Conte, il gioco dei favoriti e quella frase sullo scudetto | De Bruyne è già il leader del Napoli

NAPOLI. Sotto l'ombrellone, nei bar, nelle radio, il ritornello è sempre lo stesso: il Napoli è la squadra da battere. È il gioco dell'estate, quello di stilare le griglie per il prossimo campionato, e tutti indicano i Campioni d'Italia come favoriti per il bis. Una posizione quasi scontata per chi ha dominato la scorsa stagione, ma che rischia di essere una lettura superficiale. Perché, come sa bene Antonio Conte, la vera sfida, quella più difficile, inizia proprio adesso.

Il capolavoro del primo anno è storia. Ora il Napoli entra in una dimensione nuova, fatta di doppi impegni e aspettative altissime, dove niente può essere dato per scontato.

Quali sono le nuove sfide per il Napoli di Conte quest'anno?

Il principale cambiamento tra il trionfo dello scorso anno e la stagione che sta per iniziare è nel calendario. Passare da una partita a settimana al triplo impegno ravvicinato tra campionato e Champions League stravolge ogni equilibrio. Cambieranno gli allenamenti, le strategie e le rotazioni. È la seconda fase della ricostruzione.

Il mercato sontuoso condotto da De Laurentiis e Manna è la dimostrazione che la società ne è consapevole. Il Napoli si sta strutturando per lottare su più fronti, proprio come le altre big d'Europa.

Perché tutti indicano il Napoli come favorito per lo scudetto?

Gli azzurri arrivano da un trionfo in campionato e ha condotto un mercato poderoso, rinforzando ulteriormente la rosa. Nonostante gli arrivi, il cartello "lavori in corso" a Castel di Sangro è ancora ben visibile.

Le gambe sono pesanti, le idee a volte annebbiate. Conte lo sa e per questo ha chiesto alla società uno sforzo finale sul mercato. Servono ancora tre tasselli per raggiungere la perfezione: un esterno alto a sinistra, un centrocampista di qualità e almeno un terzino.

L'obiettivo, condiviso con De Laurentiis, è chiaro e ambizioso: arrivare ad avere in ogni ruolo due giocatori di alto livello, intercambiabili, per essere competitivi fino in fondo.

Qual è stato l'impatto di Kevin De Bruyne nel precampionato?

Se le amichevoli estive hanno un valore relativo, un segnale forte e chiaro è già arrivato. E porta il nome di Kevin De Bruyne. Contro il Brest, in una squadra imballata dalla preparazione, il belga è stato una luce accecante. Non solo per le sue giocate geniali o un gol sfiorato di tacco, ma per l'atteggiamento.

Novanta minuti in campo senza mai risparmiarsi, da vero campione. Sarà lui la luce del nuovo Napoli.

È questa la vera notizia che arriva dal ritiro. La voglia di essere protagonista di un fuoriclasse che ha scelto Napoli per continuare a vincere. Con un leader così, e con la fame di Conte, il gioco dei favoriti può anche continuare. Ma la squadra sa che dovrà guadagnarsi tutto, pallone su pallone.