Mainoo al Napoli, il Manchester dice sì. Manna accelera: ecco la lista delle 3 alternative

🔴 Ultime novità Mainoo-Napoli: il punto in 3 mosse Sì del Manchester: Lo United ha aperto ufficialmente al prestito secco fino a giugno 2026.

Lo United ha aperto ufficialmente al fino a giugno 2026. Il nodo giocatore: Manna sta trattando per convincere Mainoo (che preferirebbe restare in Premier) ad accettare 6 mesi in Serie A.

Manna sta trattando per convincere Mainoo (che preferirebbe restare in Premier) ad accettare 6 mesi in Serie A. Tempistiche: Il Napoli vuole chiudere entro il 2 gennaio per averlo subito a disposizione.

Quali sono le ultime novità sul trasferimento di Mainoo a Napoli: Il vantaggio liste

L’identikit tracciato da Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis è preciso: serve un giocatore pronto subito, di qualità, ma economicamente sostenibile. Mainoo risponde a tutti i requisiti, ma ne ha uno “nascosto” fondamentale: l’età.

Essendo un classe 2005 (Under 22), il suo tesseramento non richiede alcuna cessione. Il Napoli può inserirlo in lista liberamente, senza dover tagliare nessuno. Questo permette a Manna di accelerare senza aspettare uscite complicate. La deadline è fissata per metà dicembre: Conte vuole il rinforzo a Castel Volturno già il 2 gennaio.

La fattibilità economica: prestito secco senza opzioni

Il vantaggio della formula proposta dallo United è chiaro: prestito secco fino a giugno 2026, senza obbligo di riscatto, formula che non piace al giocatore il quale preferirebbe un trasferimento definitivo, secondo quanto riferisce il quotidiano il Mattino. Questo significa costo contenuto (solo stipendio per 6 mesi, stimato intorno ai 2-3 milioni lordi) e zero rischi finanziari per il club.

A differenza di Morten Frendrup (che richiederebbe un investimento di 15-18 milioni) o Davide Frattesi (fuori budget con oltre 30 milioni di richiesta), Mainoo rappresenta la soluzione più intelligente dal punto di vista economico. Per De Laurentiis è l’occasione di rinforzare la squadra senza intaccare il bilancio e mantenendo la flessibilità per il mercato estivo.

💡 Il dettaglio tattico: Mainoo è un mediano moderno capace di fare entrambe le fasi. Con Lobotka in regia e McTominay mezzala, il giovane inglese completerebbe il trio dando sostanza fisica e qualità in costruzione, caratteristiche che mancano terribilmente dopo lo stop forzato di Gilmour.

Il Piano B: le tre alternative sul tavolo

Manna non vuole farsi trovare impreparato se l’inglese dovesse rifiutare il trasferimento temporaneo. Il taccuino del DS, rientrato oggi a Napoli, contiene altri nomi caldi, divisi per categoria:

La certezza italiana: Morten Frendrup (Genoa). È il profilo ideale per quantità e conoscenza della Serie A, ma è un Over 22 (serve liberare un posto) e costa caro.

(Genoa). È il profilo ideale per quantità e conoscenza della Serie A, ma è un Over 22 (serve liberare un posto) e costa caro. La pista estera: Magassa . Altro profilo giovane di Premier League monitorato dagli scout.

. Altro profilo giovane di Premier League monitorato dagli scout. Il sogno/Suggestione: Davide Frattesi. Resta un nome che piace moltissimo a Conte, ma i costi e la formula con l’Inter lo rendono una pista complicatissima per gennaio.

La questione Lucca e gli slot Over 22

Il mercato in entrata è legato a doppio filo a quello in uscita, specialmente per i giocatori maturi. Se Manna dovesse virare su un “senior” come Frendrup, qualcuno dovrà uscire dalla lista dei 25. Gli indizi portavano a Lorenzo Lucca (visto il rientro imminente di Lukaku), ma la situazione è bloccata.

Attualmente il club non ha intenzione di privarsi dell’attaccante, anche perché le regole sul prestito (è di proprietà dell’Udinese) complicano i trasferimenti. Per questo, la pista Under 22 (Mainoo o i giovani Norton-Cuffy e Palestra, seguiti come investimenti futuri) resta la via maestra per rinforzare Conte senza smantellare la rosa a metà stagione.