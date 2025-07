Napoli-Ndoye, il Bologna rifiuta l'offerta. Manna valuta due opzioni

Il duello a distanza tra Napoli e Nottingham Forest per Dan Ndoye subisce una brusca frenata. Il Bologna alza il muro e dice "no" anche all'ultima, importante offerta presentata dal club di De Laurentiis. Una situazione di stallo che, secondo il Corriere dello Sport, ha spinto il ds Giovanni Manna a mettere l'affare in stand-by per valutare attentamente le prossime mosse.

La partita è tutt'altro che chiusa, ma il Napoli ora prende tempo e studia due opzioni precise per il futuro del suo attacco.

L'offerta del Napoli rifiutata: la cronaca

Il Napoli aveva messo sul tavolo una proposta significativa, arrivando a un valore complessivo di 40 milioni di euro. La formula, ormai nota, era quella di un prestito oneroso da 9 milioni, con obbligo di riscatto fissato a 26, a cui si sarebbero aggiunti 5 milioni di bonus.

Un'offerta superiore a quella del Nottingham Forest (ferma a 26+4 milioni), ma che non è bastata a scalfire la resistenza del Bologna. La risposta del club emiliano è stata un secco "no".

La strategia di Manna: pausa di riflessione e le due opzioni

Di fronte a questa chiusura, il Napoli ha deciso di non procedere con rilanci immediati. Il club si è fermato a riflettere. Sul tavolo di Manna, ora, ci sono principalmente due opzioni strategiche da considerare.

La prima è fare un ultimo, decisivo, tentativo per Ndoye, magari limando la distanza sulla parte fissa. La seconda, sempre più concreta, è abbandonare definitivamente la pista svizzera per virare con forza su uno dei nomi alternativi già presenti sul taccuino, consapevole che l'offerta per l'ingaggio del Nottingham Forest (5 milioni) resta un'insidia importante nella corsa al giocatore.