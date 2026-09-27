📌 In sintesi EA Sports FC 27 è ufficialmente disponibile e porta con sé grandi novità per i tifosi della SSC Napoli. Il club ha lanciato una cover personalizzata scaricabile gratuitamente. Sul fronte dei rating virtuali, si registra un clamoroso sorpasso in vetta: Scott McTominay (86 di overall) diventa il giocatore più forte della rosa, superando Kevin De Bruyne (declassato a 85). Tra i giovani, spicca il balzo in avanti di Alisson Santos (+8) e Rafa Marin (+6), mentre Rasmus Hojlund si ferma a un modesto 78, specchio delle attuali difficoltà realizzative mostrate sul campo reale.

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FC 27 E IL NAPOLI

EA Sports FC 27 è disponibile da venerdì 25 settembre 2026 su tutte le piattaforme, con debutto anticipato su PC dal 24 settembre. Il titolo introduce The Grounds, una nuova piattaforma social calcistica, e un mercato trasferimenti rinnovato. Nel Napoli virtuale, Scott McTominay è il giocatore più forte con 86 di overall, davanti a Kevin De Bruyne (85) e ai neoacquisti Rasmus Hojlund (78) e Alisson Santos, quest’ultimo in forte crescita rispetto all’edizione precedente.

FC 27 e Napoli: McTominay top rated a 86, Hojlund cresce, i voti di tutta la rosa

EA Sports FC 27 ha aperto ufficialmente i battenti venerdì 25 settembre 2026, portando con sé un capitolo dedicato che riguarda direttamente i tifosi azzurri: i rating completi della rosa del Napoli per la nuova stagione virtuale. Il gioco, disponibile su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch, introduce importanti novità di gameplay che vanno ad affiancare l’attesissimo aggiornamento delle valutazioni dei singoli calciatori.

Le novità di EA Sports FC 27: cosa cambia rispetto all’edizione precedente

Il lancio mondiale del gioco è avvenuto in due fasi distinte: accesso anticipato dal 18 settembre per chi ha acquistato le edizioni Ultimate e Ultimate Plus, e disponibilità globale dal 25 settembre per l’edizione Standard, con il debutto su PC fissato addirittura alle 23:00 UTC del 24 settembre. Analizzando nel dettaglio le principali innovazioni introdotte da Electronic Arts, spicca soprattutto The Grounds, una nuova piattaforma social pensata come un vero e proprio parco giochi calcistico dove, nelle parole degli sviluppatori, “la strada incontra lo stadio”.

Tra le altre novità di rilievo figurano un mercato trasferimenti completamente rinnovato in modalità Carriera e diversi aggiornamenti al gameplay pensati per offrire un’esperienza “più fedele al calcio reale”, secondo quanto dichiarato dagli stessi sviluppatori nelle note di lancio. Non bisogna sottovalutare che questa edizione segna anche l’ultima generazione di console a supportare pienamente tutte le funzionalità del titolo, con alcune limitazioni annunciate per le piattaforme più datate.

Il capitolo Napoli: chi è il migliore della rosa secondo EA

Passando al cuore dell’interesse per i tifosi azzurri, i rating ufficiali rivelati da EA per il Napoli raccontano una rosa profondamente rimodellata rispetto alla scorsa stagione. Al vertice della classifica interna si trova a sorpresa Scott McTominay, valutato 86 di overall, che scavalca così un big affermato come Kevin De Bruyne, fermo a 85. Il centrocampista scozzese, di cui abbiamo già raccontato le difficoltà fisiche di questo avvio di stagione legate a un problema cardiaco, viene premiato dagli sviluppatori con un incremento significativo rispetto all’edizione precedente, soprattutto nelle statistiche di fisico e tiro.

Il terzo gradino del podio virtuale è occupato da Romelu Lukaku, con 83 di overall, seguito da un gruppo compatto di giocatori tutti valutati 83: Giovanni Di Lorenzo, Stanislav Lobotka, Amir Rrahmani e André-Franck Zambo Anguissa. Analizzando la parte difensiva, colpisce come Rrahmani riceva un netto miglioramento nella velocità (+6 rispetto alla precedente edizione), segno che gli sviluppatori hanno tenuto in considerazione le sue prestazioni sul campo nella stagione appena conclusa.

