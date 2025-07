Il Napoli traina il calcio Italiano. Off The Pitch: "è Il club più sostenibile d'Europa"

Non è un'opinione, è un dato di fatto certificato. Il Napoli non solo domina in Italia, ma è diventato il modello finanziario numero uno in Europa. Secondo l'ultimo, autorevole rapporto di "Off The Pitch", aggiornato a giugno 2025, il club di Aurelio De Laurentiis è in testa alla classifica europea per sostenibilità finanziaria. Una vera e propria rivoluzione, come analizzato dal giornalista e scrittore Angelo Forgione, che ha invertito un secolo di gerarchie e sottomesso le potenze del Nord.

Dalla Serie C al tetto d'Europa per gestione, De Laurentiis ha piegato il calcio alle regole del buon senso aziendale, mentre le sue rivali sprofondavano nei debiti.

Il Segreto del Napoli: la Sostenibilità è la Vittoria più Grande

L'analisi di Forgione è chiara: la differenza non la fa il fatturato, ancora inferiore a quello di Juve, Inter e Milan, ma un principio quasi dimenticato nel calcio moderno: l'assenza di debiti. Grazie a un controllo maniacale dei costi e a un player trading geniale, il Napoli ha costruito una fortezza economica inattaccabile. Non si sono sacrificati i conti per inseguire una vittoria ossessiva; si è lavorato con lungimiranza per vincere senza affanno.

Questa strategia ha permesso al club di uscire dalla crisi pandemica più forte di tutti, diventando, come afferma Forgione, "leader in tutti i parametri economico-finanziari, finendo per insegnare ai competitor la strada della sostenibilità quale condizione necessaria per il risultato sportivo, e non viceversa".

I Conti che Demoliscono le Rivali: l'Abisso dei Bilanci

I dati degli ultimi dieci anni, riportati nell'analisi, sono la prova schiacciante di questa supremazia. A fronte di un utile aggregato del Napoli pari a +118,8 milioni di euro, le tre big del Nord presentano voragini spaventose:

Juventus: -888,1 milioni di euro di passivo

-888,1 milioni di euro di passivo Inter: -832,8 milioni di euro

-832,8 milioni di euro Milan: -816,1 milioni di euro

Un abisso che spiega perché la Juventus abbia avuto bisogno di continue ricapitalizzazioni e perché l'Inter abbia perso la sua proprietà, incapace di ripagare i debiti. Il Napoli, invece, ha continuato a crescere.

Una Lezione al Calcio Italiano: perché il Napoli è il più sostenibile d'Europa

In conclusione, come emerge dall'analisi, il primato del Napoli non è casuale ma figlio di una strategia precisa e costante, basata su alcuni pilastri fondamentali che lo rendono il club più sostenibile d'Europa:

Zero Debiti Finanziari: A differenza delle rivali che dipendono da prestiti e linee di credito, il Napoli si autofinanzia. Questo elimina i costi degli oneri finanziari e garantisce una libertà operativa totale. Player Trading Virtuoso: Il Napoli ha perfezionato l'arte di acquistare giocatori di potenziale (come Kvara, Kim), valorizzarli fino a farli diventare top player e poi cederli generando enormi plusvalenze, reinvestite per mantenere alta la competitività. Controllo Maniacale dei Costi Salariali: Pur vincendo lo scudetto, il Napoli ha mantenuto il quinto monte ingaggi della Serie A, dimostrando che non è necessario pagare stipendi folli per essere competitivi. Resilienza alle Crisi: La solidità patrimoniale (oltre 211 milioni di patrimonio netto) ha permesso al club di assorbire shock devastanti come la pandemia o il decimo posto in classifica, e di reagire immediatamente con investimenti massicci. Sostenibilità come Prerequisito per la Vittoria (e non viceversa): Questa è la vera rivoluzione culturale. De Laurentiis ha prima messo in sicurezza i conti e poi, forte di quella sicurezza, ha costruito le squadre per vincere. Ha invertito il paradigma del calcio moderno.

È per questo insieme di fattori che oggi il Napoli non è solo Campione d'Italia, ma un modello studiato e ammirato in tutta Europa, un club che ha dimostrato che si può vincere, e tanto, anche tenendo i conti in ordine.