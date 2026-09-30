Napoli, summit di mercato: ADL, Allegri e Manna hanno i primi nomi

In sintesi La dirigenza della SSC Napoli è già al lavoro per la sessione invernale di calciomercato. Un vertice operativo tra Aurelio De Laurentiis, Massimiliano Allegri e Giovanni Manna ha delineato la necessità di inserire almeno tre rinforzi a gennaio, per rimediare a un mercato estivo bloccato e mantenere il passo per la zona Champions League. L’obiettivo primario è strutturale: evitare di arrivare a giugno con una dozzina di giocatori over-30. Sul taccuino di Manna ci sono cinque nomi concreti: in attacco e a centrocampo si seguono il 20enne Asane Sow, Mamadou Coulibaly (Monaco) e Sebastian Szymanski (Rennes); in difesa fari puntati su Dodô (in scadenza con la Fiorentina) e sul vecchio pallino Oumar Solet (Udinese).

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Quali giocatori vuole comprare il Napoli a gennaio, chi sono gli obiettivi di Manna e perché c’è stato il vertice con Allegri e De Laurentiis?

Che lo si voglia definire un vertice formale, un briefing operativo o una semplice chiacchierata a distanza, la sostanza non cambia: la macchina dirigenziale della SSC Napoli si è già messa in moto. Gli smartphone hanno annullato le distanze fisiche, permettendo ad Aurelio De Laurentiis, Massimiliano Allegri e Giovanni Manna di tracciare, attraverso call e riunioni continue, le linee guida per la prossima sessione invernale di calciomercato. Se in superficie le acque sembrano calme, in profondità lo scouting azzurro sta setacciando gli stadi italiani ed europei. L’obiettivo è chiaro: intervenire a gennaio con almeno tre innesti mirati per correggere le anomalie di una rosa che, a causa di un mercato estivo sostanzialmente bloccato e a costo zero, rischia di perdere terreno rispetto alle dirette concorrenti per la qualificazione in Champions League.

Perché il Napoli ha l’urgenza di abbassare l’età media della rosa?

La necessità di intervenire sul mercato non è dettata esclusivamente dall’umore della piazza o dalla volontà di regalare volti nuovi a Massimiliano Allegri. Alla base dei ragionamenti di Giovanni Manna c’è un’emergenza strutturale e anagrafica che non può più essere ignorata. Come evidenziato dalle analisi de La Gazzetta dello Sport, il Napoli si ritroverà nel prossimo mese di giugno con una dozzina di calciatori over-30 in organico.

Questo dato non è una semplice curiosità statistica, ma rappresenta un campanello d’allarme per la sostenibilità tecnica ed economica del club. Un’età media troppo elevata si traduce in tempi di recupero più lunghi tra una partita e l’altra, maggiore propensione agli infortuni muscolari e, soprattutto, un drastico abbattimento del valore patrimoniale della rosa. Per Manna, il tema centrale non è solo chi deve entrare oggi per risolvere un problema immediato, ma chi dovrà farsi trovare pronto quando l’attuale generazione di veterani comincerà fisiologicamente a cedere il passo. Il mercato di gennaio, dunque, non sarà di pura riparazione, ma segnerà l’inizio di una profonda transizione generazionale.

Quali sono gli obiettivi per il centrocampo e l’attacco?

Per iniettare freschezza e talento dalla metà campo in su, il Direttore Sportivo azzurro sta sfruttando la sua profonda conoscenza del calcio internazionale, con un occhio di riguardo per la Svizzera, nazione in cui ha vissuto e intessuto fitte reti di contatti. Proprio da questo asse nasce l’interesse per Asane Sow.

Chi è Asane Sow e perché il Napoli lo osserva in Svizzera?

Esterno offensivo italiano di 20 anni (nato a Seriate e di origini senegalesi), Sow è cresciuto calcisticamente nella Pro Vercelli e si sta mettendo in grande evidenza per la sua tecnica e la capacità di saltare l’uomo nell’uno contro uno. Nonostante la concorrenza interna sulle fasce azzurre sia già elevata, il Napoli ne monitora l’evoluzione, consapevole che da qui a gennaio gli spazi potrebbero aprirsi.

Coulibaly e Szymanski: che tipo di centrocampo cerca Allegri?

Spostandosi nella zona nevralgica del campo, i fari sono puntati sulla Francia. Il primo nome è quello di Mamadou Coulibaly, 22enne attualmente in forza al Monaco: un centrocampista dal fisico imponente che piace moltissimo alla dirigenza, sebbene l’alta valutazione del cartellino e la folta concorrenza europea rendano l’operazione complessa. L’alternativa di grande esperienza internazionale porta al Rennes, dove milita Sebastian Szymanski. Il 27enne polacco vanta un curriculum di tutto rispetto (con esperienze nel Legia Varsavia, Dinamo Mosca, Feyenoord e Fenerbahce) e rappresenta il classico profilo duttile, capace di offrire ad Allegri molteplici soluzioni tattiche tra centrocampo e trequarti.

