Il 2025 del Napoli è leggenda. Due trofei, 90 gol e un record imbattuto

Il riassunto dell’anno. Il 2025 del Napoli sarà ricordato come l’anno della consacrazione definitiva. La squadra ha messo in bacheca Scudetto e Supercoppa Italiana, registrando numeri impressionanti: su 51 partite giocate, sono arrivate 32 vittorie e ben 90 gol fatti. Il dato che fa la differenza è la “legge del Maradona”: zero sconfitte casalinghe in campionato in 12 mesi (13 vittorie, 4 pareggi), un record di imbattibilità interna che resisteva dal 1987.

Dal tricolore a Conte: le due facce della vittoria

Analizzare il 2025 del Napoli significa unire due ere calcistiche distinte ma complementari. La prima metà dell’anno ha portato lo Scudetto, frutto di una cavalcata impressionante nel girone di ritorno della stagione 2024/25. La seconda metà, da agosto a dicembre, ha visto l’arrivo di Antonio Conte e una rifondazione tecnica che ha culminato nella vittoria della Supercoppa Italiana.

Nonostante il cambio di guida tecnica e gli infortuni pesanti che hanno colpito la rosa, la costante è stata la mentalità vincente. La squadra ha segnato quasi 2 gol a partita con una media di 1,76 gol segnati per gara e ha mantenuto un saldo positivo di +40 nella differenza reti. Sono numeri da dominatori assoluti.

Romelu Lukaku: il leader assoluto con 14 gol e 10 assist

Romelu Lukaku è il re dei numeri del 2025 azzurro. Il belga chiude l’anno come top scorer assoluto con 14 gol e 10 assist in tutte le competizioni. Anche se attualmente è alle prese con il recupero da infortunio, il suo impatto nei mesi caldi della stagione è stato devastante, risultando decisivo sia in fase realizzativa che come fulcro dell’attacco.

Scott McTominay: la sorpresa con 12 gol da centrocampista

Al secondo posto della classifica marcatori c’è Scott McTominay con 12 reti. Un centrocampista capace di andare in doppia cifra in un anno solare è merce rarissima in Serie A. Il rendimento del nazionale scozzese è stato analizzato nel nostro approfondimento sul suo nuovo ruolo tattico, che lo ha trasformato da comprimario a protagonista assoluto.

Frank Anguissa: quasi 10 gol dal centrocampo

Da segnalare anche l’exploit di Frank Anguissa, arrivato a sfiorare la doppia cifra con un bottino stimato tra i 6 e i 9 gol. Il camerunese è stato il terzo violino dell’attacco prima dell’infortunio, risultando spesso decisivo nei big match con reti pesantissime.

Il Fortino Maradona: zero sconfitte in casa nel 2025

Il dato che più di tutti inorgoglisce i tifosi azzurri è quello relativo alle mura amiche. Nel 2025, venire a giocare allo Stadio Diego Armando Maradona è stato un incubo per tutte le avversarie.

RENDIMENTO CASA NAPOLI 2025 DATI Vittorie 13 Pareggi 4 Sconfitte 0

L’ultima sconfitta interna in Serie A risale all’8 dicembre 2024. Per un intero anno solare, nessuna squadra è riuscita a espugnare Fuorigrotta. Antonio Conte ha preso il testimone dalla gestione precedente e ha blindato lo stadio, chiudendo il 2025 come unica squadra imbattuta in casa nei top 5 campionati europei.

Statistiche complessive: 90 gol in 51 partite

Il Napoli del 2025 ha disputato 51 partite ufficiali tra Serie A, Supercoppa e altre competizioni, con un rendimento impressionante. La squadra ha segnato 90 gol (media di 1,76 gol a partita) subendone 50, per una differenza reti di +40. Sono numeri che collocano gli azzurri tra le squadre più prolifiche d’Europa.

STATISTICHE NAPOLI 2025 DATI Partite giocate 51 Gol segnati 90 Gol subiti 50 Differenza reti +40

Conte da agosto: 11 vittorie su 16 gare di Serie A

Da quando Antonio Conte siede sulla panchina del Napoli (agosto 2025), la squadra ha viaggiato a ritmi da scudetto. In 16 gare di campionato il tecnico salentino ha ottenuto 11 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Il dato più impressionante è il primo trofeo della sua gestione: la Supercoppa Italiana vinta a dicembre contro il Bologna.

Il futuro: Hojlund-Neres eredità dell’anno d’oro

Con la Supercoppa in bacheca e il primato (o la lotta al vertice) in campionato, il Napoli si affaccia al 2026 con certezze granitiche. La nuova coppia d’attacco Hojlund-Neres (soprannominata “Hoj-Ne” dai tifosi) promette di raccogliere l’eredità numerica del 2025. La storia insegna che dopo un anno così dominante, il difficile è confermarsi. Ma questo Napoli sembra costruito per durare a lungo.

📌 Dossier Statistico Napoli 2025 1. Quante partite ha giocato il Napoli nel 2025? In totale 51 gare ufficiali, con un saldo attivo di 32 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte complessive. 2. Qual è il record storico eguagliato? Vincere due trofei in un anno solare (Scudetto + Supercoppa). Non succedeva dall’epoca di Maradona tra il 1987 e il 1990. 3. Chi è il giocatore con più gol nel 2025? Romelu Lukaku guida la classifica annuale con 14 centri totali, seguito da Scott McTominay (12 gol). Hojlund è in rapida ascesa nel finale di stagione. 4. Com’è andata la difesa del Napoli? La squadra ha subito 50 gol in 51 partite (meno di uno a gara), con netto miglioramento nelle ultime settimane grazie al passaggio alla difesa a tre di Conte. 5. Che percentuale di vittorie ha Conte da agosto? Oltre il 60% di successi nelle partite dirette. In Serie A ha vinto 11 gare su 16 nel girone d’andata, più la Supercoppa Italiana. 6. Anguissa è stato decisivo nel 2025? Sì, con quasi 10 gol nell’anno solare il camerunense è stato il terzo marcatore della squadra prima dell’infortunio che lo ha fermato.

