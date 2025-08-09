Napoli, Gifuni su Lang: “Tutto fumo e niente arrosto. Conte lo tiene tra le riserve”

Gianluca Gifuni, giornalista e inviato di Radio Marte al ritiro precampionato del Napoli, ha espresso un giudizio netto su Noa Lang. Intervenuto a Marte Sport Show, ha analizzato il rendimento dell’esterno olandese durante gli allenamenti a Castel di Sangro.

“Ho definito Lang tutto fumo e niente arrosto: riesce a superare uno o due avversari in dribbling, ma poi manca l’efficacia nell’ultimo passaggio o nella conclusione. Potrebbe fare di più”, ha dichiarato Gifuni, sottolineando che l’ex PSV non è ancora il giocatore che Antonio Conte immaginava di avere.

Conte lo vede ancora come riserva

Secondo Gifuni, negli allenamenti di Castel di Sangro Lang viene inserito stabilmente nella squadra dei non titolari. “È chiaro che Conte non lo considera ancora un elemento imprescindibile”, ha detto, aggiungendo che anche nell’amichevole contro il Girona non è previsto il suo impiego dall’inizio.

Il tecnico sta testando formazioni che ricalcano per nove undicesimi quella della scorsa stagione, con i soli innesti di Beukema e De Bruyne. L’ex Bologna è una scelta obbligata per via dei problemi fisici di Buongiorno.

Il verdetto dagli allenamenti

“Seguo il ritiro sin da Dimaro, tra sedute mattutine, pomeridiane e amichevoli”, ha ricordato Gifuni. La sua osservazione è chiara: “Lang è ‘dribblomane’, ma senza concretizzare: non manda gli altri al tiro e non segna tanto. Le scelte di Conte dimostrano che ha bisogno di tempo per entrare nei meccanismi”.

Lang e il confronto con Leao

Provocatoriamente, Gifuni ha aggiunto: “Sulla lunga magari sarà più utile di Rafael Leao, ma oggi manca di incisività. Il talento c’è, ma serve trasformarlo in efficacia”. Un messaggio che fotografa la situazione: entusiasmo e qualità non bastano se non arrivano assist e gol.