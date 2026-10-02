In sintesi Il rinnovo di Scott McTominay è il dossier più delicato dell’autunno in casa SSC Napoli. Il centrocampista scozzese, in scadenza a giugno 2028, chiede un ingaggio superiore agli 8 milioni di euro per prolungare fino al 2030, cifra ritenuta inaccettabile da Aurelio De Laurentiis. Il club valuta il rischio finanziario: il giocatore compirà 30 anni a fine 2026 e, senza rinnovo, la prossima estate rappresenterebbe l’ultima occasione per iscrivere una ricca plusvalenza a bilancio. Mentre il DS Giovanni Manna mantiene aperti i canali di dialogo, Massimiliano Allegri attende il suo rientro in campo, attualmente frenato dalle terapie anticoagulanti successive all’ablazione cardiaca.

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Perché il rinnovo di McTominay con il Napoli è in stallo, quanto chiede di stipendio e quando torna dall ‘infortunio?

Tra le pieghe di un inizio di stagione altalenante, la dirigenza della SSC Napoli si trova a dover disinnescare una potenziale bomba a orologeria finanziaria e sportiva. Il rinnovo di Scott McTominay è diventato il tema più caldo di questo inizio ottobre all’ombra del Vesuvio. Lo scozzese, protagonista assoluto dello Scudetto conquistato sotto la guida di Antonio Conte, ha un contratto valido fino a giugno 2028. Tuttavia, tra le richieste avanzate dall’entourage del giocatore e le rigide linee guida societarie imposte da Aurelio De Laurentiis, si è creata una faglia economica che, al momento, appare difficilmente colmabile.

Qual è la distanza economica tra McTominay e il Napoli?

Il nodo del contendere è squisitamente finanziario. Attualmente, l’ingaggio di McTominay oscilla tra i 3 e i 4,5 milioni di euro netti (le fonti giornalistiche discordano sulla cifra esatta, con alcune che ipotizzano 5,6 milioni al lordo). Secondo quanto riportato da Il Mattino, la richiesta per il prolungamento, avanzata dai genitori che curano gli interessi del centrocampista, supera la soglia psicologica degli 8 milioni di euro a stagione. Il Corriere dello Sport si spinge oltre, parlando di 8-9 milioni per un nuovo accordo biennale valido fino al 2030.

Si tratta di cifre che il presidente De Laurentiis considera fuori budget e inaccettabili per i parametri del club. La richiesta è lievitata rapidamente: se a inizio settembre si parlava di una base di 7 milioni, oggi la pretesa è quasi raddoppiata rispetto allo stipendio attuale. Nonostante la fumata nera registrata nei vari incontri estivi, c’è un segnale che invita a un cauto ottimismo: il Direttore Sportivo Giovanni Manna e lo staff del giocatore continuano a scambiarsi messaggi per fissare nuovi appuntamenti. Il canale diplomatico, dunque, non è del tutto interrotto.

Perché il fattore età obbliga il Napoli a valutare la cessione?

Se la distanza economica è il sintomo, il calendario è la vera malattia. A giugno 2027, McTominay si ritroverà a un solo anno dalla scadenza del contratto. A complicare il quadro c’è il fattore anagrafico: il centrocampista compirà 30 anni l’8 dicembre 2026. Per un club che negli ultimi anni ha fatto della sostenibilità e del player trading i propri principi fondanti, questa combinazione rappresenta un rischio calcolato da evitare a ogni costo.

Come evidenziato da Tuttomercatoweb, la prossima estate potrebbe rappresentare l’ultima vera finestra utile per iscrivere a bilancio una plusvalenza importante. Le stime attuali (non ufficiali) valutano il cartellino dello scozzese tra i 25 e i 30 milioni di euro, a fronte di un valore residuo a bilancio di circa 7,5 milioni. Il timore della dirigenza è quello di replicare “casi” spinosi del passato, perdendo il potere contrattuale su un giocatore chiave. Nello scenario peggiore, un’offerta irrinunciabile già nel mercato di gennaio (magari dalla Premier League) potrebbe costringere il club a valutare una cessione anticipata.

Scheda Dati: Il dossier contrattuale e finanziario di Scott McTominay Parametro Analizzato Dato Rilevato (Stime e Indiscrezioni) Scadenza Contratto Giugno 2028 Età del Calciatore Compirà 30 anni l’8 dicembre 2026 Ingaggio Attuale Tra 3 e 4,5 milioni di euro netti Richiesta per il Rinnovo Oltre 8 milioni di euro (Fino al 2030) Valore di Mercato Stimato 25 – 30 milioni di euro Valore Residuo a Bilancio Circa 7,5 milioni di euro

Qual è l’impatto tattico della sua assenza sul Napoli di Allegri?

Mentre gli uffici di mercato calcolano le plusvalenze, il campo emette sentenze inappellabili. Sul piano puramente sportivo, il Napoli ha un disperato bisogno di riavere McTominay a disposizione. Le recenti sconfitte contro Como e Inter hanno messo a nudo le carenze strutturali della mediana azzurra: senza lo scozzese, la squadra di Massimiliano Allegri ha mostrato una preoccupante mancanza di rapidità nelle transizioni e una totale assenza di inserimenti senza palla, due caratteristiche in cui l’ex Manchester United eccelle a livello europeo.

Tuttavia, il suo rientro agonistico resta avvolto nell’incertezza. Operato con successo di ablazione cardiaca lo scorso 8 settembre, McTominay è clinicamente guarito, ma l’idoneità sportiva è vincolata a rigidi protocolli medici. Secondo Il Mattino, il giocatore non sarebbe convocabile per l’imminente sfida contro il Frosinone a causa delle terapie con farmaci anticoagulanti, un dettaglio che frena gli entusiasmi di chi lo dava già pronto per il rientro.

✍️ L’Analisi di Napolissimo La vicenda McTominay è il classico cortocircuito tra le ragioni del campo e quelle del bilancio. Massimiliano Allegri ha bisogno del suo incursore per dare un senso tattico alla stagione, ma Aurelio De Laurentiis non può derogare ai principi aziendali. Concedere un ingaggio da 8-9 milioni di euro a un giocatore che si avvia verso i 30 anni significherebbe far saltare il tetto salariale, creando un precedente pericoloso per tutto lo spogliatoio. Il Napoli dovrà essere spietato: se i nuovi contatti di Giovanni Manna non porteranno a un drastico abbassamento delle pretese, la cessione (a gennaio o in estate) diventerà l’unica via d’uscita logica per finanziare la ricostruzione del centrocampo.

📊 Nota metodologica:

Le cifre relative alle richieste contrattuali (8-9 milioni) e all’ingaggio attuale di Scott McTominay sono frutto di un incrocio di indiscrezioni pubblicate da Il Mattino, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. Le stime sul valore di mercato e sul valore residuo a bilancio riflettono le analisi del portale specializzato Tuttomercatoweb. Le informazioni cliniche relative all’uso di anticoagulanti post-ablazione sono state riportate dalla stampa locale. Nessuna trattativa ufficiale in uscita è stata confermata dalla SSC Napoli.Analisi della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: Ottobre 2026.

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