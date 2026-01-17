Napoli, vittoria col brivido: Lobotka gol, ma è strage di infortuni. Tre big KO

VITTORIA E ALLARME ROSSO. Il Napoli batte il Sassuolo 1-0 grazie al gol lampo di Lobotka (7′) e interrompe la striscia di tre pareggi consecutivi. La gioia per i tre punti, che tengono gli azzurri a -6 dall’Inter, è però offuscata da una vera e propria ecatombe: Elmas (colpo alla testa), Rrahmani (muscolare) e Politano (infortunato ma rimasto in campo per cambi finiti) sono usciti malconci. Nota lieta il debutto da titolare del giovane Vergara, applaudito dal Maradona.

Chi ha segnato in Napoli-Sassuolo e quali sono gli infortunati del Napoli?

Il Napoli torna a vincere, ma il prezzo da pagare è altissimo. Al Maradona finisce 1-0 contro un ottimo Sassuolo, un risultato che permette agli azzurri di spezzare la maledizione dei tre pareggi consecutivi e di restare aggrappati al treno Scudetto (-6 dall’Inter). Tuttavia, più che i tre punti, a fine gara si contano i feriti: Antonio Conte, ancora in tribuna per squalifica, deve fare i conti con un’infermeria che scoppia proprio alla vigilia del ciclo di fuoco tra Champions e campionato.

La partita si decide subito, dopo appena 7 minuti. Stanislav Lobotka, che non segnava in Serie A da oltre tre anni, si traveste da bomber: raccoglie una respinta di Muric su tiro di Elmas e scarica in rete un piattone di potenza e precisione. Sembra l’inizio di una goleada, invece è l’unico lampo in una gara di sofferenza, gestita con il cuore ma con poca brillantezza contro i neroverdi di Grosso, usciti a testa altissima.

Il bollettino di guerra: Rrahmani, Elmas e il dramma Politano

Se il primo tempo regala il gol e l’ottimo esordio dal 1′ del giovane Vergara (uscito tra gli applausi), la ripresa si trasforma in un incubo medico. Prima Elmas è costretto al cambio per un colpo alla testa. Poi tocca ad Amir Rrahmani: il difensore kosovaro alza bandiera bianca per un problema muscolare, chiedendo subito la sostituzione. Una tegola pesantissima per la difesa.

Il finale è drammatico. Matteo Politano, entrato proprio per Elmas, si fa male a cambi esauriti. L’esterno stringe i denti, zoppica vistosamente per dieci minuti, ma al triplice fischio crolla a terra soccorso dai medici. Tre infortuni in una sola partita che si sommano alle assenze di Meret, Lukaku, De Bruyne, Anguissa e Gilmour (più Neres fermatosi nel riscaldamento). Un’emergenza totale in vista di Copenaghen, Juventus, Chelsea e Fiorentina.

Sassuolo a testa alta, Milinkovic-Savic decisivo

Va dato onore al Sassuolo. La squadra di Grosso non ha mai mollato, alzando il baricentro nella ripresa e costringendo il Napoli a difendersi basso. Decisivo in almeno due occasioni Vanja Milinkovic-Savic, che ha blindato la porta evitando la beffa. È stata una vittoria “sporca”, di quelle che servono per vincere i campionati, ma ottenuta con le ultime energie rimaste. Conte dovrà fare un miracolo per gestire le forze in vista della trasferta danese.

Dettaglio Napoli Sassuolo Marcatori 7′ Lobotka – Migliore in Campo Lobotka (7,5) Muric (6,5) Nuovi Infortuni Elmas (Testa), Rrahmani (Muscolare), Politano (Muscolare) – Classifica 3° posto (-6 dall’Inter) Salvezza tranquilla