Hojlund cresce, ma resta lontano dai top della rosa

Un capitolo particolarmente interessante per chi segue le vicende di campo riguarda Rasmus Hojlund, protagonista in negativo delle ultime settimane per la scarsa produzione offensiva del Napoli reale. Il danese riceve un rating di 78 di overall in FC 27, con un incremento rispetto alla passata edizione soprattutto nella velocità, dove tocca quota 85, e nella fisicità. Resta però distante dai giocatori di vertice della rosa, un dato che, curiosamente, rispecchia in parte anche le difficoltà mostrate sul campo reale in questo avvio di campionato, dove il Napoli ha segnato appena sette gol in cinque partite.

Da segnalare anche il caso di Alisson Santos, che secondo i dati riportati da FUT.GG riceve il balzo più significativo di tutta la rosa, con un incremento di ben 8 punti di overall rispetto alla scorsa stagione, complice probabilmente il minutaggio crescente conquistato sul campo. Segnali simili, seppur più contenuti, arrivano anche per Rafa Marín, con un +6 complessivo che ne certifica la crescita agli occhi degli sviluppatori.

Chi perde punti: i calciatori penalizzati dalla nuova edizione

Non tutti i giocatori azzurri hanno beneficiato dell’aggiornamento annuale. Kevin De Bruyne, pur restando il secondo miglior giocatore della rosa, subisce un calo di 2 punti di overall complessivo, con una flessione più marcata nella velocità (-7) e nella fisicità (-5), statistiche che tendono naturalmente a penalizzare i giocatori più avanti con l’età. Un discorso simile riguarda Alex Meret, che perde un punto di overall con riduzioni nelle uscite e nelle parate, e Giovanni Di Lorenzo, in calo di un punto complessivo.

Secondo quanto riportato da Everyeye, che ha pubblicato in anticipo i rating completi della rosa lo scorso 29 agosto, la lista integrale dei calciatori azzurri comprende anche nomi meno noti al grande pubblico ma preziosi per la profondità della rosa, come Leonardo Spinazzola (80), Matteo Politano (80), Noa Lang (80) e Lorenzo Lucca, fermo a 75 di overall, un dato che riflette anche il suo status di alternativa e non titolare nelle gerarchie offensive azzurre.

Giocatore Overall FC 27 Variazione rispetto alla scorsa edizione Scott McTominay 86 +1 Kevin De Bruyne 85 -2 Giovanni Di Lorenzo 82-83 -1 Stanislav Lobotka 83 0 Amir Rrahmani 83 0 André-Franck Zambo Anguissa 82-83 0 Alex Meret 81-82 -1 Alessandro Buongiorno 81-82 -1 Rasmus Hojlund 78 n.d. Alisson Santos 74 +8 Rafa Marín 76 +6 Lorenzo Lucca 75 n.d.

Alcune differenze minime tra le fonti consultate su singoli valori di overall (ad esempio Di Lorenzo indicato sia a 82 che a 83 da portali diversi) dipendono da possibili aggiornamenti post-lancio non ancora del tutto sincronizzati tra i database di settore: per i valori esatti aggiornati in tempo reale si consiglia di verificare direttamente in gioco.

Perché questo capitolo interessa i tifosi, non solo i videogiocatori

Al di là del semplice intrattenimento, i rating di un videogioco calcistico come FC 27 offrono da anni uno spunto di analisi interessante anche per i tifosi più attenti, perché tendono a rispecchiare, con un certo ritardo, le prestazioni reali dei giocatori nella stagione precedente. Non è un caso, ad esempio, che McTominay abbia scavalcato De Bruyne al vertice della rosa virtuale: il centrocampista scozzese arriva da una stagione da protagonista assoluto con la maglia azzurra, mentre il talento belga, seppur straordinario nelle qualità tecniche, sta pagando naturalmente il passare degli anni.

