Napoli, non solo Lang: arriverà un altro esterno. Il piano di Conte è chiarissimo

Il calciomercato del Napoli viaggia su un doppio binario, seguendo una strategia precisa dettata da Antonio Conte: servono due esterni di alto livello per rivoluzionare l'attacco. E mentre la trattativa per portare Noa Lang in azzurro è entrata nella sua fase finale, la dirigenza è già al lavoro per definire il secondo, fondamentale, acquisto.

L'affare Lang, come riporta anche La Gazzetta dello Sport, è di fatto ai dettagli. Sul tavolo c'è l'offerta da 25 milioni di euro più bonus al PSV e un accordo già raggiunto con il giocatore fino al 2030. La fumata bianca è solo questione di tempo, ma è sul secondo colpo che ora si concentrano le attenzioni.

Il piano è chiaro: Conte vuole un altro big

La richiesta dell'allenatore è stata esplicita. Un solo esterno non basta per affrontare quattro competizioni con l'ambizione di vincere. Per questo, una volta firmato Lang, il club si muoverà per completare il reparto. Secondo la Gazzetta, una pista si è notevolmente raffreddata nelle ultime ore: quella che porta a Dan Ndoye del Bologna. Le richieste del club emiliano sono considerate eccessive e il Napoli ha deciso di guardare altrove.

Da Chiesa a Sancho: la lista dei candidati

Le alternative sul tavolo sono di primissimo piano. Il nome che resta sempre sotto osservazione è quello di Federico Chiesa. Il giocatore della Juventus ha le caratteristiche ideali per gli schemi di Conte, potendo agire su entrambe le fasce, e resta un obiettivo concreto. Un'altra opzione prestigiosa conduce in Inghilterra.

Si tratta di Jadon Sancho, il cui futuro al Manchester United appare segnato. Il Napoli segue con interesse l'evolversi della situazione, pronto a valutare un'operazione che potrebbe rivelarsi strategica. La linea è tracciata: chiuso Lang, si passerà subito al secondo colpo per consegnare a Conte un attacco stellare.