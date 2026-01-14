Napoli bloccato dal muro Parma: 0-0 al Maradona. Gol annullato e mistero Neres

TERZO PARI E VETTA LONTANA. Il Napoli non va oltre lo 0-0 contro un Parma arroccato in difesa. È il terzo pareggio consecutivo per gli azzurri (dopo Verona e Inter), che salgono a 40 punti ma rischiano di scivolare a -6 dalla capolista. La gara è segnata dal gol annullato a McTominay nel primo tempo (fuorigioco e tocco di mano di Mazzocchi) e dal “giallo” Neres: entrato nella ripresa, il brasiliano è stato sostituito nel finale da Conte per scelta tecnica. Un punto amaro che complica la rincorsa Scudetto.

Il Napoli si ferma contro un Parma con le barricate

Il Napoli sbatte contro il muro del Parma e deve accontentarsi di un punto che sa di occasione persa. Al Maradona finisce 0-0, un risultato che certifica il momento di appannamento della squadra di Antonio Conte (oggi in tribuna per squalifica), giunta al terzo pareggio consecutivo. Se contro l’Inter il punto era stato accolto come un’impresa, questo contro i ducali lascia l’amaro in bocca e rischia di far scappare i nerazzurri a +6 in classifica.

La partita è stata un monologo azzurro, ma sterile. Il Napoli ha tenuto il pallino del gioco (67% di possesso), ha provato a sfondare sulle fasce con un ottimo Mazzocchi e con le invenzioni di Politano, ma ha trovato sulla sua strada un Parma organizzato e un pizzico di sfortuna.

La delusione VAR: urlo strozzato per McTominay

L’episodio che poteva cambiare la storia del match arriva nel primo tempo. Scott McTominay, ancora lui, trova la zampata vincente in mischia dopo un’azione insistita di Mazzocchi. Il Maradona esplode, ma la gioia dura poco: il VAR richiama l’arbitro per segnalare una posizione di fuorigioco iniziale proprio dell’esterno ex Salernitana, viziata anche da un tocco di braccio. Gol annullato e tutto da rifare.

Il Napoli non si è perso d’animo, continuando a premere con Buongiorno (colpo di testa salvato da Rinaldi) e Hojlund, ma la palla non è voluta entrare. Nella ripresa, l’assedio è continuato, ma la lucidità è venuta meno negli ultimi metri, complice anche la stanchezza per i tanti impegni ravvicinati.

Il giallo Neres: entra ed esce

Nel secondo tempo, Conte ha provato a giocarsi il tutto per tutto inserendo David Neres (al rientro dall’infortunio) al posto di Mazzocchi. Il brasiliano ha subito acceso la luce con un tunnel e un assist per Hojlund, ma nel finale è arrivata la mossa a sorpresa: Neres, appena entrato, è stato richiamato in panchina per far posto alla torre Lucca. Una scelta tecnica forte, dettata dalla necessità di buttare palloni alti in area, che però non ha pagato e che farà discutere.

Classifica: il Napoli rallenta

Con questo pareggio, il Napoli sale a 40 punti, agganciando momentaneamente il Milan al terzo posto ma perdendo terreno dalla vetta. Se l’Inter dovesse vincere il suo recupero contro il Lecce, il distacco diventerebbe di 6 punti. Un gap non incolmabile, ma che inizia a farsi preoccupante per una squadra che ha smesso di vincere.

Dettaglio Napoli Parma Risultato 0 0 Possesso Palla 67% 33% Tiri Totali (in porta) 15 (4) 6 (1) Migliore in Campo Mazzocchi (6,5) Rinaldi (7) Episodio Chiave Gol annullato McTominay Resistenza difensiva

📌 Tutto su Napoli-Parma 0-0 Perché è stato annullato il gol di McTominay? Il VAR ha ravvisato una posizione di fuorigioco iniziale di Mazzocchi nell’azione del gol, aggravata anche da un tocco di braccio dello stesso esterno prima della rete dello scozzese. Perché Neres è stato sostituito dopo essere entrato? Si è trattato di una scelta tecnica di Conte per l’assalto finale. L’allenatore ha preferito inserire Lucca per sfruttare i cross alti, sacrificando il brasiliano appena entrato. Com’è la classifica del Napoli ora? Il Napoli sale a 40 punti e resta al terzo posto. Il distacco dall’Inter capolista è di 4 punti, ma i nerazzurri hanno una partita in meno (il recupero col Lecce). Come ha giocato Noa Lang? L’olandese, schierato titolare, ha avuto una buona occasione su corner (tiro deviato) ma non è riuscito a incidere come sperato. È stato sostituito nella ripresa da Elmas.

