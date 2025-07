Lang al Napoli, è fatta "Scambio documenti" | E si chiude anche per Beukema. Azzurri scatenati sul mercato

Il Napoli campione d'Italia non si ferma. Dopo i colpi De Bruyne e Marianucci, Antonio Conte è pronto ad accogliere altri due rinforzi di lusso. L'estate azzurra entra nel vivo con una doppia operazione che potrebbe cambiare il volto della squadra.

Noa Lang è ormai a un passo dal vestire la maglia azzurra. Il talento olandese del PSV Eindhoven ha convinto la dirigenza partenopea, che ha deciso di puntare forte sull'esterno offensivo classe 1999. La fumata bianca è arrivata nelle ultime ore, con l'inizio dello scambio di documenti tra i due club.

"È iniziato lo scambio di documenti": Lang a un passo dalla firma

La notizia più forte arriva da Fabrizio Romano. Il guru del calciomercato, tramite il suo canale YouTube, ha di fatto annunciato la chiusura dell'operazione Noa Lang. "È iniziato lo scambio dei documenti tra Napoli e PSV", ha dichiarato Romano. Questa è la fase che precede l'ufficialità, quella in cui non si discute più, ma si mettono nero su bianco gli accordi presi. "Ora bisogna aspettare che il club azzurro prenoti le visite mediche e poi l’Here We Go definitivo".

A confermare tutto arriva anche il prestigioso quotidiano olandese De Telegraaf, che svela le cifre finali dell'accordo: il PSV ha accettato l'offerta del Napoli da 28 milioni di euro, a cui si aggiunge una percentuale del 10% su una futura rivendita. "Le notizie dei media italiani sono confermate", scrive il giornale, "Lang firmerà a breve termine, se le visite mediche non causeranno problemi". Il Napoli ha così il suo erede di Kvaratskhelia, un colpo voluto e benedetto da Conte.

Definito anche l'affare Beukema: si discute solo il pagamento

Mentre si formalizza per Lang, Manna ha definito anche l'accordo con il Bologna per Sam Beukema. Come riportato da Il Mattino, la trattativa per il difensore centrale olandese è ormai chiusa sulla base di 30 milioni di euro. L'ultimo passo da compiere non riguarda il valore del giocatore, su cui c'è già intesa totale, ma le modalità di pagamento. Il Napoli, infatti, ha chiesto di poter spalmare la cifra su due esercizi diversi, mentre il Bologna preferirebbe incassare l'intera somma subito. Un dettaglio tecnico che non metterà a repentaglio l'operazione. Conte attende il suo nuovo difensore, che ha già dato piena disponibilità al trasferimento, per l'inizio del ritiro di Dimaro-Folgarida. L'arrivo di Beukema è previsto infatti tra il 15 e il 16 luglio, per permettergli di integrarsi subito nel gruppo.