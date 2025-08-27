Visite mediche di Højlund, tutto rinviato: il retroscena. Ma Alvino rassicura: "Affare fatto"

Un'attesa che si prolunga di qualche ora, ma che non cambia la sostanza: Rasmus Højlund sarà un nuovo giocatore del Napoli. L'annuncio ufficiale, atteso da tifosi e addetti ai lavori, sta richiedendo più tempo del previsto a causa di dettagli burocratici. L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela un retroscena: il club avrebbe voluto accelerare al massimo, pianificando le visite mediche già per oggi.

Nel frattempo, a rassicurare l'ambiente ci ha pensato il giornalista Carlo Alvino, che ha confermato l'esito positivo della trattativa, spiegando la natura del ritardo.

Il retroscena del Corriere: visite slittate

La macchina organizzativa del Napoli era già in moto. La dirigenza, infatti, sperava di poter accogliere il bomber danese a Roma nella giornata odierna per le visite di rito a Villa Stuart. Tuttavia, come riporta il quotidiano, "la tempistica dell'operazione ha obbligato allo slittamento".

C'è ancora da limare qualche dettaglio tra il club azzurro e il Manchester United, un lavoro di rifinitura che ha posticipato l'arrivo del giocatore in Italia. Nessun problema, invece, sul fronte del calciatore: l'accordo con Højlund e il suo entourage è totale e non è mai stato in discussione.

Alvino non ha dubbi: "Ci siamo, si tratta solo di burocrazia"

A spegnere qualsiasi allarmismo è intervenuto Carlo Alvino. Parlando ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, ha dato ormai per conclusa la trattativa, spiegando perché l'ufficialità si sta facendo attendere.

"Per Hojlund al Napoli, ci siamo", ha dichiarato il giornalista. "La società azzurra ha trovato l'accordo sia con il calciatore che con il Manchester United, ma al momento vanno ratificati". Il nodo, dunque, è puramente burocratico. "Operazione questa che non è brevissima considerando la complessità dei contratti. Si tratta soltanto di aspetti burocratici, non è in discussione la fattibilità dell'affare".

Pazienza e fiducia: Conte attende il suo bomber

L'attaccante danese ha una grande voglia di rimettersi in gioco e sa che alla corte di Antonio Conte potrà tornare ai suoi massimi livelli. I tifosi dovranno solo pazientare ancora un po'.

Si attende solo la firma sui complessi contratti internazionali per poter finalmente dare il via libera alle visite mediche e all'annuncio ufficiale. Ma l'esito della storia, ormai, sembra scritto.