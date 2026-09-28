📌 In sintesi Il rinnovo di André-Frank Zambo Anguissa con il Napoli è fermo su una distanza economica precisa: il centrocampista camerunese, che percepisce attualmente 3,6 milioni di euro a stagione, ne chiederebbe 6 per prolungare il contratto in scadenza il 30 giugno 2027. Sullo sfondo di questo stallo si è inserita l’Inter, insieme a Milan e secondo alcune fonti anche alla Juventus, tutte pronte a valutare un colpo a parametro zero se la trattativa dovesse definitivamente naufragare.

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Perché Anguissa non rinnova con il Napoli, c ‘entra l’ Inter?

Il futuro di André-Frank Zambo Anguissa con la maglia del Napoli è appeso a un filo, e la notizia che sta circolando in queste ore rischia di aprire un nuovo fronte di tensione nella stagione già complicata degli azzurri. Il centrocampista camerunese, colonna del centrocampo di Massimiliano Allegri, ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2027, e i primi contatti per un prolungamento non hanno prodotto alcun passo avanti concreto.

La distanza economica che blocca il rinnovo di Anguissa

Il nodo del contendere, analizzando nel dettaglio la vicenda, è squisitamente economico. Anguissa percepisce attualmente 3,6 milioni di euro a stagione, cifra scattata in automatico nel 2025 quando il Napoli esercitò un’opzione unilaterale per prolungargli il contratto fino al 2027, portando il suo ingaggio precedente da 2,7 a 3,6 milioni. Per accettare un ulteriore rinnovo, il centrocampista avrebbe chiesto al club una cifra vicina ai 6 milioni di euro a stagione, praticamente il doppio di quanto guadagna oggi.

Una richiesta che, secondo quanto filtra dagli ambienti vicini alla trattativa, il Napoli considera fuori parametro rispetto alla propria politica salariale, storicamente rigida anche con giocatori affermati. I primi incontri tra il direttore sportivo Giovanni Manna e l’entourage del calciatore, guidato dall’agente Maxime Nana, risalgono già alla fine di agosto, ma da allora la situazione non si è sbloccata.

Le parole di Manna sul futuro di Anguissa

A fare chiarezza sulla posizione ufficiale del club è stato lo stesso Giovanni Manna, con dichiarazioni che lasciano intendere quanto la trattativa sia realmente in bilico. Il direttore sportivo azzurro ha spiegato: “Ho parlato con Anguissa e i suoi agenti a fine agosto. Lo dico da un anno: se riusciremo a trovare una quadra funzionale per entrambi, bene. Altrimenti Frank ha dato tanto a questo club e il club ha dato tanto a lui, e potremmo anche separarci con reciproca soddisfazione”.

Parole che, se da un lato riconoscono il valore che il centrocampista ha rappresentato per il Napoli negli ultimi anni, dall’altro non nascondono affatto la possibilità concreta di una separazione, qualora non si trovasse un punto d’incontro sulle cifre. Non bisogna sottovalutare che si tratta di un linguaggio insolitamente diretto per un dirigente, segno che la distanza tra le parti non è di poco conto.

Perché l’Inter osserva, ma non tratta ancora

Qui arriva il punto centrale della domanda: c’è davvero l’Inter dietro il mancato rinnovo? La risposta, sulla base di tutte le fonti consultate, è più sfumata di come viene spesso raccontata. L’Inter non è la causa dello stallo, ma una conseguenza che si sta materializzando proprio a causa della distanza economica tra Napoli e Anguissa. I nerazzurri, secondo quanto riportato da Tuttosport e ripreso da FCInterNews, stanno monitorando con attenzione la situazione contrattuale, pensando al centrocampista camerunese come possibile rinforzo a parametro zero per la prossima stagione, un profilo che Beppe Marotta valuterebbe come un vero e proprio “Zielinski-bis”, ricalcando l’operazione che portò il polacco a vestire la maglia nerazzurra proprio a costo zero dal Napoli.

