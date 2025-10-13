Napoli, Politano e Buongiorno rientrano. Conte ritrova gli uomini chiave

Finalmente ottime notizie dall’infermeria. Alla vigilia di un periodo cruciale della stagione, Antonio Conte può tirare un sospiro di sollievo: il Napoli sta per riabbracciare due dei suoi uomini chiave. Sia Matteo Politano che Alessandro Buongiorno sono pronti a tornare, regalando al tecnico nuove e preziose opzioni in vista della trasferta di sabato contro il Torino.

Recupero Lampo per Politano: vuole già il Torino

La notizia più sorprendente è quella che riguarda l’esterno destro. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Matteo Politano ha bruciato le tappe del recupero dopo la lesione al gluteo rimediata contro il Genoa. Grazie alla sua grande determinazione, il dolore è scomparso e l’ex Inter si candida prepotentemente non solo per una convocazione, ma addirittura per una maglia da titolare. Sarà Conte a decidere se rischiarlo subito, ma il segnale è fortissimo.

La Trasformazione con Conte: un Giocatore Ritrovato

Questo recupero a tempo di record è figlio della nuova maturità di Politano, un giocatore trasformato dalla cura Conte. Lontano parente del calciatore visto a sprazzi all’Inter, oggi è un leader tattico, elogiato pubblicamente dal suo allenatore. I numeri confermano la sua crescita: è tra i migliori per dribbling riusciti, ma anche per palloni recuperati, a testimonianza di un’applicazione totale in entrambe le fasi di gioco.

Rientra Buongiorno, ma con Cautela

La seconda, fondamentale, notizia è il ritorno in gruppo di Alessandro Buongiorno. Il difensore ha superato i problemi muscolari e sarà tra i convocati per la sfida contro il suo passato. Per lui, però, lo staff medico e tecnico userà la massima prudenza. Memori dell’infortunio rimediato l’anno scorso proprio forzando i tempi, è difficile che venga schierato dal primo minuto. L’obiettivo è averlo al 100% per le successive, decisive, partite contro PSV e Inter. Intanto, un’altra colonna della squadra è tornata a disposizione.