Il Campo

Infortunio Favasuli: cosa cambia per il Napoli di Allegri

Il terzino 22enne si è fermato nel match con l'Armenia Under 21: cosa significa la lesione di secondo grado e quanto pesa sulla fascia destra azzurra.

Ludovica De Santis Ludovica De SantisOttobre 2, 2026Ultimo aggiornamento: Ottobre 2, 2026
Infortunio Favasuli
Immagine generata con intelligenza artificiale a scopo illustrativo. Non raffigura una scena reale

📌 In sintesi

Il Napoli perde Costantino Favasuli. Il terzino classe 2004 ha riportato una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra durante la gara Armenia-Italia Under 21. Il club ha comunicato l’inizio della riabilitazione a Castel Volturno senza specificare i tempi di recupero, ma le stime mediche per questo tipo di infortunio parlano di almeno un mese di stop (rientro probabile dopo la sosta di novembre). Una tegola pesantissima per Massimiliano Allegri, che perde la grande rivelazione di questo avvio di stagione (già autore di un assist) proprio all’alba di un tour de force che vedrà gli azzurri affrontare Frosinone, Villarreal, Bodo Glimt, Monza, Juventus e Porto.

📰 Resta sempre aggiornato: Segui tutti i bollettini medici e i tempi di recupero azzurri nella nostra sezione dedicata.

Infortunio Favasuli: la diagnosi ufficiale, i tempi di recupero e l’impatto sulle scelte di Allegri

Dopo l’assist alla prima presenza in Serie A e un impatto devastante sulle gerarchie della squadra, arriva lo stop più amaro. Il Napoli ha perso Costantino Favasuli per infortunio: il terzino, 22 anni, si è fatto male nel match di qualificazione all’Europeo Under 21 contro l’Armenia e dovrà fermarsi per diverse settimane. Un imprevisto che priva Massimiliano Allegri di un’alternativa fondamentale proprio alla vigilia di un ciclo di partite che definirà le ambizioni autunnali del club partenopeo.

Qual è la diagnosi ufficiale e cosa significa lesione di secondo grado?

Il Napoli ha pubblicato una nota medica ufficiale nel pomeriggio del 2 ottobre. Il testo chiarisce che Favasuli ha subìto un trauma muscolare con una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra. La nota precisa che il calciatore inizierà immediatamente l’iter riabilitativo al Training Center di Castel Volturno, ma non indica i tempi di recupero, che dipenderanno dall’evoluzione del percorso e dalle valutazioni quotidiane dello staff medico.

Dal punto di vista clinico, il retto femorale è uno dei muscoli del quadricipite, fondamentale per calciare e spingere in progressione. Una lesione di secondo grado indica una lacerazione parziale delle fibre muscolari: è un infortunio decisamente più serio di una semplice contrattura o di uno stiramento, seppur meno grave di una rottura completa. Nel calcio professionistico, questo tipo di trauma richiede un rientro estremamente graduale, specialmente per un giocatore che fa delle accelerazioni e delle sovrapposizioni il proprio marchio di fabbrica.

Come si è infortunato Favasuli con l’Italia Under 21?

L’infortunio si è materializzato il 1° ottobre a Yerevan. Favasuli è sceso in campo da titolare nel 4-3-3 disegnato dal CT Silvio Baldini contro l’Armenia, ma è stato costretto a lasciare il terreno di gioco all’intervallo (sostituito da Liberali in una tripla staffetta che ha visto entrare anche Cisse e Lulli). L’Italia ha poi vinto 1-0 grazie al gol in pieno recupero proprio di Cisse.

Il giorno successivo, la FIGC ha comunicato che Favasuli e Niccolò Fortini (esterno del Torino) sono stati sottoposti a valutazione medica e considerati indisponibili per la successiva e decisiva sfida contro la Polonia a Pescara, match che vale il pass diretto per l’Europeo 2027. Entrambi hanno lasciato il ritiro di Tirrenia per fare rientro ai rispettivi club.

Quali sono i tempi di recupero stimati e le partite a rischio?

Pur in assenza di tempistiche ufficiali da parte del Napoli, la letteratura medica sportiva permette di tracciare un quadro chiaro. Per le lesioni di secondo grado si ipotizzano generalmente tempi di 4-6 settimane per riprendere l’attività atletica, e fino a 6-8 settimane per il recupero agonistico completo. Partendo dal 3 ottobre, giorno di inizio della riabilitazione, il rientro in gruppo si collocherebbe tra l’inizio e la fine di novembre. (Nota: si tratta di proiezioni cliniche standard, non di dati forniti dal club).

Scheda Dati: Gli scenari di recupero per la lesione di secondo grado
Scenario Clinico Tempi Stimati Partite a Rischio
Recupero Rapido (4 sett.) Fine Ottobre / Inizio Nov. Frosinone, Villarreal, Bodo Glimt, Monza
Recupero Intermedio (6 sett.) Metà Novembre Come sopra, più Juventus e Porto
Recupero Lungo (8 sett.) Fine Novembre A rischio anche Torino e Man. City

Perché l’assenza di Favasuli è un grave problema tattico per Allegri?

L’infortunio arriva nel momento peggiore possibile. Il Napoli lo aveva prelevato dal Catanzaro con un investimento mirato (prestito oneroso da 1 milione, obbligo di riscatto a 6,2 milioni più 1 di bonus, contratto fino al 2031) e il suo impatto era stato devastante. In appena 95 minuti giocati in tre spezzoni, Favasuli aveva debuttato in Champions contro l’Arsenal, sfiorato il gol a Firenze e servito un assist a Lobotka contro il Bologna (diventando il terzo difensore nella storia azzurra a fare assist all’esordio in A dopo Paolo Cannavaro e Gianluca Grava).

