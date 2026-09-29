📌 In sintesi Durante la sosta per le Nazionali, il tema centrale in casa SSC Napoli riguarda i rinnovi contrattuali, ma i dati sollevano un paradosso strategico. Il club azzurro possiede la rosa più anziana della Serie A (media di 29 anni e 14 giorni) e un monte ingaggi stimato in 109,7 milioni di euro. Nonostante la necessità di ringiovanire, la società continua a blindare i senatori: ufficiali i prolungamenti dei 33enni Di Lorenzo (fino ai 37 anni), Politano e Spinazzola. Vicino l’accordo per Rrahmani (32 anni), mentre restano in bilico Meret e Lobotka. Nessuna trattativa in corso, invece, per Anguissa, McTominay e De Bruyne. Una strategia che rischia di bloccare il necessario ricambio generazionale richiesto da Massimiliano Allegri.

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Perché il Napoli rinnova i giocatori anziani, qual è l ‘età media della rosa e chi ha rinnovato il contratto?

Il Napoli riprende gli allenamenti a Castel Volturno dentro una sosta per le Nazionali che si allunga di un’altra settimana. Mentre il campionato si ferma, il mercato e i contratti occupano ogni spazio del dibattito mediatico. Tuttavia, questa volta non si tratta del solito “rumore di sosta” per riempire i palinsesti. C’è una questione concreta, strutturale, che i tifosi avvertono con sempre maggiore urgenza: come si concilia il fatto di avere la rosa più anziana della Serie A con una lista di rinnovi che riguarda quasi esclusivamente calciatori già ampiamente esperti?

Quali sono i segnali dal campo durante la sosta per le Nazionali?

Mentre negli uffici si discute di scartoffie, il campo offre segnali contrastanti. Rasmus Hojlund ha giocato bene con la Danimarca, trovando una rete (inizialmente assegnata come autogol, ma poi attribuita all’attaccante dalla federazione danese). Il dato più interessante, però, non è puramente statistico: Hojlund e gli altri nazionali azzurri stanno mostrando una condizione fisica, una voglia e una grinta che andranno necessariamente trapiantate a Napoli al loro rientro.

Nel frattempo, a Castel Volturno, Massimiliano Allegri può lavorare sulla tanto discussa difesa a tre, un cambio di modulo di cui si parla con insistenza. Non si tratta di un dettaglio tattico isolato: il sistema di gioco dipende strettamente dalle caratteristiche di chi resta in rosa, e quindi, inevitabilmente, dalle scelte operate in sede di rinnovo contrattuale.

Perché l’età media e il monte ingaggi rappresentano un limite per il Napoli?

Bisogna partire da una precisazione doverosa: un trentenne non è un giocatore scarso. Chi è poco sotto o poco sopra la soglia dei 30 anni può ancora essere un titolare inamovibile e decisivo. Il ragionamento, però, è sistemico. Quando la rosa è la più anziana del campionato, il ringiovanimento diventa un obbligo, non un’opzione facoltativa. E il ringiovanimento non si attua rinnovando quasi esclusivamente calciatori nella fase calante della carriera.

I numeri confermano questa percezione in modo inequivocabile. L’undici schierato dal Napoli contro il Bologna aveva un’età media di 29 anni e 221 giorni, la più alta tra le formazioni iniziali di questo avvio di campionato. Considerando tutti i giocatori impiegati finora, la media si attesta a 29 anni e 14 giorni, nettamente superiore ai 27 anni e 238 giorni dell’Inter, seconda in questa graduatoria. A questo si aggiunge il vero punto debole: il monte ingaggi. I calciatori più anziani, di norma, percepiscono stipendi più alti. Le stime giornalistiche indicano un monte ingaggi intorno ai 109,7 milioni di euro, ben al di sopra del tetto obiettivo dei 100 milioni fissato dal club.

Qual è la logica dietro i rinnovi di Di Lorenzo, Politano e Spinazzola?

I tre rinnovi già messi nero su bianco e ufficializzati riguardano Giovanni Di Lorenzo, Matteo Politano e Leonardo Spinazzola. Il dato anagrafico li accomuna: hanno tutti 33 anni. Il Napoli ha scelto di blindarli vicino alla fine della loro carriera. Su Di Lorenzo, la posizione degli analisti è coerente: il capitano ha vinto due Scudetti, è un leader indiscusso dello spogliatoio ed è giusto che chiuda la carriera in azzurro. Il punto critico è la durata: un contratto fino ai 37 anni impone di ripensare il suo ruolo. Non potrà giocare sempre per novanta minuti, ma dovrà iniziare a lasciare spazio ai giovani, con Costantino Favasuli (giudicato l’unico vero acquisto di prospettiva di questa sessione) primo candidato a raccoglierne l’eredità.

Per Spinazzola, la genesi del rinnovo è legata a dinamiche di mercato. Il Napoli aveva deciso di cedere uno tra Gutiérrez e Olivera; l’offerta concreta è arrivata per Gutiérrez, portando alla permanenza di Olivera e al conseguente rinnovo di Spinazzola come alternativa d’esperienza sulla fascia sinistra.

Qual è la situazione contrattuale di Rrahmani, Meret e Lobotka?

