Infortunio Favasuli: cosa cambia per il Napoli di Allegri

📌 In sintesi Il Napoli perde Costantino Favasuli. Il terzino classe 2004 ha riportato una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra durante la gara Armenia-Italia Under 21. Il club ha comunicato l’inizio della riabilitazione a Castel Volturno senza specificare i tempi di recupero, ma le stime mediche per questo tipo di infortunio parlano di almeno un mese di stop (rientro probabile dopo la sosta di novembre). Una tegola pesantissima per Massimiliano Allegri, che perde la grande rivelazione di questo avvio di stagione (già autore di un assist) proprio all’alba di un tour de force che vedrà gli azzurri affrontare Frosinone, Villarreal, Bodo Glimt, Monza, Juventus e Porto.

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Infortunio Favasuli: la diagnosi ufficiale, i tempi di recupero e l’impatto sulle scelte di Allegri

Dopo l’assist alla prima presenza in Serie A e un impatto devastante sulle gerarchie della squadra, arriva lo stop più amaro. Il Napoli ha perso Costantino Favasuli per infortunio: il terzino, 22 anni, si è fatto male nel match di qualificazione all’Europeo Under 21 contro l’Armenia e dovrà fermarsi per diverse settimane. Un imprevisto che priva Massimiliano Allegri di un’alternativa fondamentale proprio alla vigilia di un ciclo di partite che definirà le ambizioni autunnali del club partenopeo.

Qual è la diagnosi ufficiale e cosa significa lesione di secondo grado?

Il Napoli ha pubblicato una nota medica ufficiale nel pomeriggio del 2 ottobre. Il testo chiarisce che Favasuli ha subìto un trauma muscolare con una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra. La nota precisa che il calciatore inizierà immediatamente l’iter riabilitativo al Training Center di Castel Volturno, ma non indica i tempi di recupero, che dipenderanno dall’evoluzione del percorso e dalle valutazioni quotidiane dello staff medico.

Dal punto di vista clinico, il retto femorale è uno dei muscoli del quadricipite, fondamentale per calciare e spingere in progressione. Una lesione di secondo grado indica una lacerazione parziale delle fibre muscolari: è un infortunio decisamente più serio di una semplice contrattura o di uno stiramento, seppur meno grave di una rottura completa. Nel calcio professionistico, questo tipo di trauma richiede un rientro estremamente graduale, specialmente per un giocatore che fa delle accelerazioni e delle sovrapposizioni il proprio marchio di fabbrica.

Come si è infortunato Favasuli con l’Italia Under 21?

L’infortunio si è materializzato il 1° ottobre a Yerevan. Favasuli è sceso in campo da titolare nel 4-3-3 disegnato dal CT Silvio Baldini contro l’Armenia, ma è stato costretto a lasciare il terreno di gioco all’intervallo (sostituito da Liberali in una tripla staffetta che ha visto entrare anche Cisse e Lulli). L’Italia ha poi vinto 1-0 grazie al gol in pieno recupero proprio di Cisse.

Il giorno successivo, la FIGC ha comunicato che Favasuli e Niccolò Fortini (esterno del Torino) sono stati sottoposti a valutazione medica e considerati indisponibili per la successiva e decisiva sfida contro la Polonia a Pescara, match che vale il pass diretto per l’Europeo 2027. Entrambi hanno lasciato il ritiro di Tirrenia per fare rientro ai rispettivi club.

Quali sono i tempi di recupero stimati e le partite a rischio?

Pur in assenza di tempistiche ufficiali da parte del Napoli, la letteratura medica sportiva permette di tracciare un quadro chiaro. Per le lesioni di secondo grado si ipotizzano generalmente tempi di 4-6 settimane per riprendere l’attività atletica, e fino a 6-8 settimane per il recupero agonistico completo. Partendo dal 3 ottobre, giorno di inizio della riabilitazione, il rientro in gruppo si collocherebbe tra l’inizio e la fine di novembre. (Nota: si tratta di proiezioni cliniche standard, non di dati forniti dal club).

Scheda Dati: Gli scenari di recupero per la lesione di secondo grado Scenario Clinico Tempi Stimati Partite a Rischio Recupero Rapido (4 sett.) Fine Ottobre / Inizio Nov. Frosinone, Villarreal, Bodo Glimt, Monza Recupero Intermedio (6 sett.) Metà Novembre Come sopra, più Juventus e Porto Recupero Lungo (8 sett.) Fine Novembre A rischio anche Torino e Man. City

Perché l’assenza di Favasuli è un grave problema tattico per Allegri?

L’infortunio arriva nel momento peggiore possibile. Il Napoli lo aveva prelevato dal Catanzaro con un investimento mirato (prestito oneroso da 1 milione, obbligo di riscatto a 6,2 milioni più 1 di bonus, contratto fino al 2031) e il suo impatto era stato devastante. In appena 95 minuti giocati in tre spezzoni, Favasuli aveva debuttato in Champions contro l’Arsenal, sfiorato il gol a Firenze e servito un assist a Lobotka contro il Bologna (diventando il terzo difensore nella storia azzurra a fare assist all’esordio in A dopo Paolo Cannavaro e Gianluca Grava).

Senza di lui, il peso sulla fascia destra ricade interamente su Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano, entrambi over-30 e attesi da un calendario massacrante. Favasuli era l’unico acquisto di prospettiva dell’estate su quella corsia, l’uomo designato per il ricambio generazionale e per permettere ad Allegri di gestire le energie dei senatori. Sulla trequarti restano Neres e Vergara come soluzioni offensive, ma un terzino di ruolo, giovane e con quella propensione alla spinta, è attualmente insostituibile nella rosa azzurra.

Scheda Dati: Il tour de force del Napoli senza Favasuli Data Partita Competizione 10 Ottobre Napoli – Frosinone Serie A 13 Ottobre Villarreal – Napoli Champions League 20 Ottobre Napoli – Bodo Glimt Champions League 28 Ottobre Monza – Napoli Serie A 1 Novembre Juventus – Napoli Serie A (Big Match) 4 Novembre Porto – Napoli Champions League

✍️ L’Analisi di Napolissimo La lesione di Favasuli non è solo un banale infortunio muscolare, ma un cortocircuito nel progetto di transizione del Napoli. Il ragazzo stava dimostrando sul campo di poter sovvertire le gerarchie, offrendo ad Allegri quell’imprevedibilità che a tratti è mancata in questo avvio di stagione. Ora, il rischio fisico si sposta sui veterani: chiedere a Di Lorenzo e Politano di giocare ogni tre giorni tra campionato e Champions League espone la squadra al pericolo di ulteriori infortuni da sovraccarico. Se i tempi di recupero di Favasuli dovessero scivolare verso le 8 settimane, non è escluso che Giovanni Manna debba tornare a guardarsi intorno nel mercato di gennaio per tutelare la corsia destra.

📊 Nota metodologica:

La diagnosi dell’infortunio (lesione di secondo grado del retto femorale) è stata estratta dal comunicato ufficiale diramato dalla SSC Napoli in data 2 ottobre 2026. Le dinamiche relative alla sostituzione in Armenia-Italia e all’abbandono del ritiro riflettono i report ufficiali della FIGC. Le stime sui tempi di recupero (4-8 settimane) sono proiezioni basate sui protocolli medici standard per le lesioni muscolari di pari grado e non costituiscono una comunicazione ufficiale del club.Analisi della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 3 ottobre 2026.

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