Senza di lui, il peso sulla fascia destra ricade interamente su Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano, entrambi over-30 e attesi da un calendario massacrante. Favasuli era l’unico acquisto di prospettiva dell’estate su quella corsia, l’uomo designato per il ricambio generazionale e per permettere ad Allegri di gestire le energie dei senatori. Sulla trequarti restano Neres e Vergara come soluzioni offensive, ma un terzino di ruolo, giovane e con quella propensione alla spinta, è attualmente insostituibile nella rosa azzurra.

Scheda Dati: Il tour de force del Napoli senza Favasuli
Data Partita Competizione
10 Ottobre Napoli – Frosinone Serie A
13 Ottobre Villarreal – Napoli Champions League
20 Ottobre Napoli – Bodo Glimt Champions League
28 Ottobre Monza – Napoli Serie A
1 Novembre Juventus – Napoli Serie A (Big Match)
4 Novembre Porto – Napoli Champions League

✍️ L’Analisi di Napolissimo

La lesione di Favasuli non è solo un banale infortunio muscolare, ma un cortocircuito nel progetto di transizione del Napoli. Il ragazzo stava dimostrando sul campo di poter sovvertire le gerarchie, offrendo ad Allegri quell’imprevedibilità che a tratti è mancata in questo avvio di stagione. Ora, il rischio fisico si sposta sui veterani: chiedere a Di Lorenzo e Politano di giocare ogni tre giorni tra campionato e Champions League espone la squadra al pericolo di ulteriori infortuni da sovraccarico. Se i tempi di recupero di Favasuli dovessero scivolare verso le 8 settimane, non è escluso che Giovanni Manna debba tornare a guardarsi intorno nel mercato di gennaio per tutelare la corsia destra.

📊 Nota metodologica:
La diagnosi dell’infortunio (lesione di secondo grado del retto femorale) è stata estratta dal comunicato ufficiale diramato dalla SSC Napoli in data 2 ottobre 2026. Le dinamiche relative alla sostituzione in Armenia-Italia e all’abbandono del ritiro riflettono i report ufficiali della FIGC. Le stime sui tempi di recupero (4-8 settimane) sono proiezioni basate sui protocolli medici standard per le lesioni muscolari di pari grado e non costituiscono una comunicazione ufficiale del club.Analisi della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 3 ottobre 2026.

© 2026 Napolissimo.it. Tutti i diritti riservati. Riproduzione riservata.

Domande Frequenti

Che infortunio ha avuto Costantino Favasuli? Risposta

Il terzino del Napoli ha riportato una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra durante la partita Armenia-Italia Under 21 del 1° ottobre 2026.

Quanto tempo dovrà stare fuori Favasuli?

Il Napoli non ha comunicato tempi ufficiali, ma per questo tipo di lesioni si stimano dalle 4 alle 8 settimane di stop, con un rientro probabile dopo la sosta di metà novembre.

Quali partite del Napoli salterà Favasuli? Risposta

Salterà quasi certamente le sfide contro Frosinone, Villarreal, Bodo Glimt e Monza. Restano a forte rischio anche i big match contro Juventus e Porto previsti a inizio novembre.

Quanto è costato Favasuli al Napoli?

Il Napoli lo ha prelevato dal Catanzaro con un prestito oneroso da 1 milione di euro e un obbligo di riscatto fissato a 6,2 milioni più 1 milione di bonus, facendogli firmare un contratto fino al 2031.

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA? Aggiungi Napolissimo come fonte preferita su Google, tutto il Napoli in un solo click

Tag
Ludovica De Santis Ludovica De SantisOttobre 2, 2026Ultimo aggiornamento: Ottobre 2, 2026
Ludovica De Santis

Ludovica De Santis

Classe 1998, è la più giovane della redazione. Cura le tendenze social legate al Napoli e alla Serie A, intercettando umori, meme, tormentoni e dinamiche virali. Con lei, Napolissimo parla anche su TikTok, Instagram e nelle community Telegram. Il calcio è racconto, ma anche immagine. Ludovica lo sa bene.

Articoli Correlati

Rinnovo McTominay Napoli

Il rinnovo di McTominay è diventato un problema per il Napoli

Ottobre 2, 2026
quando torna McTominay

Quando torna McTominay? Il nodo sono i farmaci anticoagulanti

Ottobre 1, 2026
Meret Milinkovic-Savic portiere titolare Napoli

Meret o Milinkovic: chi è il portiere di Allegri?

Settembre 30, 2026
summit mercato napoli calcio

Napoli, summit di mercato: ADL, Allegri e Manna hanno i primi nomi

Settembre 30, 2026

Napolissimo.it è la rivista digitale dedicata al Calcio Napoli e alla Serie A, ispirata alla storica rivista Napolissimo, distribuita allo stadio Maradona dal 1995: un punto di contatto diretto tra squadra e tifosi, oggi rinnovato in formato digitale.

Su Napolissimo.it trovi analisi delle partite, interviste, statistiche, formazioni, quote, risultati e tutto ciò che riguarda la SSC Napoli, raccontato con passione, metodo e uno sguardo editoriale autentico. Ogni giorno, con l'approccio di una rivista, al passo con l'evoluzione del calcio e delle competizioni europee come la Champions League.

Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Napolissimo.it