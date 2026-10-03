📌 In sintesi Antonio Vergara, centrocampista del Napoli classe 2003, ha esordito con l’Italia nell’1-1 contro la Francia di Zinedine Zidane (2 ottobre 2026, Stade de France). Roberto Mancini lo ha inserito al 62′ al posto di Pio Esposito; sei minuti dopo, Bastoni ha pareggiato il gol di Olise. Per Vergara, che in carriera aveva giocato solo 45 minuti con l’Under 19, è il coronamento di un percorso partito dalla Frattese, passato per i prestiti a Vercelli e Reggio Emilia (con la rottura del crociato nel 2023) e sbocciato in azzurro. Sorridono anche gli altri nazionali del Napoli: doppietta per De Bruyne col Belgio, gol e omaggio a CR7 per Hojlund con la Danimarca, e assist decisivo per Noa Lang con l’Olanda.

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Cosa hanno fatto i giocatori del Napoli in Nazionale, perché Hojlund ha esultato come Ronaldo e com ‘è andato l’ esordio di Vergara con l ‘Italia?

L’esordio di Vergara in Nazionale è arrivato nella notte di Saint-Denis, venerdì 2 ottobre 2026, con l’ingresso al 62′ nel pareggio per 1-1 dell’Italia contro la Francia. Il centrocampista del Napoli, alla prima convocazione con la maglia azzurra, ha convinto per intensità e personalità.

La partita: cosa è successo a Saint-Denis

Francia-Italia è finita 1-1 nella terza giornata del Gruppo 1 della Lega A di Nations League, dopo un primo tempo a reti inviolate. I padroni di casa sono passati al 55′ con Olise, grazie a una punizione deviata dalla barriera che si è infilata sotto la traversa.

Mancini ha risposto con un doppio cambio: dentro Vergara, all’esordio, e Barella, fuori Pio Esposito e Tonali. Kean si è spostato al centro dell’attacco, con il Napoli in campo sulla destra.

Al 68′ è arrivato il pareggio. Bastoni ha rubato palla a Da Cunha sulla trequarti e ha battuto Maignan con un tiro dal limite. È stato il secondo gol consecutivo in azzurro per il difensore dell’Inter. Al 85′ la Francia è rimasta in dieci per il doppio giallo a Upamecano, ma l’Italia non ha trovato il colpo del ko.

Il ruolo di Vergara

La Gazzetta sottolinea che Mancini ha cercato «ordine e smalto» con i cambi. Vergara ha lottato, pressato e preso anche un giallo. Secondo il Corriere dello Sport, aveva ottenuto il posto dopo l’infortunio di Raspadori, che ha lasciato il ritiro per un problema alla coscia.

Dopo la gara, il giocatore ha spiegato che l’allenatore gli ha chiesto «solo di stare tranquillo e di puntare l’uomo». Ha parlato di grande emozione e di ottimismo, ma anche di rammarico: l’Italia voleva la vittoria.

Scheda Dati: Il tabellino di Francia-Italia (Nations League) Dato Dettagli Match Data e Stadio 2 ottobre 2026, Stade de France (Saint-Denis) Competizione UEFA Nations League, Lega A, Gruppo 1 (3ª giornata) Marcatori Olise 55′ (F), Bastoni 68′ (I) Ingresso di Vergara 62′, al posto di Pio Esposito Classifica Italia 4 punti, terza dietro Francia (7) e Belgio (6)

Chi è Vergara: dalla Frattese alla Nazionale

Antonio Vergara è nato il 16 gennaio 2003 a Frattaminore, in provincia di Napoli. È cresciuto nel settore giovanile del Napoli, dove è entrato nel 2014, dopo i primi calci in società locali dell’area nord.

Prima di imporsi ha fatto un lungo percorso in prestito: Pro Vercelli in Serie C (2022/23) e Reggiana in Serie B. In quegli anni ha subito la rottura del legamento crociato anteriore a settembre 2023, e poi è tornato a pieno regime.

È rientrato al Napoli nell’estate 2025 e ha debuttato in Serie A il 23 agosto 2025, subentrando a McTominay nel 2-0 sul Sassuolo. Il primo gol in Champions League è arrivato il 28 gennaio 2026, con una corsa solitaria nella sconfitta per 3-2 contro il Chelsea.

Il percorso mancato nelle giovanili

La sorpresa della convocazione era proprio questa. Vergara ha una sola presenza nelle nazionali giovanili: 45 minuti con l’Under 19 contro la Turchia, nel febbraio 2022. Per questo il passo verso l’Italia di Mancini è considerato un salto notevole.

Le reazioni: Adani, social e spogliatoio

Su Rai, Daniele Adani ha detto di avere «un debole» per Vergara, perché lo considera un ragazzo che ha fame ma non perde la creatività, né la voglia di giocare a calcio come nel quartiere. Secondo il commentatore, entra connesso al momento più delicato della partita e continuerà a far parte della selezione.

Secondo Il Mattino, il post Instagram del giocatore («Un onore indossare questa maglia») ha raccolto i commenti di Di Lorenzo, Alisson Santos e Politano, e quello dell’ex Mazzocchi, che gli ha scritto di non mollare mai. Anche Raspadori, uscito dal ritiro, avrebbe applaudito. Non abbiamo verificato direttamente questi messaggi.

