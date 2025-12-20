Nasce la coppia “Hoj-Ne”: il dato pazzesco di Hojlund e Neres che fa sognare Napoli

La statistica della svolta. Dal 22 novembre, giorno del cambio di passo tattico, il Napoli si è aggrappato a due soli uomini: Rasmus Hojlund e David Neres.

I numeri della nuova coppia sono impressionanti: hanno firmato 7 degli 11 gol totali realizzati dalla squadra di Conte in otto partite (tra Serie A, Champions, Coppa Italia e Supercoppa).

Un’incidenza offensiva che supera il 63%: il “re artico” e l'”asso sudamericano” sono i veri artefici della finale conquistata.

“Hoj-Ne”: la melodia vincente che piace a Conte

Suona come una vecchia canzone di Pino Daniele, ma “Hoj-Ne” è la nuova hit calcistica che risuona a Riyad. In una Supercoppa sospesa tra sole e vento gelido, a scaldare il Napoli ci hanno pensato loro due.

La strana coppia — il vichingo danese e il funambolo paulista — si è rivelata l’arma letale nella vittoria per 2-0 contro il Milan.

Proprio l’azione del vantaggio nasce dalla loro intesa: cross di Hojlund, pasticcio di Maignan e tocco di Neres. Nella ripresa, ruoli invertiti con Neres che crea spazi e Hojlund che chiude i conti. Antonio Conte ha trovato l’equilibrio perfetto tra forza fisica e imprevedibilità.

La classifica di rendimento: dominano loro

Hojlund, il “bomber in prestito” che non sbaglia più

Arrivato per sostituire gli infortunati e in attesa del rientro di Lukaku, il danese ha ribaltato le gerarchie. Non è più un’alternativa, è una certezza numerica.

Dopo le critiche per il rigore sbagliato in Champions, la reazione è stata veemente: doppietta alla Juve, gol in Coppa e una continuità che ha trascinato tutti. Ecco la sua scheda aggiornata:

Competizione Presenze Gol Assist Serie A 11 4* 2 Champions League 4 2 0 TOTALE 15 6 2

*Capocannoniere Napoli in A a pari merito con Anguissa.

Lo scenario di mercato: Con questi numeri, il Napoli sta valutando seriamente l’acquisto a titolo definitivo. Il riscatto è fissato tra i 39 e i 45 milioni di euro.

Se continua a segnare con questa media (un gol ogni 2,5 partite), De Laurentiis potrebbe anticipare i tempi.

David Neres: il re degli assist

Se Hojlund è il martello, Neres è il compasso. Alla sua seconda stagione in azzurro, il brasiliano ha trovato continuità nel ruolo di “fantasista decentrato” voluto da Conte. È lui il giocatore che crea più pericoli: leader della squadra per assist in Serie A (3).

Competizione Presenze Gol Assist Serie A 13 3 3 Totale Stagione 19 3 4

Più utilizzato di Hojlund (19 presenze totali), Neres è il punto fermo su cui Conte ha costruito la risalita. Il brasiliano parte da destra o dalla trequarti per servire i tagli del compagno: una connessione tecnica che sta diventando automatica.

Rasmus, il “vichingo maniacale”: cura del corpo e record

La scienza: Hojlund integra gli allenamenti con crioterapia e terapia a luce rossa, cura del corpo ossessiva per reggere i ritmi di Conte.

Little Copenhagen: Ha portato amici e parenti a Fuorigrotta, creando un piccolo "quartier generale danese" al Maradona pieno di maglie numero 19.

Il record: Il suo gol alla Juventus (2-1) segnato al 7° minuto è il secondo più veloce di sempre di un napoletano contro i bianconeri. Meglio di lui solo Fernando De Napoli nel 1989.

Inoltre, nell’intervista a Mediaset ha definito Lukaku un punto di riferimento, spegnendo ogni voce di rivalità. Un atteggiamento che ha cementato lo spogliatoio.

Neres, la resilienza e quel “cinque” di Conte

Se Hojlund è la potenza, David Neres è la resilienza. Arrivato dallo Shakhtar e passato per il Benfica, a Napoli ha ritrovato la sua dimensione. Dopo il gol alla Roma, la frase “I never left” è diventata un mantra per i tifosi.

Due dettagli sintetizzano il suo status attuale:

Il “cinque” con Conte: l’immagine del tecnico che gli batte il cinque dopo il gol in Supercoppa è il simbolo del passaggio da ala “di strappi” a giocatore totale, che lavora anche senza palla. L’esperienza europea: escluso De Bruyne (ai box), è il giocatore con più bagaglio internazionale del gruppo.

La “strana coppia” e i fratelli maggiori

Perché funzionano così bene insieme? Perché si compensano. Neres guida, Hojlund aggredisce la profondità. Il brasiliano ha trovato il ruolo di fratello maggiore per i più giovani, mentre il danese ha trovato il suo mentore in Scott McTominay, ex compagno ai tempi dello United.

Questa chimica, definita dai giornali la “Strana Coppia”, è diventata il motore del Napoli: assist dell’uno, gol dell’altro. Una connessione che promette di durare ben oltre questa stagione.

Numeri da vertice. Al 20 dicembre 2025, la coppia Hojlund‑Neres ha prodotto un fatturato offensivo di 9 gol e 6 assist complessivi.

Rasmus Hojlund, grazie alla doppietta decisiva contro la Juventus, è il miglior marcatore stagionale (6 reti), mentre David Neres è il leader per assist (4).

Grazie al loro impatto nel nuovo modulo 3‑4‑3, il Napoli è risalito fino al 3° posto in classifica, rientrando in piena corsa Scudetto.

“Oì ne'”: il riferimento napoletano dietro “Hoj-Ne” Il soprannome “Hoj‑Ne” non è solo un gioco di parole: richiama “Oì ne'”, brano contenuto in Musicante (1984) di Pino Daniele.

Come quel disco mescolava melodia napoletana e sonorità internazionali, la coppia del Napoli unisce la freddezza scandinava di Hojlund alla tecnica sudamericana di Neres, facendo cantare di nuovo il Maradona.

📌 Tutto sulla coppia e sulla Finale Cosa significa il soprannome “Hoj‑Ne”? È la fusione tra Hojlund e Neres e richiama foneticamente “Oì ne'”, brano di Pino Daniele.

Simboleggia l’incontro tra culture diverse che oggi trascinano il Napoli. Quanti gol hanno fatto insieme? Dall’inizio della rivoluzione tattica del 22 novembre, hanno segnato 7 degli 11 gol totali del Napoli e partecipato direttamente (gol o assist) a oltre il 60% delle reti azzurre. Quando si gioca Napoli‑Bologna? La finale di Supercoppa Italiana si disputerà lunedì 22 dicembre a Riyad. Hojlund e Neres sono confermati titolari dal primo minuto. Ci sono i supplementari in Finale? A differenza delle semifinali, in finalissima sono previsti i tempi supplementari in caso di parità al 90′, prima dell’eventuale serie di rigori. Lukaku giocherà titolare lunedì? Difficile vederlo dal 1′ vista la forma di Hojlund, ma Conte potrebbe concedergli uno spezzone più lungo rispetto alla semifinale per sfruttare la sua esperienza nelle finali.