Scendendo leggermente con l’età, troviamo Amir Rrahmani. A 32 anni, è considerato il difensore centrale più forte e affidabile della rosa. L’accordo per il suo rinnovo viene dato per fatto, sebbene manchino ancora le firme e l’ufficialità. Per un difensore centrale, 32 anni sono un’età che garantisce ancora un paio di stagioni ad altissimo livello, specialmente nell’ottica di un passaggio alla difesa a tre.

Alex Meret (29 anni) ha il contratto in scadenza tra un anno. È in programma un incontro con il suo agente ed è plausibile che il Napoli voglia rinnovare, essendo il titolare designato da Allegri (attualmente ai box per infortunio). Il suo caso è strettamente collegato a quello di Vanja Milinković-Savić, che il club vorrebbe cedere a gennaio per alleggerire il monte ingaggi. Più complessa la situazione di Stanislav Lobotka (31 anni): la sensazione di un rinnovo è debole. Il giocatore ha già valutato in passato di guardarsi intorno, e la società si interroga sulla reale necessità strategica di blindarlo. La situazione è valutata al 50 per cento, con una lieve inclinazione verso il mancato rinnovo.

Quale sarà il futuro di Anguissa, McTominay e De Bruyne?

Il capitolo più spinoso riguarda i centrocampisti di caratura internazionale. Su Frank Anguissa (30 anni, in scadenza) e Scott McTominay (29 anni, due anni di contratto residui) Secondo quanto riporta SportMediaset e Skysport 24, McTominay non è attualmente intenzionato a prolungare, mentre Anguissa è destinato a lasciare il Napoli a fine stagione, con l’ipotesi di un addio anticipato a gennaio qualora il club trovasse un sostituto adeguato.

Per Kevin De Bruyne (35 anni, un anno di contratto) non c’è alcun rinnovo all’orizzonte. Il silenzio mediatico sulla sua situazione è la prova che una trattativa semplicemente non esiste. Infine, anche il Direttore Sportivo Giovanni Manna ha un contratto in scadenza tra due anni (con opzione per il terzo): in estate si parlava quotidianamente del suo rinnovo, ma ad oggi non vi è alcun segnale di urgenza.

Scheda Dati: La mappa dei contratti e dei rinnovi della SSC Napoli Giocatore Età Stato del Contratto Lettura Strategica Giovanni Di Lorenzo 33 Rinnovato fino ai 37 anni Leader da valorizzare, con più turnover e spazio a Favasuli. Matteo Politano 33 Rinnovato (Ufficiale) Esperienza utile, ma pesa sul ricambio sugli esterni. Leonardo Spinazzola 33 Rinnovato (Ufficiale) Scelta legata alla cessione di Gutiérrez. Amir Rrahmani 32 Accordo vicino, non firmato Difensore più forte della rosa, titolare per altre stagioni. Alex Meret 29 Scadenza tra un anno Rinnovo plausibile, titolare designato. Stanislav Lobotka 31 Situazione aperta (50%) Snodo decisivo tra continuità e ricambio. Scott McTominay 29 Nessuna trattativa Non intenzionato a rinnovare, futuro da capire. Frank Anguissa 30 In scadenza Addio probabile a fine stagione, forse a gennaio. Kevin De Bruyne 35 Un anno di contratto Nessun rinnovo previsto.

✍️ L’Analisi di Napolissimo La contraddizione in seno alla SSC Napoli è evidente: non si può promettere il rinnovo a tutti i senatori e, contemporaneamente, dichiarare di voler ridurre il monte ingaggi e ringiovanire la rosa. Il punto non è dire “no” a prescindere ai giocatori esperti, ma capire cosa c’è dietro di loro. Il Napoli sembra aver smarrito la sua vocazione storica sul mercato: quella strategia basata sull’acquisto di calciatori di prospettiva e alto valore economico, capaci di generare plusvalenze nel tempo, appare oggi abbandonata. Senza quel motore di scouting, i rinnovi diventano una scelta obbligata per non impoverire tecnicamente la squadra. Tenere Di Lorenzo e Rrahmani è ragionevole, ma il problema esplode quando non esiste un piano per sostituirli. Ogni contratto lungo concesso a un over-30 è un posto in meno per il futuro. Le domande a cui la dirigenza dovrà rispondere tra gennaio e l’estate sono cruciali: chi sarà l’erede di Di Lorenzo? Chi prenderà il posto di Lobotka? E soprattutto, quanti giovani avranno spazio reale per crescere sotto la guida di Allegri?

📊 Nota metodologica:

I dati anagrafici e le scadenze contrattuali dei tesserati della SSC Napoli sono stati verificati incrociando i comunicati ufficiali del club con i registri della Lega Serie A. Il dato sull’età media della formazione schierata contro il Bologna (29 anni e 221 giorni) e l’età media complessiva della rosa (29 anni e 14 giorni) sono frutto di elaborazione statistica sui tabellini ufficiali del campionato 2026/2027. La cifra relativa al monte ingaggi (109,7 milioni di euro) costituisce una stima giornalistica basata sui bilanci e sulle indiscrezioni di mercato, non un dato ufficiale rilasciato dalla società.Analisi della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: Settembre 2026.

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