In sintesi La sosta per le Nazionali restituisce alla SSC Napoli il suo numero uno: Alex Meret ha smaltito la lesione all’adduttore ed è pronto a riprendersi i pali a partire dalla sfida contro il Frosinone (10 ottobre). Nonostante le ottime prestazioni del vice Vanja Milinkovic-Savic (clean sheet col Bologna e voti altissimi a Firenze grazie a una parata decisiva su Valdepeñas), Massimiliano Allegri non ha dubbi. Il tecnico ha designato Meret come titolare inamovibile fin dal ritiro estivo, ribaltando le gerarchie dell’era Conte. Non ci sarà alcuna alternanza tra campionato e Champions League, nemmeno in vista del massacrante tour de force che attende gli azzurri (9 partite in 27 giorni).

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Chi è il portiere titolare del Napoli tra Meret e Milinkovic-Savic, quando rientra Meret e quali voti ha preso Milinkovic?

Il ruolo del portiere è il sismografo più sensibile degli equilibri di una squadra di calcio. Quando il titolare si ferma e la riserva risponde con prestazioni di altissimo livello, il dibattito mediatico si accende inevitabilmente. È esattamente ciò che sta accadendo nell’ambiente della SSC Napoli durante questa sosta per le Nazionali. Alex Meret è pronto a rientrare dopo l’infortunio patito in Champions League, ma le ottime prove fornite da Vanja Milinkovic-Savic hanno sollevato un interrogativo legittimo: le gerarchie cambieranno? Le indicazioni che filtrano da Castel Volturno, supportate dalla ferrea filosofia gestionale di Massimiliano Allegri, forniscono una risposta chiara e inequivocabile.

L’infortunio contro l’Arsenal e l’impatto di Milinkovic-Savic

Il guaio fisico di Meret nasce nella sfortunata serata del Maradona contro l’Arsenal, gara d’esordio in Champions League. Il portiere azzurro ha avvertito un fastidio agli adduttori già a metà del primo tempo. Le cronache di quella notte lo descrivono come un atleta che ha stretto i denti, restando in campo e compiendo persino un intervento prodigioso e molto applaudito su Merino. All’intervallo, però, lo staff medico ha scelto la via della prudenza, inserendo Milinkovic-Savic. Gli esami successivi hanno confermato una lesione di basso grado dell’adduttore lungo della coscia sinistra, costringendo Meret a saltare le sfide contro Bologna e Fiorentina.

Chiamato in causa, Milinkovic-Savic ha risposto con un rendimento da titolare assoluto. Contro il Bologna ha blindato la porta garantendo un prezioso clean sheet. Ma è a Firenze che il serbo ha superato l’esame più complesso: nell’1-1 del Franchi, ha negato il vantaggio a Valdepeñas (entrato nella ripresa) con una parata di puro riflesso, venendo poi graziato dalla traversa sul tiro da fuori di Fagioli. Non è un’analisi di parte, ma un dato oggettivo certificato dalle pagelle della stampa nazionale.

Scheda Dati: Le pagelle di Milinkovic-Savic in Fiorentina-Napoli (1-1) Testata Giornalistica Voto Assegnato Motivazione Principale Goal.com / Fantacalcio 7 Rendimento da titolare, decisivo su Valdepeñas. Eurosport / Sportmediaset 6,5 Sicurezza tra i pali e ottimi riflessi. Tuttosport / I Fatti di Napoli 6,5 Sempre attento, incolpevole sul gol subito.

Le gerarchie di Allegri: perché Meret non perde il posto

Per capire perché il dibattito sia destinato a spegnersi rapidamente, bisogna ricordare da dove si parte. Con Antonio Conte in panchina, Meret era scivolato alle spalle di Milinkovic-Savic. L’arrivo di Massimiliano Allegri ha ribaltato questa situazione in modo drastico. Il tecnico livornese ha riportato Meret al centro del progetto tecnico, comunicando sin dal primo giorno di ritiro estivo che il numero uno sarebbe stato lui. Milinkovic-Savic, nonostante le sirene del mercato estivo, ha accettato la decisione restando a Napoli come vice.

