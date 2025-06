Di Marzio, il retroscena: "Il Napoli chiude un colpo entro domani". Ma la vera notizia è un'altra

Una doppia, clamorosa rivelazione destinata a scuotere il calciomercato. A sganciarla è Gianluca Di Marzio, che dagli schermi di Sky Sport ha svelato il piano a due facce del Napoli: una chiusura sprint imminente e una pista a sorpresa che si riapre con prepotenza. Andiamo con ordine.

La prima notizia è un diktat temporale imposto dalla società: il club vuole il primo rinforzo offensivo a disposizione di Antonio Conte il prima possibile. Ed è stata fissata la scadenza: entro la giornata di domani, martedì 25 giugno, arriverà la firma.

Il prescelto per la chiusura sprint: Noa Lang

Il nome in cima alla lista per questa operazione-lampo è quello di Noa Lang. Secondo quanto riportato da Di Marzio, è l'esterno olandese del PSV il giocatore designato per sbloccare il mercato in entrata. L'esperto di mercato è stato chiaro:

"Il Napoli vorrebbe fare due colpi, di cui uno da chiudere entro la giornata di domani. E questo potrebbe proprio essere Noa Lang".

Una conferma che mette l'olandese a un passo dalla maglia azzurra, con la dirigenza al lavoro per formalizzare un'intesa già ben avviata.

La vera bomba: "Nuovi contatti per Chiesa"

Ma la vera notizia, la "bomba" che cambia gli scenari, è un'altra. Il Napoli vuole un secondo esterno e, nella lista che comprende i noti Ndoye e Sancho, si è riaperta con forza una pista che sembrava essersi raffreddata: quella che porta a Federico Chiesa.

Questa non è più una semplice suggestione. Di Marzio ha rivelato il retroscena decisivo: "Con Chiesa ci sono stati nuovi contatti".

Questa è la mossa a sorpresa, la notizia che infiamma i sogni dei tifosi. Mentre si definisce l'arrivo di Lang, il Napoli lavora attivamente per capire la fattibilità di un colpo da novanta, un campione affermato e protagonista della Serie A. I contatti sono ripartiti, la pista è viva. Il mercato del Napoli è pronto a esplodere su più fronti.