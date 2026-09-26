📌 In sintesi Il Napoli monitora Keinan Davis, centravanti inglese di origini giamaicane dell’Udinese, come possibile rinforzo offensivo per il mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la pista nasce dalle difficoltà di Lorenzo Lucca, che non ha ancora convinto Massimiliano Allegri e potrebbe lasciare Napoli in prestito nella sessione invernale. Davis, classe 1998, ha realizzato 10 gol nella scorsa Serie A ma quest’anno è ancora a secco. L’Udinese lo valuta oltre 20 milioni di euro e ha appena rinnovato il suo contratto fino al 2031.

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Perché il Napoli guarda a Keinan Davis per gennaio: l’alternativa a Lucca, i numeri e il costo del cartellino

Il Napoli aggiungerà un attaccante alla rosa nel mercato di gennaio: la dirigenza azzurra sta monitorando diverse piste tra cui quella che porta a Keinan Davis, centravanti dell’Udinese. Non si tratta di una trattativa avviata, ma di un’osservazione che il club conduce da mesi, parallelamente ai dubbi crescenti su Lorenzo Lucca.

Chi è Keinan Davis e perché piace a Massimiliano Allegri?

Davis, nato il 13 febbraio 1998, è cresciuto nel settore giovanile dell’Aston Villa e ha vestito anche le maglie di Watford e Nottingham Forest prima di trasferirsi all’Udinese nel settembre 2023. Fisicamente strutturato, viene considerato un profilo complementare a Rasmus Hojlund: un centravanti di manovra, forte nel gioco aereo e nella protezione della palla, capace di offrire un’alternativa tattica diversa rispetto al danese piuttosto che sostituirlo.

A descriverne il valore è stato lo stesso direttore sportivo dell’Udinese, Gianluca Nani, che lo ha definito uno dei migliori centravanti d’Europa nel suo ruolo, pur ammettendo che la sua carriera è stata condizionata dagli infortuni.

Scheda Dati: Keinan Davis, statistiche con l’Udinese Statistica Valore Registrato Presenze (2025/26) 30 Minuti giocati (2025/26) 2.080 Gol segnati (2025/26) 10 (8° miglior marcatore Serie A) Cartellini gialli (2025/26) 5 Rendimento 2026/27 (finora) 0 gol, 2 assist

Quanto costa Davis e quali sono gli ostacoli della trattativa?

Il principale scoglio è economico: l’Udinese valuta il proprio centravanti oltre i 20 milioni di euro. Non è una cifra casuale: lo scorso 9 luglio Davis ha rinnovato il contratto con i friulani fino al 30 giugno 2031, un segnale di fiducia rimarcato pubblicamente dal direttore generale Franco Collavino e dall’allenatore Kosta Runjaic, che lo considera un punto fermo del reparto offensivo.

A conferma della linea dura del club friulano, già nei mesi scorsi l’Atalanta aveva sondato il giocatore senza ottenere apertura alla cessione. Questo rende improbabile una trattativa lampo a gennaio: servirà, se il Napoli vorrà insistere, una negoziazione lunga, con Giovanni Manna chiamato a convincere una società che finora non ha mai mostrato intenzione di privarsene a stagione in corso.

Cosa succede a Lorenzo Lucca e quali sono i rischi dell’operazione Davis?

Il destino di Lucca resta il vero innesco di questa pista. Arrivato dall’Udinese nell’estate 2025 inizialmente in prestito con obbligo di riscatto, l’attaccante italiano ha visto il trasferimento diventare definitivo lo scorso gennaio, salvo essere girato in prestito al Nottingham Forest nello stesso giorno, sotto la gestione Conte. Rientrato a Napoli per la stagione 2026/27, non è riuscito finora a convincere nemmeno Allegri, che gli ha comunque concesso spazio partita dopo partita senza ricevere le risposte sperate. Per gennaio, l’ipotesi più concreta per Lucca è un nuovo prestito, preferibilmente in Serie A, per provare a rivalutarne il cartellino in vista dell’estate.

Tuttavia, l’operazione Davis comporta dei rischi, primo fra tutti il precedente degli infortuni. Nella scorsa stagione Davis ha dovuto fermarsi più volte per problemi fisici, incluso un episodio che lo ha costretto a uscire anticipatamente in una partita contro il Milan lo scorso aprile. Lo stesso ds Nani ha riconosciuto pubblicamente che la sua carriera è stata condizionata da questo tipo di problemi. Per un investimento sopra i 20 milioni, la tenuta fisica resta quindi una variabile che il Napoli dovrà soppesare insieme al fattore tecnico.

✍️ L’Analisi di Napolissimo Il vero tema non è se Davis sia un buon giocatore — i numeri della scorsa stagione lo confermano — ma se il Napoli abbia davvero la necessità e la pazienza per un’operazione da oltre 20 milioni a gennaio, nel mezzo di una stagione già complicata. Il nodo Lucca resta irrisolto da due allenatori diversi: prima bocciato da Conte, ora da Allegri, senza che il problema — sia esso di adattamento tattico o di fiducia — sia mai stato realmente affrontato alla radice. Inseguire un profilo complementare come Davis rischia di essere un cerotto, non una soluzione, se il Napoli non chiarisce prima cosa vuole fare del suo attacco nel medio periodo.

📊 Nota metodologica:

La notizia dell’interesse del Napoli per Keinan Davis è stata riportata da Tuttomercatoweb il 24-25 settembre 2026. I dati statistici sulla stagione 2025/26 di Davis sono verificati tramite Corriere dello Sport e FotMob. Le dichiarazioni del ds dell’Udinese Gianluca Nani sono state raccolte da Tuttomercatoweb. I dettagli sul percorso di Lorenzo Lucca (prestito, riscatto, cessione al Nottingham Forest) sono confermati incrociando le fonti.Analisi della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 26 settembre 2026.

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