Allo stesso modo, il rating relativamente contenuto di Hojlund (78) rispetto ad altri attaccanti di squadre concorrenti in Serie A può essere letto come una fotografia, seppur indiretta, delle difficoltà realizzative che il danese sta effettivamente mostrando in questo avvio di campionato reale, dove resta l’unico vero terminale offensivo di una squadra che fatica non poco a trovare la via del gol.

Il club azzurro ha lanciato un’iniziativa speciale per il nuovo capitolo della saga calcistica di EA: ecco cosa cambia per il Napoli virtuale…

FC 27, il Napoli ha una cover tutta sua EA Sports FC 27 è disponibile dal 25 settembre 2026 e la SSC Napoli ha annunciato sui propri canali social ufficiali il rilascio di una cover personalizzata scaricabile dai tifosi. Nella tabella ufficiale dei rating pubblicata da EA, il centrocampista Scott McTominay risulta il giocatore più forte della rosa con 86 di overall, davanti a Kevin De Bruyne (85) e Stanislav Lobotka (83).

FC 27, McTominay primo con 86, Hojlund a 78

Il nuovo capitolo della saga calcistica di Electronic Arts è arrivato, ed è arrivato anche per il Napoli con un’iniziativa dedicata. Attraverso il proprio account X ufficiale, la SSC Napoli ha comunicato ai tifosi: “FC 27 è arrivato. Scarica la nostra cover personalizzata e scendi in campo subito”, accompagnando il post con il link diretto alla piattaforma EA per il download.

La cover personalizzata del Napoli per FC 27

L’iniziativa fa parte del programma “Cover Discovery” lanciato da EA Sports in collaborazione con i club, che permette ai tifosi di personalizzare la propria esperienza di gioco con grafiche dedicate alla propria squadra del cuore. Sulla pagina ufficiale EA dedicata alla SSC Napoli viene ricordato l’albo d’oro del club, descritto testualmente come vincitore di “4 titoli di Serie A, 6 Coppa Italia, 3 Supercoppa Italiana e una Coppa UEFA”.

La cover è disponibile per il download attraverso il link diffuso dal club sui social, valido per chi possiede il gioco su EA app per Windows, oltre agli store di Steam, Epic Games, Xbox e PlayStation. Al momento non è stata comunicata dal club né da EA una scadenza per l’iniziativa, quindi resta da verificare se si tratti di un contenuto permanente o legato a una finestra temporale limitata.

I giovani e gli upgrade

Scheda Dati: I giovani, gli attaccanti e i maggiori upgrade su FC 27 Calciatore Overall FC 27 Variazione (vs FC 26) Antonio Vergara 78 n.d. (Velocità 85) Giovane Santana 71 +6 Costantino Favasuli 69 n.d. Alisson Santos 74 +8 (Miglior Upgrade)

✍️ L’Analisi di Napolissimo Al di là del semplice intrattenimento videoludico, i rating di FC 27 offrono una chiave di lettura spietata sulle dinamiche reali della SSC Napoli. Il sorpasso di McTominay su De Bruyne non è un semplice vezzo da programmatori, ma la certificazione del passaggio di consegne tra chi è nel pieno della maturità agonistica e chi, inevitabilmente, sta affrontando il tramonto biologico della propria carriera. Allo stesso modo, il modesto 78 assegnato a Rasmus Hojlund è la fotografia esatta del momento che sta vivendo l’attacco di Massimiliano Allegri: un reparto che ha potenziale (la velocità 85 del danese lo dimostra), ma che fatica tremendamente a concretizzarlo in numeri da top player. Il videogioco, in fondo, non fa altro che tradurre in algoritmi ciò che il campo racconta ogni domenica.

📊 Nota metodologica:

I dati relativi ai rating dei calciatori (overall e variazioni rispetto all’edizione precedente) sono stati aggregati consultando i database specializzati FUT.GG e le anticipazioni pubblicate dal portale Everyeye. Le informazioni riguardanti il programma “Cover Discovery” e le modalità di download della grafica personalizzata riflettono i comunicati ufficiali diramati dalla SSC Napoli tramite il proprio account X (ex Twitter) e le note di rilascio di Electronic Arts.Analisi della Redazione eSports di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: Settembre 2026.

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