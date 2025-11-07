Napoli, piano B a centrocampo: Conte ha l’alternativa se salta l’obiettivo Mainoo

La caccia a un centrocampista di qualità per Antonio Conte continua e, di fronte alle difficoltà per arrivare all’obiettivo primario Kobbie Mainoo, il Napoli ha già individuato un’alternativa di altissimo profilo. Secondo quanto riportato da diverse fonti spagnole, tra cui Fichajes, gli azzurri avrebbero messo nel mirino Marc Casadó, giovane e talentuoso mediano del Barcellona in possibile uscita già a gennaio. Vediamo chi è, perché il Barça potrebbe cederlo e a quali condizioni.

Chi è Marc Casadó? Il profilo del talento de La Masía

Marc Casadó, classe 2003 (22 anni), è un centrocampista difensivo cresciuto nel prestigioso settore giovanile del Barcellona, “La Masía”. È un mediano classico, forte fisicamente, abile nel recuperare palloni e dotato di una buona visione di gioco. Nonostante il grande potenziale e il salto in prima squadra, l’enorme concorrenza nel centrocampo di Hansi Flick e l’arrivo di nuovi giocatori hanno limitato il suo spazio. Per caratteristiche, sarebbe l’uomo perfetto da inserire nelle rotazioni di Conte per dare respiro a Lobotka.

Perché il Barcellona potrebbe venderlo?

Le ragioni sono principalmente due: una tecnica e una economica. Dal punto di vista tecnico, al giocatore è stato comunicato che il suo impiego nei prossimi mesi sarà limitato, spingendolo a valutare una partenza per trovare più spazio. Dal punto di vista economico, il club catalano è in una situazione finanziaria complessa e la cessione di un talento cresciuto in casa rappresenterebbe una plusvalenza pura, un’opportunità quasi irrinunciabile per migliorare i conti e liberare monte ingaggi.

Quali sono i costi e le condizioni dell’operazione?

Nonostante l’allenatore Flick consideri Casadó parte del progetto, la dirigenza del Barcellona ha fissato il prezzo. Secondo le indiscrezioni, per iniziare a trattare la cessione a titolo definitivo serve un’offerta da circa 30 milioni di euro. Il Napoli, per ora, monitora la situazione senza aver presentato un’offerta formale, ma la finestra di mercato di gennaio sarà decisiva. La cifra è importante, ma giustificata dal potenziale di un giocatore che potrebbe diventare un punto fermo del centrocampo azzurro per molti anni.