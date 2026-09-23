📌 In sintesi Durante l’incontro alla Stampa Estera, Aurelio De Laurentiis ha lanciato un durissimo attacco al modello finanziario che sta conquistando la Serie A. Il presidente della SSC Napoli ha puntato il dito contro i fondi d’investimento e, in particolare, contro il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, accusato di avere “esigenze da finanziere e non da imprenditore vero”. De Laurentiis ha rivendicato il suo modello “artigianale” (mutuato dal cinema), ha proposto che siano le 5 big (Juve, Milan, Inter, Napoli e Roma) a gestire direttamente i diritti TV e ha svelato di aver rifiutato 6 milioni di dollari per una tournée in Australia e Singapore pur di preservare la preparazione atletica della squadra.

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L’attacco di De Laurentiis a Gerry Cardinale e ai fondi d’investimento: la visione sul calcio, i diritti TV e il rifiuto delle tournée

Il calcio italiano è attraversato da una profonda faglia ideologica che divide due visioni del mondo diametralmente opposte: da una parte l’imprenditoria classica, fatta di mecenatismo e controllo diretto; dall’altra l’avanzata inesorabile dei fondi di private equity americani. Aurelio De Laurentiis, premiato dall’Associazione della Stampa Estera a Roma, ha deciso di non usare mezzi termini, ergendosi a ultimo baluardo del primo schieramento. Il presidente della SSC Napoli e patron della FilmAuro ha trasformato il suo intervento in un manifesto politico e aziendale, scagliandosi con inusuale durezza contro i nuovi padroni del calcio italiano e svelando retroscena inediti sui rapporti di forza all’interno della Lega Serie A.

Perché De Laurentiis ha attaccato duramente Gerry Cardinale?

Il passaggio più dirompente della conferenza stampa ha riguardato direttamente i vertici dell’AC Milan. De Laurentiis ha raccontato un aneddoto risalente a tre anni fa, svelando i dettagli di una cena privata con Gerry Cardinale, numero uno di RedBird Capital Partners. Le parole del patron azzurro non lasciano spazio a interpretazioni diplomatiche: «Mi fece un discorso a cui non obiettai, altrimenti avrei dovuto prenderlo e buttarlo fuori. Mi diceva cose che non stavano in cielo e in terra dal mio punto di vista: è un proprietario che aveva esigenze da finanziere e non da imprenditore vero».

La critica di De Laurentiis colpisce il cuore del modello di business dei fondi d’investimento. Secondo il presidente del Napoli, queste entità immettono capitali nel calcio con l’unico scopo di farli fruttare a breve termine per i propri investitori. «Se dopo un po’ di tempo non hanno avuto un guadagno, allora che benefit è stato apportato? Nessuno», ha sentenziato. A questo modello speculativo, De Laurentiis contrappone la sua visione “artigianale”, mutuata dall’industria cinematografica: un sistema in cui l’imprenditore sceglie l’idea, la finanzia di tasca propria, la realizza fisicamente e ne cura in prima persona la distribuzione internazionale.

Scheda Dati: Lo scontro ideologico sui modelli di gestione in Serie A Modello di Gestione Visione “Artigianale” (De Laurentiis) Visione “Finanziaria” (Fondi/Cardinale) Obiettivo Primario Controllo totale del prodotto e sostenibilità. Ritorno economico (ROI) per gli investitori. Catena di Valore Ideazione, finanziamento e distribuzione interna. Acquisizione, valorizzazione asset e futura rivendita. Coinvolgimento Presenza fisica e decisionale costante. Gestione delegata a manager (spesso assenti).

Qual è la proposta del Napoli per rivoluzionare i diritti TV della Serie A?

