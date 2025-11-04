Napoli-Eintracht, scelta a sorpresa di Conte: Neres non gioca, ecco il perché

Il pareggio a reti bianche contro il Como in campionato ha lasciato un messaggio chiaro ad Antonio Conte: in Champions League non si può sbagliare. Per la delicata sfida casalinga contro l’Eintracht Francoforte, il Napoli ha bisogno di certezze, equilibrio e cattiveria. E per trovarle, il tecnico ha fatto una scelta forte, inaspettata, che sta già facendo discutere: fuori David Neres, dentro Elif Elmas.

Perché Neres non gioca titolare contro l’Eintracht?

La decisione di Antonio Conte di escludere David Neres è puramente tecnico-tattica e non legata ad alcun problema fisico del giocatore. L’allenatore ha preferito affidarsi a Elif Elmas come esterno sinistro del tridente per garantire maggiore equilibrio e copertura alla squadra. Le caratteristiche del macedone, più propenso al sacrificio e al ripiegamento difensivo rispetto ai guizzi anarcoidi del brasiliano, sono state ritenute più adatte a contrastare una squadra pericolosa in ripartenza come l’Eintracht. Neres, quindi, è a piena disposizione e sarà un’arma fondamentale da usare a partita in corso.

L’Undici Ufficiale: Conte non Rinuncia ai suoi Pilastri

L’inserimento di Elmas è l’unica vera sorpresa in un undici che, per il resto, vede il ritorno di tutti i titolarissimi. Conte abbandona gli esperimenti e si affida al suo collaudato 4-3-3, consapevole che, dopo l’umiliante 6-2 subito in casa del PSV, un altro passo falso europeo non è ammissibile. Ecco la formazione che affronterà i tedeschi:

Portiere: Milinkovic-Savic

Milinkovic-Savic Difesa: Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez

Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez Centrocampo: Anguissa, Lobotka, McTominay

Anguissa, Lobotka, McTominay Attacco: Politano, Hojlund, Elmas

Una Partita da Vincere a Tutti i Costi

Il cammino europeo del Napoli è iniziato tra alti e bassi: alla bella vittoria interna contro lo Sporting si contrappongono le due pesanti sconfitte esterne con Manchester City e PSV. Affrontare l’Eintracht, una squadra altrettanto imprevedibile (capace di segnare 5 gol al Galatasaray ma anche di subirne 5 da Atletico e Liverpool), diventa uno snodo cruciale. Vincere al Maradona è un obbligo per rimettere in carreggiata la qualificazione e dare un segnale forte. La panchina corta, con l’assenza per squalifica di Lucca, ha spinto Conte a una scelta di equilibrio. Ora la parola passa al campo.