Analizzando il contesto storico, va segnalato che l’interesse dell’Inter per Anguissa non è una novità assoluta. I nerazzurri lo avevano già seguito in due fasi distinte della sua carriera: la prima tra il 2016 e il 2018, quando il centrocampista si mise in mostra con la maglia dell’Olympique Marsiglia, senza che si arrivasse mai a una trattativa concreta; la seconda nell’inverno 2025, quando il suo contratto con il Napoli si stava avvicinando alla scadenza naturale, prima che il club azzurro bloccasse tutto esercitando l’opzione di rinnovo automatico.

Non solo Inter: anche Milan e Juventus alla finestra

Di conseguenza, il rischio per il Napoli non riguarda solamente l’Inter. Secondo quanto riportato da più testate, anche il Milan starebbe seguendo con interesse l’evoluzione della vicenda, e non si esclude che pure la Juventus possa inserirsi nella corsa qualora il rinnovo dovesse saltare definitivamente. Tre big di Serie A pronte, dunque, a muoversi su un centrocampista che ha dimostrato negli ultimi anni affidabilità, fisicità e capacità di inserimento, caratteristiche sempre più richieste nel calcio moderno.

Il rischio più concreto per la dirigenza partenopea è che la situazione precipiti già a gennaio 2027, con una possibile cessione anticipata pur di monetizzare almeno in parte il cartellino del giocatore, piuttosto che rischiare di perderlo a parametro zero la prossima estate, replicando lo stesso scenario già vissuto in passato con altri centrocampisti.

L’infortunio di Anguissa complica ulteriormente il quadro

A rendere ancora più delicata la situazione contribuisce anche un fattore di campo: Anguissa è reduce da un infortunio, e secondo quanto riportato da Tuttosport la sua priorità attuale resta il recupero fisico completo, mentre la questione contrattuale verrà affrontata più approfonditamente nei prossimi mesi. Questo significa che, almeno nell’immediato, non sono attesi sviluppi rapidi sul fronte del rinnovo, con la trattativa che resta congelata in attesa di novità sia dal campo che dagli uffici di mercato.

Scheda Dati: Il dossier contrattuale di André-Frank Zambo Anguissa Voce Contrattuale / Mercato Dato Rilevato Ingaggio attuale 3,6 milioni di euro a stagione Richiesta per il rinnovo Circa 6 milioni di euro a stagione Scadenza contratto attuale 30 giugno 2027 Club interessati (Indiscrezioni) Inter, Milan, Juventus Agente del giocatore Maxime Nana Direttore sportivo Napoli Giovanni Manna Scenario di rischio ipotizzato Possibile cessione già a gennaio 2027

✍️ L’Analisi di Napolissimo Le parole di Giovanni Manna non sono di circostanza: il Napoli ha tracciato una linea rossa invalicabile sul monte ingaggi. Concedere 6 milioni di euro ad Anguissa significherebbe far saltare i parametri finanziari del club, creando un pericoloso precedente per i futuri rinnovi. L’ombra dell’Inter (e del “modello Zielinski”) è reale, perché Beppe Marotta è un maestro nell’inserirsi in queste crepe contrattuali. Tuttavia, il Napoli ha il coltello dalla parte del manico grazie alla scadenza fissata al 2027. Se l’entourage di Maxime Nana non abbasserà le pretese, la cessione a gennaio diventerà l’unica via d’uscita logica per monetizzare un giocatore fondamentale ma ormai distratto dalle sirene del mercato.

📊 Nota metodologica:

Le cifre relative all’ingaggio richiesto (6 milioni) e gli scenari di mercato restano indiscrezioni giornalistiche convergenti provenienti da più testate sportive (tra cui Tuttosport e FCInterNews), non conferme ufficiali da parte del Napoli, dell’Inter o dell’entourage del giocatore. Le dichiarazioni del Direttore Sportivo Giovanni Manna sono state rilasciate pubblicamente e verificate.Analisi della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: Settembre 2026.

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