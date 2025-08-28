SKY - Doppio colpo Napoli: chiusi Elmas e Hojlund. Domani le visite mediche

Un'accelerazione improvvisa e devastante che infiamma il finale del mercato. Il Napoli ha messo a segno non uno, ma ben due colpi di altissimo livello. Secondo quanto annunciato da Luca Marchetti a Sky Sport, il club azzurro ha virtualmente chiuso le operazioni per riportare in Italia Rasmus Hojlund e per far tornare in maglia azzurra Eljif Elmas.

Trattative definite, accordi verbali raggiunti e scambi di documenti in corso. Per l'attaccante danese, addirittura, le visite mediche potrebbero svolgersi già nella giornata di domani, a testimonianza di come l'affare sia ormai in dirittura d'arrivo.

"Operazione virtualmente conclusa": Hojlund è del Napoli

Il Napoli ha trovato la chiave per convincere il Manchester United. Il nodo era sulla formula, e il DS Manna lo ha sciolto in modo definitivo. Hojlund arriverà in prestito con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione del Napoli alla prossima Champions League.

"È stato raggiunto l'accordo verbale con il Manchester United", ha confermato Marchetti. "Se domani dovesse essere ratificato anche l'accordo, già domani sera potrebbe viaggiare per l'Italia". Un'operazione totale da circa 45 milioni di euro per regalare a Conte il tanto atteso sostituto di Lukaku.

Bentornato Elmas: accettata l'offerta del Lipsia

Contemporaneamente all'affondo per il danese, il Napoli ha chiuso anche per un grande ritorno a centrocampo. Il club ha definito l'arrivo di Eljif Elmas, accettando le ultime richieste del Lipsia.

L'affare si concretizzerà sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di euro, più 500mila euro di bonus, con un diritto di riscatto fissato a 17 milioni. Anche per il centrocampista macedone, l'arrivo a Napoli per le visite mediche è previsto nelle prossime ore, a chiusura di un'operazione fortemente voluta dal giocatore e dalla dirigenza.

Un finale di mercato da urlo

Mentre i tifosi sognano, Manna definisce gli ultimi dettagli burocratici. Un attaccante di caratura internazionale e il ritorno di un centrocampista di grande qualità e duttilità.

Il Napoli chiude il mercato con il botto, regalando ad Antonio Conte una rosa completa, profonda e pronta per competere su tutti i fronti.