L’insofferenza di De Laurentiis si estende anche alle dinamiche interne della Lega Serie A, un’istituzione che il patron definisce ingabbiata da leggi obsolete risalenti all’Ottocento. Il tema centrale resta quello dei diritti televisivi e del rapporto con i broadcaster, in particolare DAZN. Il presidente ha evidenziato il paradosso di un sistema in cui gli spettatori diminuiscono, ma le piattaforme continuano a guadagnare attraverso le inserzioni pubblicitarie, senza che i club ne traggano il giusto beneficio.

La soluzione proposta è una vera e propria rivoluzione copernicana. Applicando il modello dell’industria audiovisiva, De Laurentiis suggerisce che siano i club a commercializzare direttamente il prodotto calcio. Ma non tutti i club: «Chi ha meno tifosi delle squadre che tirano di più, ovvero Juventus, Milan, Inter, Napoli e Roma che sono il motore del calcio italiano… questi club dovrebbero farsi carico della commercializzazione». Una presa di posizione fortissima, che mira a concentrare il potere decisionale ed economico nelle mani delle cinque “sorelle” che generano il reale bacino d’utenza del campionato.

Perché De Laurentiis ha rifiutato 6 milioni di dollari per le tournée estive?

La coerenza tra la visione imprenditoriale e la gestione sportiva trova la sua massima espressione nel rifiuto categorico delle tournée estive intercontinentali. Mentre molti top club europei (e italiani) trascorrono l’estate tra Stati Uniti e Asia per massimizzare i ricavi commerciali, il Napoli ha scelto di restare in Italia, dividendo la preparazione tra il Trentino e l’Abruzzo.

De Laurentiis ha svelato le cifre di questa rinuncia: «Mi hanno offerto sei milioni di dollari per andare in Australia per una partita e una a Singapore. E che facevo, 30 ore di viaggio per poi preparare la stagione? Uno deve prepararsi alle tante partite, mi sembrava una follia». Al miraggio dei milioni esteri, il patron ha preferito un modello a chilometro zero e ad alta redditività diretta: invitare squadre internazionali in Italia, pagando loro l’ingaggio, e trasmettere le amichevoli in pay-per-view a una cifra modesta (10 euro), garantendo alla squadra la tranquillità necessaria per affrontare una stagione logorante.

Scheda Dati: Le cifre svelate da De Laurentiis sulle tournée estive Voce Economica / Logistica Offerta Rifiutata (Estero) Modello Adottato (Italia) Ricavo Diretto 6 Milioni di Dollari Incassi da Pay-Per-View Costo per i Tifosi – 10 Euro a partita Impatto Atletico 30 ore di viaggio (Rischio infortuni) Preparazione ottimale in quota

✍️ L’Analisi di Napolissimo Le parole di Aurelio De Laurentiis tracciano un solco profondo nel panorama calcistico italiano. Il presidente del Napoli si sta posizionando politicamente come l’ultimo vero “padrone” del calcio romantico e artigianale, in netta contrapposizione con l’algida finanza americana rappresentata da Gerry Cardinale e dai fondi d’investimento. La sua è una battaglia culturale prima ancora che economica. L’attacco frontale alla gestione dei diritti TV e la proposta di consegnare le chiavi del sistema alle cinque big storiche è una dichiarazione di guerra all’attuale governance della Lega Serie A. De Laurentiis ha capito che il calcio italiano è a un bivio: o si trasforma in un prodotto di puro intrattenimento gestito da chi “fa cinema” da una vita, o finirà stritolato dalle logiche di profitto a breve termine dei fondi speculativi.

📊 Nota metodologica:

Le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis riportate in questo articolo sono state trascritte integralmente dall’intervento tenuto dal presidente della SSC Napoli mercoledì 23 settembre 2026 presso la sede dell’Associazione della Stampa Estera a Palazzo Grazioli (Roma). I riferimenti economici (i 6 milioni di dollari rifiutati per le tournée e il costo di 10 euro per la pay-per-view estiva) costituiscono dati ufficiali forniti dalla presidenza durante l’evento.Analisi della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 23 settembre 2026.

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