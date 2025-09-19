Napoli, Di Lorenzo si scusa: «Mi assumo la responsabilità»

Il silenzio, a volte, non serve. Serve un gesto, una parola chiara, un atto di responsabilità. E Giovanni Di Lorenzo, da vero capitano, non si è nascosto. All’indomani della notte amara di Manchester, segnata dal suo cartellino rosso, il leader del Napoli ha preso in mano il suo smartphone e ha mandato un messaggio fortissimo a tutto il popolo azzurro.

“Mi Assumo la Responsabilità”: il Post del Capitano

Nessun alibi, nessuna scusa. Solo un’assunzione di colpa netta e diretta. Attraverso il suo profilo Instagram, Di Lorenzo ha messo nero su bianco il suo pensiero, un messaggio che vale più di mille interviste.

“Come capitano mi assumo la responsabilità, mi dispiace di aver complicato il nostro ritorno in Champions League!!” ha scritto, andando dritto al cuore del problema. Poi, subito dopo, l’elogio a chi ha lottato con lui e per lui: “Orgoglioso dei miei compagni che hanno lottato fino all’ultimo minuto!!“.

Un Gesto che Arriva Dopo una Notte Amara

Le scuse del capitano arrivano dopo una serata che lo aveva visto visibilmente rammaricato al momento dell’espulsione. Il suo fallo su Haaland ha costretto il Napoli a un’impresa quasi impossibile: giocare per 70 minuti in inferiorità numerica contro la squadra più forte d’Europa. Un sacrificio enorme che, nonostante una prestazione eroica, non è bastato a evitare la sconfitta.

Il gesto di Di Lorenzo chiude il cerchio, mettendo un punto alla delusione e aprendo subito al futuro.

La Leadership che Unisce lo Spogliatoio

Le parole del capitano non sono solo una formalità. Sono la dimostrazione di uno spogliatoio sano e unito, dove chi sbaglia ci mette la faccia. È la leadership che vuole Antonio Conte, quella che trasforma un errore in un’occasione per compattare ancora di più il gruppo.

E infatti, il messaggio si chiude con uno sguardo pieno di fiducia: “Abbiamo altre 7 partite in cui sono sicuro che dimostreremo il nostro valore! Forza Napoli“. La sconfitta è già alle spalle. Il capitano ha indicato la rotta. Si riparte, tutti insieme.