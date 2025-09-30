Napoli oggi

Napoli, Conte aspetta due risposte in cinque giorni

Il ko col Milan ha lasciato il segno. Ora due gare al Maradona per cancellare i dubbi, ritrovare la difesa e il miglior McTominay.

Daniele Fontana Daniele FontanaSettembre 30, 2025Ultimo aggiornamento: Settembre 30, 2025
La sconfitta di San Siro ha interrotto una striscia di sedici risultati utili e ha lasciato l’amaro in bocca. Ma in casa Napoli non c’è tempo per i rimpianti. Antonio Conte ha già resettato tutto e guarda avanti, a cinque giorni che possono già indirizzare la stagione: domani la sfida di Champions con lo Sporting Lisbona, domenica il Genoa. Due partite al Maradona per spazzare via i dubbi e riprendere la marcia.

Cancellare le Incertezze

Il ko contro il Milan, sebbene arrivato in piena emergenza difensiva, ha fatto suonare qualche campanello d’allarme. Le disattenzioni difensive, già viste col Pisa, e la difficoltà a concretizzare un dominio di gioco a tratti schiacciante, sono i punti su cui Conte sta martellando. La vittoria contro lo Sporting non serve solo per la classifica del girone, ma è fondamentale per ritrovare autostima e certezze.

L’Osservato Speciale: McTominay

De Bruyne e McTominay pronti a rilanciare il Napoli
In attesa di recuperare l’intera linea difensiva (Buongiorno punta al rientro dopo la sosta, più lunghi i tempi per Rrahmani), Conte si aspetta una risposta forte da uno dei suoi leader. Scott McTominay è apparso meno dominante e incisivo del solito nelle ultime uscite. Un calo fisiologico, forse, ma il tecnico sa come tirare fuori il meglio dai suoi uomini nei momenti delicati e si aspetta di rivedere il vero “McT” già da domani.

Due Partite per Ripartire

La frenata di Milano non è costata la vetta, ora condivisa con Milan e Roma, e non è un dramma. Ma ora servono i fatti. Due partite in casa, in un Maradona che si preannuncia ancora una volta una bolgia, sono l’occasione perfetta per rimettere le cose a posto. Conte vuole sei punti, per andare alla sosta con il sereno e continuare a guardare tutti dall’alto. La parola d’ordine a Castel Volturno è una sola: reagire.

Daniele Fontana

Daniele Fontana

Esperto di match analysis e dati calcistici, Daniele combina la sua formazione in ingegneria con una passione viscerale per il Napoli. Collabora con software di tracciamento e analisi video per offrire articoli incentrati su statistiche, xG, heatmap e modelli tattici. È lui la mente dietro le rubriche più analitiche di Napolissimo.

