Mainoo al Napoli, il Manchester dice sì. Manna accelera: ecco la lista delle 3 alternative

🔴 Ultime novità Mainoo-Napoli: il punto in 3 mosse
- Sì del Manchester: Lo United ha aperto ufficialmente al prestito secco fino a giugno 2026.
- Il nodo giocatore: Manna sta trattando per convincere Mainoo (che preferirebbe restare in Premier) ad accettare 6 mesi in Serie A.
- Tempistiche: Il Napoli vuole chiudere entro il 2 gennaio per averlo subito a disposizione.
Quali sono le ultime novità sul trasferimento di Mainoo a Napoli: Il vantaggio liste
L’identikit tracciato da Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis è preciso: serve un giocatore pronto subito, di qualità, ma economicamente sostenibile. Mainoo risponde a tutti i requisiti, ma ne ha uno “nascosto” fondamentale: l’età.
Essendo un classe 2005 (Under 22), il suo tesseramento non richiede alcuna cessione. Il Napoli può inserirlo in lista liberamente, senza dover tagliare nessuno. Questo permette a Manna di accelerare senza aspettare uscite complicate. La deadline è fissata per metà dicembre: Conte vuole il rinforzo a Castel Volturno già il 2 gennaio.
La fattibilità economica: prestito secco senza opzioni
Il vantaggio della formula proposta dallo United è chiaro: prestito secco fino a giugno 2026, senza obbligo di riscatto, formula che non piace al giocatore il quale preferirebbe un trasferimento definitivo, secondo quanto riferisce il quotidiano il Mattino. Questo significa costo contenuto (solo stipendio per 6 mesi, stimato intorno ai 2-3 milioni lordi) e zero rischi finanziari per il club.
A differenza di Morten Frendrup (che richiederebbe un investimento di 15-18 milioni) o Davide Frattesi (fuori budget con oltre 30 milioni di richiesta), Mainoo rappresenta la soluzione più intelligente dal punto di vista economico. Per De Laurentiis è l’occasione di rinforzare la squadra senza intaccare il bilancio e mantenendo la flessibilità per il mercato estivo.
💡 Il dettaglio tattico: Mainoo è un mediano moderno capace di fare entrambe le fasi. Con Lobotka in regia e McTominay mezzala, il giovane inglese completerebbe il trio dando sostanza fisica e qualità in costruzione, caratteristiche che mancano terribilmente dopo lo stop forzato di Gilmour.
Il Piano B: le tre alternative sul tavolo
Manna non vuole farsi trovare impreparato se l’inglese dovesse rifiutare il trasferimento temporaneo. Il taccuino del DS, rientrato oggi a Napoli, contiene altri nomi caldi, divisi per categoria:
- La certezza italiana: Morten Frendrup (Genoa). È il profilo ideale per quantità e conoscenza della Serie A, ma è un Over 22 (serve liberare un posto) e costa caro.
- La pista estera: Magassa. Altro profilo giovane di Premier League monitorato dagli scout.
- Il sogno/Suggestione: Davide Frattesi. Resta un nome che piace moltissimo a Conte, ma i costi e la formula con l’Inter lo rendono una pista complicatissima per gennaio.
La questione Lucca e gli slot Over 22
Il mercato in entrata è legato a doppio filo a quello in uscita, specialmente per i giocatori maturi. Se Manna dovesse virare su un “senior” come Frendrup, qualcuno dovrà uscire dalla lista dei 25. Gli indizi portavano a Lorenzo Lucca (visto il rientro imminente di Lukaku), ma la situazione è bloccata.
Attualmente il club non ha intenzione di privarsi dell’attaccante, anche perché le regole sul prestito (è di proprietà dell’Udinese) complicano i trasferimenti. Per questo, la pista Under 22 (Mainoo o i giovani Norton-Cuffy e Palestra, seguiti come investimenti futuri) resta la via maestra per rinforzare Conte senza smantellare la rosa a metà stagione.
📌 Mercato Napoli: il punto rapido
Quando apre il mercato di gennaio?
La sessione invernale apre ufficialmente giovedì 2 gennaio 2026. L’obiettivo del Napoli è chiudere il colpo a centrocampo entro quella data per averlo subito a disposizione.
Quanto costerebbe Mainoo?
Prestito secco senza obbligo: il Napoli pagherebbe solo lo stipendio per 6 mesi (circa 2-3 milioni lordi). Nessun costo di cartellino, rendendola l’operazione più sostenibile.
Perché il Napoli cerca un centrocampista?
Per l’emergenza infortuni. Con Gilmour operato (rientro nel 2026) e Anguissa che potrebbe assentarsi, Conte ha bisogno di numerica e qualità in mediana.
Mainoo ha già detto sì?
Non ancora. C’è il sì del Manchester United al prestito, ma si lavora per convincere il giocatore e il suo entourage sulla validità del progetto semestrale, garantendogli minutaggio.