Calcio Napoli

Il 2025 di McTominay è storia. Scudetto, Supercoppa e record di gol

Old Trafford era diventato un "cimitero dei talenti", il Maradona è stato la sua rinascita. Celebriamo l'uomo simbolo del quarto Scudetto: numeri, premi e quella rovesciata mondiale.

Enrico Greco Enrico GrecoDicembre 31, 2025Ultimo aggiornamento: Dicembre 31, 2025
MVP Serie A 2025

L’Anno di Scott. Se c’è una faccia che riassume il trionfale 2025 del Napoli, è quella di Scott McTominay. Arrivato come esubero dal Manchester United, lo scozzese ha impiegato meno di 12 mesi per prendersi tutto: titolarità, amore dei tifosi e il titolo di MVP della Serie A. Tra il record di vittorie e i 90 gol di squadra, è stato lui il fattore differenziale del centrocampo azzurro.

Il grande errore di Manchester: un regalo al Napoli

La storia di McTominay è la classica “Revenge Story”. Negli ultimi anni, l’Old Trafford è stato spesso etichettato come il cimitero dei talenti. Quando il club inglese decise di cederlo, l’etichetta era brutale: “non abbastanza bravo per vincere titoli importanti”.

Il tempo è stato galantuomo. Mentre a Manchester faticano ancora a trovare l’assetto, a Napoli Scott è diventato un’iradiddio. La dirigenza del Napoli (Manna e ADL) ha compiuto il capolavoro di mercato: ha preso un “scarto” della Premier e ne ha fatto il Re della Serie A.

Il 2025 da record: Scudetto e Supercoppa

Come analizzato nel nostro dossier di fine anno, il 2025 azzurro entra nella leggenda. McTominay è stato il motore del quarto Scudetto. Le sue incursioni da mezzala nel vecchio modulo sono state il fattore X. Ma la vera evoluzione è avvenuta con Conte: reinventato mediano “box-to-box” nel nuovo 3-4-2-1, ha chiuso l’anno solare con un altro trofeo, la Supercoppa. Due titoli nello stesso anno: record dell’era Maradona eguagliato.

Scott McTominay MVP Serie A 2025 Napoli trofeo
Scott McTominay MVP Serie A 2025 Napoli trofeo

Scott McTominay: MVP e leader del centrocampo

Il primo ex United è diventato il Re della Serie A. Ha trasformato la sua fisicità debordante in gol pesanti (12 nell’anno solare), risultando decisivo nelle partite che valevano lo Scudetto.

Rasmus Hojlund: più gol al Napoli che in Premier

Il secondo ex United, Rasmus Hojlund, ha segnato più in 5 mesi di Serie A che in un’intera stagione a Manchester, risultando decisivo con la doppietta nella recente vittoria contro la Juve.

La ciliegina: la rovesciata Mondiale

Il 2025 di McTominay non è stato solo azzurro Napoli, ma anche blu Scozia. Il gol in rovesciata che ha steso la Danimarca (qualificando la sua nazione ai Mondiali) è l’immagine simbolo della sua onnipotenza atletica attuale. Un anno da incorniciare, iniziato da “incompreso” e finito da Dominatore assoluto.

📌 Il Palmarès di McTominay nel 2025

Titoli di Squadra: Campionato di Serie A 2024/2025, Supercoppa Italiana 2025.

Premi Individuali: MVP della Serie A (Miglior Giocatore del Campionato).

Statistica Chiave: È il centrocampista con più partecipazioni al gol (24 eventi tra reti e assist) della Serie A nell’anno solare secondo Opta.


© RIPRODUZIONE RISERVATA. È consentito l’utilizzo parziale della news citando la fonte con link attivo a
Napolissimo.it

Enrico Greco Enrico GrecoDicembre 31, 2025Ultimo aggiornamento: Dicembre 31, 2025
Enrico Greco

Enrico Greco

Giornalista sportivo, da oltre vent'anni segue con passione le vicende della SSC Napoli e della Serie A. Esperto di tattica, comunicazione sportiva e media digitali, coordina la linea editoriale di Napolissimo con uno sguardo strategico e una penna sempre tagliente. Appassionato di calcio "di posizione", è tra i primi in Italia a parlare di pressing ultra-offensivo nel 2006.

Napolissimo.it è la rivista digitale dedicata al Calcio Napoli e alla Serie A, ispirata alla storica pubblicazione distribuita allo stadio Maradona. Un punto di contatto diretto tra squadra e

Su Napolissimo.it trovi analisi delle partite, interviste, statistiche, formazioni, quote, risultati e tutto ciò che riguarda la SSC Napoli, raccontato con passione, metodo e uno sguardo editoriale autentico. Ogni giorno, con l’approccio di una rivista, al passo con l’evoluzione del calcio e delle competizioni europee come la Champions League.

© Copyright 1995, Tutti i diritti riservati  |  Napolissimo.it