Here we go! Noa Lang è un nuovo calciatore del Napoli| Conte esulta, svelate le cifre

Il segnale che tutti i tifosi del Napoli aspettavano è arrivato, forte e chiaro. E arriva dalla fonte più autorevole del calciomercato internazionale. Con il suo inconfondibile "Here we go!", Fabrizio Romano ha di fatto ufficializzato l'arrivo di Noa Lang in maglia azzurra. L'esterno offensivo olandese è il terzo colpo del mercato partenopeo, un'operazione definita in ogni dettaglio con il PSV, fortemente voluta da Antonio Conte per dare un nuovo volto al suo attacco.

L'annuncio di Romano: "Accordo raggiunto, documenti scambiati"

La trattativa si è conclusa con successo. Come riportato da Fabrizio Romano sui suoi canali social, la fase del negoziato è superata e si è entrati in quella puramente burocratica, l'anticamera dell'annuncio ufficiale. "Here we go! Il Napoli ha raggiunto un accordo per ingaggiare Noa Lang", ha scritto l'esperto di mercato. "Il Napoli ha scambiato i documenti col PSV per l’acquisto dell’ala olandese, è tutto pronto". Non ci sono più dubbi: la parola "fine" sulla telenovela è stata scritta, e il Napoli ha il suo nuovo talento offensivo.

Tutti i dettagli dell'operazione: cifre e contratto

L'affare si è chiuso sulla base di un accordo economicamente importante, che testimonia la volontà del Napoli di investire su un giocatore di grande potenziale. L'operazione totale, come confermato da Romano, è un pacchetto da 28 milioni di euro che andranno nelle casse del PSV. Anche l'intesa con il giocatore è stata definita da tempo: Noa Lang firmerà un contratto che gli garantirà un ingaggio di 2.8 milioni di euro netti a stagione. Cifre da top player per un calciatore chiamato a raccogliere una pesante eredità sulle fasce offensive del Napoli.

Antonio Conte aveva chiesto rinforzi di qualità

L'acquisto di Lang non è casuale. Antonio Conte aveva espressamente richiesto rinforzi sulle fasce, elementi capaci di garantire duttilità tattica e qualità negli ultimi trenta metri. L'olandese risponde perfettamente a questi requisiti: velocità, tecnica e capacità di saltare l'uomo sono le sue caratteristiche principali.

Il tecnico salentino potrà contare su un giocatore abituato ai grandi palcoscenici. Lang ha dimostrato le sue qualità in Eredivisie e nelle coppe europee, mettendo in mostra un calcio moderno e spettacolare che si sposa perfettamente con la filosofia di gioco contiana.

Prossimo passo: le visite mediche. Conte lo aspetta

Il prossimo passo è già programmato. Le visite mediche sono previste per la settimana prossima, proprio alla vigilia del raduno di Castel Volturno. Un timing perfetto che permetterà a Lang di aggregarsi immediatamente al gruppo e iniziare la preparazione con i nuovi compagni.

Saranno giornate bollenti per il Napoli, come confermato dagli addetti ai lavori. L'arrivo dell'olandese si aggiunge agli altri colpi già messi a segno, disegnando una squadra sempre più competitiva.

L'obiettivo del Napoli, e soprattutto di Antonio Conte, è quello di avere il giocatore a disposizione il prima possibile per iniziare a integrarlo nei meccanismi tattici della squadra in vista di una stagione che si preannuncia tanto impegnativa quanto esaltante.