Hojlund, svelato il contratto: stipendio da 9 milioni e 3 bonus segreti. Gli mancano 4 gol per incassare

Il contratto svelato. Rasmus Hojlund è stato uno degli ultimi colpi del mercato estivo del Napoli, arrivato dal Manchester United in prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva vicina ai 50 milioni di euro. Nelle ultime ore Gianluca Di Marzio ha svelato i dettagli dell’accordo: l’ex Atalanta percepisce uno stipendio fisso di quasi 9 milioni di euro lordi a stagione (fino al 2031) e potrebbe sfondare il muro dei 10 milioni grazie a bonus legati a gol e assist.

Il contratto di Hojlund: stipendio base di 9 milioni lordi fino al 2031

Come rivelato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul suo portale ufficiale, il Napoli ha blindato Rasmus Hojlund con un contratto di lunghissima durata: l’accordo scade il 30 giugno 2031, garantendo al club il controllo sul giocatore per i prossimi sei anni.

L’attaccante danese, arrivato negli ultimi giorni di agosto dal Manchester United, percepisce uno stipendio fisso di quasi 9 milioni di euro lordi all’anno. Si tratta di una cifra importante che lo colloca tra i giocatori più pagati della rosa azzurra, seconda solo a stelle come Kevin De Bruyne.

Il sistema dei bonus: tre fasce progressive

La vera particolarità del contratto di Hojlund risiede nei bonus legati alle prestazioni. Di Marzio ha svelato che l’accordo prevede tre fasce economiche progressive, tutte collegate al numero totale di “eventi decisivi” realizzati in stagione (somma di gol e assist).

Ecco nel dettaglio le tre soglie:

FASCIA SOGLIA (GOL + ASSIST) BONUS SITUAZIONE ATTUALE Prima fascia 10 eventi 150.000 € 6/10 ✅ Vicino! Seconda fascia 20 eventi ~200.000 € In corso Terza fascia 30 eventi ~300.000 € Obiettivo finale

Prendendo parte a 10 gol del Napoli (tra reti segnate e assist vincenti), Hojlund avrebbe diritto a un primo bonus di 150.000 euro, che sembra essere vicino essendo attualmente a quota 4 gol e 2 assist tra campionato e Champions League.

Le altre due fasce (circa 200mila euro per 20 eventi e quasi 300mila euro per 30 eventi) verranno sbloccate solo al raggiungimento delle rispettive soglie. Se dovesse completare tutte e tre le fasce bonus, l’ingaggio totale di Hojlund supererebbe i 10 milioni di euro lordi in una singola stagione.

A un passo dal primo traguardo: 6 eventi su 10

Attualmente, Rasmus Hojlund ha già collezionato 6 partecipazioni a gol stagionali:

4 Gol realizzati tra Serie A e Champions League

realizzati tra Serie A e Champions League 2 Assist decisivi forniti ai compagni (l’ultimo, fondamentale, servito a David Neres nella vittoria per 0-1 contro la Roma)

Questo significa che gli mancano solo 4 partecipazioni per raggiungere la prima soglia contrattuale e incassare i 150.000 euro di bonus. Mantenendo la media attuale (circa 0,5-0,6 eventi a partita considerando tutte le competizioni), il traguardo è raggiungibile entro le prossime 7-8 gare, probabilmente prima della pausa natalizia.

Il costo dell’operazione: 50 milioni dal Manchester United

Oltre allo stipendio, va analizzato l’investimento complessivo fatto dal Napoli per portare Hojlund in Italia. L’attaccante danese è arrivato negli ultimi giorni di agosto 2025 dal Manchester United con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

La cifra totale dell’operazione si aggira intorno ai 50 milioni di euro, rendendo Hojlund uno degli acquisti più onerosi della storia recente del club. Un investimento importante, giustificato dal potenziale del giocatore (classe 2003, quindi appena 22enne) e dalle ottime prestazioni fornite in passato con la maglia dell’Atalanta, prima del trasferimento in Premier League.

La clausola rescissoria da 85 milioni: come funziona

Ma c’è un altro dettaglio fondamentale svelato da Fabrizio Romano, esperto di mercato internazionale: nel contratto di Hojlund è stata inserita una clausola rescissoria di 85 milioni di euro, attiva dal 2027.

