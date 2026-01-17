Napoli oggi

Napoli, vittoria col brivido: Lobotka gol, ma è strage di infortuni. Tre big KO

Tre punti d'oro pagati a caro prezzo: il Napoli ritrova la vittoria ma perde pezzi pregiati in vista del ciclo terribile.

Enrico Greco Enrico GrecoGennaio 17, 2026Ultimo aggiornamento: Gennaio 17, 2026
Napoli-Sassuolo 1-0

VITTORIA E ALLARME ROSSO. Il Napoli batte il Sassuolo 1-0 grazie al gol lampo di Lobotka (7′) e interrompe la striscia di tre pareggi consecutivi. La gioia per i tre punti, che tengono gli azzurri a -6 dall’Inter, è però offuscata da una vera e propria ecatombe: Elmas (colpo alla testa), Rrahmani (muscolare) e Politano (infortunato ma rimasto in campo per cambi finiti) sono usciti malconci. Nota lieta il debutto da titolare del giovane Vergara, applaudito dal Maradona.

Chi ha segnato in Napoli-Sassuolo e quali sono gli infortunati del Napoli?

Il Napoli torna a vincere, ma il prezzo da pagare è altissimo. Al Maradona finisce 1-0 contro un ottimo Sassuolo, un risultato che permette agli azzurri di spezzare la maledizione dei tre pareggi consecutivi e di restare aggrappati al treno Scudetto (-6 dall’Inter). Tuttavia, più che i tre punti, a fine gara si contano i feriti: Antonio Conte, ancora in tribuna per squalifica, deve fare i conti con un’infermeria che scoppia proprio alla vigilia del ciclo di fuoco tra Champions e campionato.

La partita si decide subito, dopo appena 7 minuti. Stanislav Lobotka, che non segnava in Serie A da oltre tre anni, si traveste da bomber: raccoglie una respinta di Muric su tiro di Elmas e scarica in rete un piattone di potenza e precisione. Sembra l’inizio di una goleada, invece è l’unico lampo in una gara di sofferenza, gestita con il cuore ma con poca brillantezza contro i neroverdi di Grosso, usciti a testa altissima.

Il bollettino di guerra: Rrahmani, Elmas e il dramma Politano

Se il primo tempo regala il gol e l’ottimo esordio dal 1′ del giovane Vergara (uscito tra gli applausi), la ripresa si trasforma in un incubo medico. Prima Elmas è costretto al cambio per un colpo alla testa. Poi tocca ad Amir Rrahmani: il difensore kosovaro alza bandiera bianca per un problema muscolare, chiedendo subito la sostituzione. Una tegola pesantissima per la difesa.

Il finale è drammatico. Matteo Politano, entrato proprio per Elmas, si fa male a cambi esauriti. L’esterno stringe i denti, zoppica vistosamente per dieci minuti, ma al triplice fischio crolla a terra soccorso dai medici. Tre infortuni in una sola partita che si sommano alle assenze di Meret, Lukaku, De Bruyne, Anguissa e Gilmour (più Neres fermatosi nel riscaldamento). Un’emergenza totale in vista di Copenaghen, Juventus, Chelsea e Fiorentina.

Sassuolo a testa alta, Milinkovic-Savic decisivo

Va dato onore al Sassuolo. La squadra di Grosso non ha mai mollato, alzando il baricentro nella ripresa e costringendo il Napoli a difendersi basso. Decisivo in almeno due occasioni Vanja Milinkovic-Savic, che ha blindato la porta evitando la beffa. È stata una vittoria “sporca”, di quelle che servono per vincere i campionati, ma ottenuta con le ultime energie rimaste. Conte dovrà fare un miracolo per gestire le forze in vista della trasferta danese.

Marcatori 7′ Lobotka
Migliore in Campo Lobotka (7,5) Muric (6,5)
Nuovi Infortuni Elmas (Testa), Rrahmani (Muscolare), Politano (Muscolare)
Classifica 3° posto (-6 dall’Inter) Salvezza tranquilla

📌 Tutto su Napoli-Sassuolo 1-0

Chi ha segnato il gol vittoria?

A decidere il match è stato Stanislav Lobotka al 7′ minuto. Il centrocampista slovacco ha segnato con un tiro di potenza dopo una respinta del portiere.

Quali giocatori si sono infortunati?

Giornata nera per l’infermeria: si sono fermati Elmas (colpo alla testa), Rrahmani (problema muscolare) e Politano (problema muscolare nel finale).

Come ha giocato Vergara al debutto?

Ottima prova per il giovane talento, schierato titolare a sorpresa. Ha mostrato personalità e tecnica, uscendo tra gli applausi del Maradona al momento del cambio.

Perché Politano è rimasto in campo infortunato?

Il Napoli aveva già esaurito le sostituzioni quando Politano si è fatto male. L’esterno è rimasto in campo zoppicando per non lasciare la squadra in dieci uomini.