Da questa lettura tattica e psicologica, la sostituzione forzata per motivi clinici non cambia nulla. Nella visione di Allegri, un infortunio non equivale a una bocciatura tecnica. Due ottime partite del vice, per quanto preziose per la classifica, non sono sufficienti da sole per riaprire un ballottaggio che l’allenatore ha già chiuso a monte per garantire stabilità al reparto difensivo.

Nove partite in 27 giorni: ci sarà alternanza in porta?

La ripresa del campionato si preannuncia durissima. Stando al calendario, il Napoli giocherà nove partite in 27 giorni. In un contesto simile, molti allenatori opterebbero per una rotazione scientifica dei portieri tra Serie A e Champions League. Le informazioni disponibili, tuttavia, dicono il contrario: una volta recuperato, Meret sarà sempre titolare e non è prevista alcuna alternanza in base alla competizione.

Si riparte sabato 10 ottobre alle ore 20:45, quando il Napoli ospiterà il Frosinone per la sesta giornata di campionato. Appena tre giorni dopo, martedì 13 ottobre alle ore 21:00, gli azzurri voleranno in Spagna per la delicata sfida di Champions League contro il Villarreal. Saranno questi i primi due veri test per capire se la scelta di Allegri di non ruotare i portieri reggerà all’urto di un calendario così compresso.

Scheda Dati: Il calendario del Napoli e le scelte tra i pali Partita e Data Portiere Impiegato Esito e Contesto Napoli-Arsenal (9 Settembre) Meret / Milinkovic Sconfitta 0-1. Meret esce all’intervallo per infortunio. Napoli-Bologna (13 Settembre) Milinkovic-Savic Vittoria 1-0. Clean sheet per il serbo. Fiorentina-Napoli (20 Settembre) Milinkovic-Savic Pareggio 1-1. Parata decisiva su Valdepeñas. Napoli-Frosinone (10 Ottobre, 20:45) Alex Meret Rientro atteso da titolare in Serie A. Villarreal-Napoli (13 Ottobre, 21:00) Alex Meret Nessun turnover previsto per la Champions League.

✍️ L’Analisi di Napolissimo La decisione di Massimiliano Allegri di blindare Alex Meret produce due conseguenze fondamentali per l’ecosistema azzurro. La prima è la stabilità: un portiere che sa di essere il titolare inamovibile lavora con maggiore serenità, permettendo alla linea difensiva di assimilare meglio i tempi delle uscite e delle coperture. Il rischio di alternare due profili così diversi in sei settimane di fuoco sarebbe stato un azzardo tattico. La seconda conseguenza è la consapevolezza di avere in casa un “piano B” di lusso: Milinkovic-Savic ha confermato di essere un vice di altissimo livello, una vera e propria garanzia per un gruppo atteso da gare ravvicinate. Finché Meret non tornerà in campo con continuità, il calcio insegna che le sorprese sono sempre possibili, ma la rotta tracciata da Allegri appare oggi più salda che mai.

📊 Nota metodologica:

Le valutazioni giornalistiche sulle prestazioni di Vanja Milinkovic-Savic sono state aggregate consultando le pagelle pubblicate dalle principali testate sportive nazionali (Eurosport, Sportmediaset, Tuttosport, Goal.com, Fantacalcio) all’indomani di Fiorentina-Napoli. I dettagli clinici sull’infortunio di Alex Meret (lesione di basso grado dell’adduttore lungo) riflettono i comunicati ufficiali della SSC Napoli. Le date e gli orari del calendario (Napoli-Frosinone e Villarreal-Napoli) sono conformi ai palinsesti ufficiali di Lega Serie A e UEFA.Analisi della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 30 settembre 2026.

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