Si tratta di una cifra importante, ma non proibitiva per i top club europei. La particolarità dell’accordo sta nella modalità di pagamento: la clausola è stata dilazionata in 3 rate annuali da 28,3 milioni di euro ciascuna.

💰 Come funziona la clausola Un eventuale club interessato ad acquistare Hojlund dovrà: Negoziare direttamente con il calciatore e trovare un accordo personale Comunicare al Napoli l’intenzione di attivare la clausola Pagare 85 milioni di euro totali, ma dilazionati in 3 rate annuali da 28,3 milioni

Questa struttura rateizzata rende la clausola più “abbordabile” per i grandi club (Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester City, PSG) che potrebbero essere interessati al danese se dovesse esplodere definitivamente nelle prossime stagioni. Per il Napoli rappresenta una forma di tutela economica: anche in caso di addio, il club incasserebbe una cifra importante che ripagherebbe ampiamente l’investimento iniziale di 50 milioni.

La clausola diventerà attiva a partire dal 2027, quando Hojlund avrà 24 anni e sarà presumibilmente entrato nel pieno della maturità calcistica. Una finestra temporale studiata per dare al Napoli almeno due stagioni piene per valorizzarlo al massimo.

Le prestazioni stagionali: numeri e impatto

Al di là dei bonus contrattuali, Hojlund sta dimostrando sul campo di meritare la fiducia di Antonio Conte. Il tecnico salentino lo ha scelto come punta centrale nel nuovo modulo 3-4-3, affidandogli il ruolo di finalizzatore nel tridente offensivo con Neres e Lang.

📊 Statistiche stagionali (dati al 2/12/2025)

Presenze: Oltre 15 tra Serie A e Champions League

Oltre 15 tra Serie A e Champions League Minuti giocati: Circa 900 minuti in tutte le competizioni

Circa 900 minuti in tutte le competizioni Gol: 4 (di cui 2 in Champions League con doppietta allo Sporting Lisbona)

4 (di cui 2 in Champions League con doppietta allo Sporting Lisbona) Assist: 2 (entrambi decisivi per vittorie del Napoli)

2 (entrambi decisivi per vittorie del Napoli) Media gol: Un gol ogni 225 minuti circa

Un gol ogni 225 minuti circa Precisione tiri: 75% dei tiri nello specchio della porta

I numeri non sono ancora da capocannoniere assoluto, ma sono in linea con un attaccante di 22 anni ancora in fase di adattamento al calcio italiano. Quello che colpisce è la continuità nelle prestazioni e la capacità di essere decisivo nei momenti chiave.

Il fattore “Talismano”: quando segna lui, il Napoli vince sempre

C’è una statistica che sta diventando leggendaria tra i tifosi del Napoli: quando Hojlund segna, la squadra vince al 100%. È accaduto contro la Fiorentina, contro il Genoa e soprattutto nella notte di Champions League contro lo Sporting Lisbona, dove il danese ha realizzato una splendida doppietta su assist di Kevin De Bruyne.

Proprio quella prestazione in Portogallo ha scritto una pagina di storia: Hojlund è diventato il primo calciatore danese della storia del Napoli a segnare una doppietta nella massima competizione europea. Un record che testimonia l’importanza dell’investimento fatto dalla società.

Statistiche avanzate: l’analisi degli Expected Goals

Per valutare oggettivamente il rendimento di Hojlund, è utile analizzare le metriche avanzate fornite dalle piattaforme specializzate in analisi statistica (come Opta, StatsBomb e Fbref).

📈 Metriche avanzate (Opta) npxG (Expected Goals senza rigori): 1,61 — Tradotto: considerando la qualità e la posizione delle occasioni avute, Hojlund “dovrebbe” aver segnato 1,6 gol secondo i modelli statistici. Essendo già a 4 gol reali, sta sovraperformando le aspettative , segno di grande efficacia sotto porta.

