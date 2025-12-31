Il 2025 di McTominay è storia. Scudetto, Supercoppa e record di gol

L’Anno di Scott. Se c’è una faccia che riassume il trionfale 2025 del Napoli, è quella di Scott McTominay. Arrivato come esubero dal Manchester United, lo scozzese ha impiegato meno di 12 mesi per prendersi tutto: titolarità, amore dei tifosi e il titolo di MVP della Serie A. Tra il record di vittorie e i 90 gol di squadra, è stato lui il fattore differenziale del centrocampo azzurro.

Il grande errore di Manchester: un regalo al Napoli

La storia di McTominay è la classica “Revenge Story”. Negli ultimi anni, l’Old Trafford è stato spesso etichettato come il cimitero dei talenti. Quando il club inglese decise di cederlo, l’etichetta era brutale: “non abbastanza bravo per vincere titoli importanti”.

Il tempo è stato galantuomo. Mentre a Manchester faticano ancora a trovare l’assetto, a Napoli Scott è diventato un’iradiddio. La dirigenza del Napoli (Manna e ADL) ha compiuto il capolavoro di mercato: ha preso un “scarto” della Premier e ne ha fatto il Re della Serie A.

Il 2025 da record: Scudetto e Supercoppa

Come analizzato nel nostro dossier di fine anno, il 2025 azzurro entra nella leggenda. McTominay è stato il motore del quarto Scudetto. Le sue incursioni da mezzala nel vecchio modulo sono state il fattore X. Ma la vera evoluzione è avvenuta con Conte: reinventato mediano “box-to-box” nel nuovo 3-4-2-1, ha chiuso l’anno solare con un altro trofeo, la Supercoppa. Due titoli nello stesso anno: record dell’era Maradona eguagliato.

Scott McTominay: MVP e leader del centrocampo Il primo ex United è diventato il Re della Serie A. Ha trasformato la sua fisicità debordante in gol pesanti (12 nell’anno solare), risultando decisivo nelle partite che valevano lo Scudetto. Rasmus Hojlund: più gol al Napoli che in Premier Il secondo ex United, Rasmus Hojlund, ha segnato più in 5 mesi di Serie A che in un’intera stagione a Manchester, risultando decisivo con la doppietta nella recente vittoria contro la Juve.

La ciliegina: la rovesciata Mondiale

Il 2025 di McTominay non è stato solo azzurro Napoli, ma anche blu Scozia. Il gol in rovesciata che ha steso la Danimarca (qualificando la sua nazione ai Mondiali) è l’immagine simbolo della sua onnipotenza atletica attuale. Un anno da incorniciare, iniziato da “incompreso” e finito da Dominatore assoluto.

📌 Il Palmarès di McTominay nel 2025 Titoli di Squadra: Campionato di Serie A 2024/2025, Supercoppa Italiana 2025. Premi Individuali: MVP della Serie A (Miglior Giocatore del Campionato). Statistica Chiave: È il centrocampista con più partecipazioni al gol (24 eventi tra reti e assist) della Serie A nell’anno solare secondo Opta.