Scheda Dati: I profili monitorati per centrocampo e attacco Calciatore (Età) Ruolo Club Attuale e Caratteristiche Asane Sow (20) Esterno Offensivo Cresciuto nella Pro Vercelli. Abile nell’uno contro uno e nel dribbling. Mamadou Coulibaly (22) Centrocampista AS Monaco. Struttura fisica imponente, operazione complessa per la concorrenza. Sebastian Szymanski (27) Centrocampista / Trequartista Stade Rennais. Profilo duttile con grande esperienza internazionale pregressa.

Dodô e Solet: perché il Napoli torna a guardare alle fasce e alla difesa?

Il restyling invernale non risparmierà il reparto arretrato, dove il Napoli cerca elementi capaci di abbinare affidabilità immediata e prospettiva. Sulla fascia destra, il nome caldo resta quello di Dodô. L’esterno brasiliano della Fiorentina sta trovando poco spazio in Toscana e, soprattutto, ha il contratto in scadenza la prossima estate. Rappresenta il profilo ideale per Allegri: un giocatore capace di produrre allunghi immensi e di tenere viva la corsia anche quando i ritmi si alzano vertiginosamente. L’eventuale arrivo di Dodô non andrebbe in conflitto con la recente esplosione di Costantino Favasuli: il giovane calabrese è ormai considerato un jolly prezioso a tutto campo, capace di agire sia da terzino che da esterno alto.

Per quanto riguarda il cuore della difesa, quando il calendario stringerà e la rosa chiederà risposte fisiche immediate, il Napoli tornerà a bussare alla porta dell’Udinese per Oumar Solet. Il centrale francese è una sorta di “tormento” di mercato per gli azzurri: già seguito a lungo in passato, continua a incarnare l’idea del difensore moderno, abile nell’impostazione dal basso e capace di adattarsi a diversi moduli tattici.

Quale Napoli deve nascere dopo il summit di mercato?

Il progetto punta a un ricambio progressivo, non a una rivoluzione improvvisa: giovani con margine, esterni di intensità e difensori adattabili. Qui chiudere il cerchio con Favasuli come esempio di investimento utile a più ruoli e al rinnovamento della rosa.

Scheda Dati: I profili monitorati per il reparto difensivo Calciatore Ruolo Club Attuale e Status Contrattuale Dodô Terzino / Esterno Destro ACF Fiorentina. Contratto in scadenza la prossima estate, poco impiegato. Oumar Solet Difensore Centrale Udinese Calcio. Vecchio obiettivo azzurro, difensore moderno e strutturato.

✍️ L’Analisi di Napolissimo Il vertice tra De Laurentiis, Allegri e Manna certifica una presa di coscienza fondamentale: il mercato estivo a “costo zero” ha lasciato scorie pericolose. Le altre big si sono rinforzate, mentre il Napoli ha scelto di guardarsi dentro, scoprendo però un orologio biologico che ticchetta inesorabilmente. Avere dodici giocatori over-30 a fine stagione significa avere una rosa a fine ciclo. La strategia di Manna per gennaio è intelligente perché non cerca “toppe” temporanee, ma profili strutturali. Puntare su giocatori in scadenza (come Dodô) o su giovani di grande prospettiva (come Sow e Coulibaly) significa iniziare a costruire il Napoli del futuro senza compromettere la rincorsa all’attuale zona Champions League. Il vero banco di prova sarà la capacità di De Laurentiis di sbloccare i fondi necessari per trasformare questi “interessi” in contratti depositati.

📊 Nota metodologica:

Le informazioni relative al vertice societario e ai cinque profili monitorati dal Direttore Sportivo Giovanni Manna (Asane Sow, Mamadou Coulibaly, Sebastian Szymanski, Dodô e Oumar Solet) sono state estrapolate dalle indiscrezioni di mercato pubblicate dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il dato statistico relativo ai dodici calciatori over-30 presenti in rosa al termine della stagione sportiva 2026/2027 è stato verificato incrociando le distinte anagrafiche ufficiali della Lega Serie A. Le informazioni relative al vertice societario e ai cinque profili monitorati dal Direttore Sportivo Giovanni Manna (Asane Sow, Mamadou Coulibaly, Sebastian Szymanski, Dodô e Oumar Solet) sono state estrapolate dalle indiscrezioni di mercato pubblicate dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il dato statistico relativo ai dodici calciatori over-30 presenti in rosa al termine della stagione sportiva 2026/2027 è stato verificato incrociando le distinte anagrafiche ufficiali della Lega Serie A. Analisi della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 30 settembre 2026.

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