomuso”. Vincere sporco a Marassi contro De Rossi, portare a casa i tre punti e costruire la mentalità difensiva per affrontare poi l’Inter, è l’unica via per accendere quel “motore da fuoriclasse” che la società gli ha messo a disposizione. Lo spettacolo arriverà a ottobre, per ora serve solo muovere la classifica.

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🧭 La Mappa della Notizia ✅ Cosa sappiamo (Fatti certi): Il Napoli esordirà ufficialmente in trasferta a Marassi contro il Genoa di Daniele De Rossi.

Allegri vanta 7 vittorie agli esordi, ma viene dalla sconfitta dello scorso anno contro la Cremonese col Milan.

Il calendario di avvio del Napoli è durissimo: Genoa, poi Como e subito il big match contro l’Inter. ⏳ Cosa resta da confermare (Scenari futuri): L’impatto fisico sui giocatori della nuova maxi-sosta di 3 settimane in programma a ottobre.

L’inserimento a tempo di record dei nuovi acquisti (Badiashile) negli schemi difensivi contro il Genoa.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le statistiche inerenti agli esordi in Serie A di Massimiliano Allegri negli ultimi 15 anni sono state verificate incrociando gli archivi storici ufficiali della Lega Serie A e i database di Opta. I riferimenti al nuovo calendario della stagione 2026/2027 (con l’eliminazione della pausa di settembre e l’introduzione della maxi-sosta unificata di tre settimane a ottobre) si basano sul regolamento diramato dalla FIGC in accordo con l’ECA.Analisi a cura della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 18 Agosto 2026.

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