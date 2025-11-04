Tensione altissima a Napoli, salta il pranzo UEFA con l’Eintracht: ecco il motivo dello sgarbo

Il grande calcio non è fatto solo di giocate sul campo, ma anche di diplomazia e rituali. E quando uno di questi, il più formale e istituzionale, viene platealmente a mancare, significa che la tensione è altissima. Alla vigilia della sfida di Champions League, tra Napoli e Eintracht Francoforte non regna solo l’attesa sportiva, ma un clima gelido, quasi ostile. La notizia clamorosa è infatti la cancellazione del tradizionale pranzo UEFA tra le due dirigenze, uno “sgarbo” inaspettato che ha radici profonde e che getta un’ombra pesante sulla serata del Maradona.

Cosa è successo e perché il pranzo UEFA è stato annullato?

La dirigenza dell’Eintracht Francoforte ha deciso di disertare in blocco la trasferta di Napoli, e di conseguenza il pranzo istituzionale, come atto di protesta contro il divieto di trasferta imposto ai propri tifosi. Secondo quanto riportato da Il Mattino, i vertici del club tedesco non hanno digerito la misura, considerandola un affronto. Non si tratta di una semplice ripicca, ma dell’atto finale di un’escalation di tensione che aveva già visto l’Eintracht chiedere formalmente alla UEFA di disputare la partita in campo neutro, richiesta prontamente respinta.

Le Radici della Tensione: la Battaglia di Napoli del 2023

Per capire il perché di una reazione così forte, bisogna riavvolgere il nastro a quel maledetto marzo 2023. L’astio attuale è una conseguenza diretta degli scontri violentissimi che precedettero l’ultimo incrocio tra le due squadre, quando centinaia di ultras tedeschi misero a ferro e fuoco il centro storico di Napoli. Una vera e propria “guerriglia urbana” che spinse le autorità italiane, per la sfida di questa sera, a usare la linea dura, vietando l’accesso allo stadio a tutti i residenti in Germania per motivi di ordine pubblico. Una decisione sacrosanta per la sicurezza della città, ma che la dirigenza dell’Eintracht non ha mai accettato.

Una Sfida che si Gioca anche Fuori dal Campo

La cancellazione del pranzo UEFA, un evento che fa parte del protocollo ufficiale di ogni partita europea, è un segnale forte. È la testimonianza di rapporti diplomatici ai minimi storici tra i due club. Mentre in campo Napoli e Eintracht si giocheranno punti pesantissimi per il cammino in Champions League, fuori dal rettangolo verde la partita, quella della tensione e del rancore, è già iniziata. E il primo tempo si è concluso con un posto a tavola lasciato polemicamente vuoto.