1,61 — Tradotto: considerando la qualità e la posizione delle occasioni avute, Hojlund “dovrebbe” aver segnato 1,6 gol secondo i modelli statistici. Essendo già a 4 gol reali, sta , segno di grande efficacia sotto porta. Percentile Serie A: Si posiziona nel 95° percentile degli attaccanti italiani per pericolosità offensiva

Si posiziona nel degli attaccanti italiani per pericolosità offensiva Tiri per 90′: Media di 3,2 conclusioni a partita, con buona varietà tra piede destro, sinistro e colpi di testa

Media di 3,2 conclusioni a partita, con buona varietà tra piede destro, sinistro e colpi di testa Coinvolgimento nel gioco: Non è solo un finalizzatore puro, ma partecipa attivamente alla manovra con sponde e movimenti senza palla

Il confronto con gli altri big stipendiati della Serie A

Per contestualizzare l’ingaggio di Hojlund, è utile confrontarlo con altri attaccanti di livello presenti nel campionato italiano:

GIOCATORE SQUADRA STIPENDIO (lordo) Kevin De Bruyne Napoli ~12 milioni € Dusan Vlahovic Juventus ~10 milioni € Rasmus Hojlund Napoli ~9 milioni € (+bonus fino a 10) Lautaro Martinez Inter ~9 milioni € Paulo Dybala Roma ~8 milioni €

Come si vede dalla tabella, l’attaccante danese si colloca nella fascia alta del campionato, con un ingaggio paragonabile a quello di campioni affermati come Lautaro Martinez. La differenza sostanziale sta nell’età (Hojlund ha solo 22 anni) e nei margini di crescita, nettamente superiori rispetto a giocatori più esperti.

Prospettive: può raggiungere quota 30 eventi?

Facciamo una proiezione realistica. Hojlund ha già accumulato 6 partecipazioni a gol in circa 15 partite tra tutte le competizioni. Se mantenesse questa media (0,4 eventi a partita), alla fine della stagione potrebbe arrivare a:

Scenario conservativo: 20-22 eventi totali (raggiungendo sicuramente la seconda fascia di bonus)

20-22 eventi totali (raggiungendo sicuramente la seconda fascia di bonus) Scenario ottimistico: 25-28 eventi (avvicinandosi alla terza fascia)

25-28 eventi (avvicinandosi alla terza fascia) Scenario da sogno: 30+ eventi (possibile solo con corsa Scudetto prolungata e cammino profondo in Champions)

La chiave sarà la continuità fisica (evitare infortuni) e la concorrenza con gli altri attaccanti della rosa, in particolare quando rientrerà a pieno regime Romelu Lukaku. Ma Conte ha dimostrato di avere grande fiducia nel danese, e i bonus contrattuali sono stati studiati proprio per incentivare la fame di gol nei momenti decisivi.

📌 Tutto su Hojlund: domande e risposte Quando scade il contratto di Hojlund con il Napoli? L’accordo è valido fino al 30 giugno 2031, quindi altri 6 anni. È uno dei contratti più lunghi della rosa azzurra, segno della fiducia totale del club nel potenziale del giovane attaccante danese. Come funzionano esattamente i bonus? Il contratto prevede tre fasce progressive legate al numero totale di “eventi decisivi” (gol + assist) realizzati in stagione: 150.000€ al raggiungimento di 10 eventi, circa 200.000€ a quota 20, e quasi 300.000€ a quota 30. Ogni fascia è indipendente, quindi si sommano. Quanto manca per il primo bonus? Hojlund è attualmente a quota 6 eventi (4 gol + 2 assist). Gli mancano quindi solo 4 partecipazioni per sbloccare il primo bonus da 150.000 euro, traguardo probabilmente raggiungibile entro fine dicembre 2025. È più pagato di altri attaccanti del Napoli? Sì. Con 9 milioni lordi di base, Hojlund guadagna significativamente più di David Neres (circa 5-6 milioni) e di altri attaccanti della rosa. Solo Kevin De Bruyne ha uno stipendio superiore (circa 12 milioni lordi). Quanto è costato al Napoli? L’operazione complessiva con il Manchester United si aggira intorno ai 50 milioni di euro (prestito con obbligo di riscatto). È uno degli investimenti più importanti della storia recente del club azzurro.

Fonte dati contrattuali: Gianluca Di Marzio (gianlucadimarzio.com) | Statistiche: Opta, Transfermarkt, Sofascore | Aggiornamento: 2 dicembre 2025