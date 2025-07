Neres, Lucca, De Bruyne e il modulo offensivo: Cosa ha detto Napoli-Catanzaro

Vittoria e, soprattutto, risposte. Il Napoli si riscatta dopo il ko con l'Arezzo e batte 2-1 il Catanzaro nell'ultimo test a Dimaro. Ma al di là del risultato, la partita ha offerto indicazioni preziose sul laboratorio tattico di Antonio Conte, che ha sperimentato un Napoli a trazione anteriore, ricevendo segnali molto positivi da alcuni uomini chiave.

Dalla prima gioia di Lorenzo Lucca alla grande prova di Raspadori, passando per un Neres già in forma campionato: ecco le analisi principali di una serata che fa calare il sipario sul ritiro in Trentino e apre le porte alla fase due di Castel di Sangro.

Che modulo ha usato Conte in Napoli-Catanzaro?

L'allenatore leccese ha sorpreso tutti, schierando un 4-3-3 spregiudicato. Davanti a Meret e alla difesa titolare, le chiavi del centrocampo erano affidate a Lobotka, ma con due partner d'eccezione ai suoi fianchi: Kevin De Bruyne e Giacomo Raspadori, entrambi schierati da mezzali con licenza di attaccare. Un esperimento chiaro per testare la convivenza di più talenti.

Com'è andata la seconda partita di De Bruyne?

Inevitabilmente, gli occhi erano puntati su De Bruyne. Il belga ha agito più arretrato rispetto alla prima uscita, mostrando progressi ma anche uno smalto ancora da ritrovare. La sua classe è indiscutibile, come dimostrato da un paio di filtranti e un tacco da applausi, ma la condizione fisica è ancora in rodaggio.

Chi ha convinto pienamente, invece, è stato Giacomo Raspadori. Autore del gol che ha sbloccato la partita, "Jack" ha interpretato alla perfezione il ruolo, abbinando qualità, vivacità e l'aggressività richiesta da Conte. Una prestazione che lo candida a protagonista del nuovo corso.

Come ha giocato Lorenzo Lucca?

Tra i più brillanti c'è senza dubbio David Neres. L'esterno brasiliano sembra già avere la gamba dei giorni migliori: ha servito l'assist per l'1-0 e ha messo costantemente in difficoltà la difesa avversaria, lanciando un chiaro messaggio a Conte. Segnali importantissimi anche da Lorenzo Lucca: l'attaccante si è procurato e ha trasformato con freddezza il rigore del 2-1, trovando la sua prima, fondamentale rete in maglia azzurra. Per un bomber, la miglior medicina possibile.

Ora Castel di Sangro: la parola al campo

L'amichevole con il Catanzaro chiude la prima parte del ritiro. Da mercoledì 30 luglio, il Napoli si trasferirà a Castel di Sangro per continuare la preparazione con altri tre test di livello internazionale (Brest, Girona, Olympiacos), che daranno a Conte le indicazioni definitive in vista dell'esordio in campionato del 23 agosto contro il Sassuolo.