Cosa significa per Mancini e per il Napoli

Per Mancini, Vergara è l’ultimo dei nove esordienti del nuovo ciclo, tra cui Zoma, Kayode e Doumbia. Il ct ha dimostrato di voler allargare il gruppo e cercare soluzioni nuove, in una Nazionale che ha giocato bene a lungo contro la Francia.

Per il Napoli la notizia è doppia. Da un lato, Vergara torna a Castel Volturno con più fiducia e con un riconoscimento che gli permette di pesare di più nelle rotazioni di Allegri. Dall’altro, il suo profilo da trequartista e interno mancino è utile nel momento in cui mancano McTominay e Favasuli.

È una nostra lettura: Allegri non ha dichiarato come cambierà l’impiego del giocatore. Il Napoli riparte il 10 ottobre contro il Frosinone, con un calendario che richiederà tutte le alternative.

Scheda Dati: Le tappe della carriera di Antonio Vergara Stagione Squadra Note e Traguardi 2022/23 Pro Vercelli (Serie C) 34 presenze, 3 gol 2023/24 e 2024/25 Reggiana (Serie B) 39 presenze, 5 gol (Rottura crociato a sett. 2023) 2025/26 SSC Napoli Debutto in A e primo gol in Champions League 2026 Nazionale Italiana Esordio il 2 ottobre contro la Francia

Gli altri azzurri in Nazionale: De Bruyne, Hojlund e Lang

Vergara non è stato l’unico del Napoli a brillare in questa sosta. Dieci calciatori azzurri sono stati convocati dalle rispettive nazionali, e tre di loro hanno inciso in Nations League.

De Bruyne: doppietta con il Belgio

Kevin De Bruyne è stato schierato titolare dal ct Mark van Bommel in Belgio-Turchia 3-0, venerdì 2 ottobre, ed è rimasto in campo 83 minuti. Ha segnato due gol, nonostante una prova poco brillante contro la Francia pochi giorni prima.

Dopo la partita ha spiegato che il calcio offensivo di Van Bommel gli si addice di più e che fisicamente si sente meglio dell’anno scorso. Ha anche detto di non preoccuparsi delle critiche. Il Belgio gioca di nuovo contro la Francia lunedì 5 ottobre alle 20.45.

Hojlund: gol al Portogallo ed esultanza alla Ronaldo

Rasmus Hojlund ha segnato il gol del 2-2 al 53′ in Danimarca-Portogallo, giovedì 1 ottobre. La partita è finita 2-4 per i portoghesi. Lanciato da Damsgaard, l’attaccante ha battuto Diogo Costa in uscita con un tocco sotto.

È il suo secondo gol in questa sosta, dopo quello alla Norvegia. Hojlund ha esultato con il «siu» di Cristiano Ronaldo, assente dal ritiro del Portogallo dopo la discussione con il ct Jorge Jesus. Nel dopopartita ha detto di aver voluto mandare un messaggio: milioni di persone si ispirano ancora a CR7.

Lang: il traversone nel 2-2 dell’Olanda

Noa Lang ha messo il traversone che ha portato al 2-2 dell’Olanda in casa della Grecia, giovedì 1 ottobre, nel pareggio arrivato nel finale. La prossima gara è Olanda-Serbia, il 4 ottobre alle 20.45.

Cosa significa per Allegri

Il Napoli riparte il 10 ottobre al Maradona contro il Frosinone, sesta in classifica e tre punti avanti agli azzurri, secondo il Corriere dello Sport. Con dieci nazionali rientrati pochi giorni prima, Allegri ha tempi stretti per mettere a punto il nuovo assetto.

✍️ L’Analisi di Napolissimo Per Roberto Mancini, Vergara è l’ultimo dei nove esordienti del nuovo ciclo: il CT ha dimostrato di voler allargare il gruppo cercando soluzioni inedite. Per il Napoli, la notizia ha un duplice valore. Da un lato, Vergara torna a Castel Volturno con un’iniezione di fiducia che gli permetterà di pesare di più nelle rotazioni. Dall’altro, il suo profilo da trequartista e interno mancino diventa vitale nel momento in cui mancano McTominay e Favasuli. È una nostra lettura tattica: Allegri non ha ancora dichiarato come cambierà l’impiego del giocatore, ma con il Napoli che riparte il 10 ottobre contro il Frosinone (sesta in classifica e tre punti avanti agli azzurri), il ritorno di De Bruyne e Hojlund in forma e l’esplosione di Vergara allargano le scelte in un calendario che non farà sconti.

📊 Nota metodologica:

I dati relativi al match Francia-Italia (minutaggio, sostituzioni, marcatori) riflettono il tabellino ufficiale UEFA. Le dichiarazioni di Daniele Adani sono state estrapolate dalla telecronaca Rai. I commenti social dei compagni di squadra (Di Lorenzo, Alisson, Politano, Mazzocchi) riportati da Il Mattino non sono stati verificati direttamente dalla nostra redazione. Le valutazioni sull’impiego futuro di Vergara da parte di Massimiliano Allegri costituiscono una lettura tattica della redazione e non dichiarazioni ufficiali del club.Analisi della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 3 ottobre 2026.

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