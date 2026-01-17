Napoli-Sassuolo, Conte ribalta tutto: Vergara titolare? La verità su Neres e il piano Champions

VERGARA SCALDA I MOTORI. Il Napoli affronta il Sassuolo (sabato, ore 18:00) con l’obbligo di vincere per non far scappare l’Inter a +6. Antonio Conte, ancora squalificato e sostituito da Stellini, prepara una rivoluzione: possibile chance dal 1′ per il giovane Antonio Vergara sulla trequarti al posto di un deludente Lang. David Neres è recuperato ma andrà in panchina: la strategia è preservarlo per il ciclo terribile (Copenaghen, Chelsea, Juventus). In difesa torna Juan Jesus, mentre Beukema si riprende una maglia da titolare.

Chi gioca titolare in Napoli-Sassuolo e come sta David Neres?

Il pareggio a reti bianche contro il Parma ha lasciato scorie pesanti e una classifica che inizia a preoccupare: l’Inter è scappata a +6 e il margine di errore per il Napoli si è azzerato. Sabato pomeriggio, al Maradona, arriva un Sassuolo in crisi di risultati (nessuna vittoria dal 6 dicembre), ma guai a sottovalutare l’impegno. Antonio Conte, costretto ancora in tribuna dalla squalifica, ha studiato un piano partita che guarda all’immediato ma strizza l’occhio anche al futuro prossimo, fatto di notti europee decisive.

La mossa a sorpresa: l’ora di Antonio Vergara?

Se Neres riposa e Noa Lang ha deluso le aspettative nel recupero infrasettimanale, chi giocherà sulla trequarti? La suggestione che prende quota nelle ultime ore porta il nome di Antonio Vergara. Il giovane talento azzurro sta crescendo esponenzialmente in allenamento e Conte, che non guarda in faccia alla carta d’identità, potrebbe lanciarlo dal primo minuto accanto a Elmas.

Sarebbe una mossa coraggiosa, tipica del tecnico salentino, per dare imprevedibilità e freschezza a un reparto apparso statico contro il “muro” del Parma. Vergara ha il passo e la tecnica per saltare l’uomo, proprio ciò che è mancato mercoledì sera. L’alternativa resta Politano, ma l’idea di lanciare il ragazzo dal 1′ stuzzica lo staff tecnico.

La gestione di David Neres: il “Piano Champions”

Il tema centrale della vigilia riguarda David Neres. Il brasiliano, entrato e uscito contro il Parma per un riacutizzarsi del dolore alla caviglia, tiene in ansia la tifoseria. La buona notizia è che gli esami hanno escluso lesioni gravi. Tuttavia, Conte ha preso una decisione forte: Neres non partirà titolare contro il Sassuolo.

Non si tratta di una bocciatura, ma di pura strategia gestionale. Con il calendario che propone in rapida successione le sfide contro Copenaghen e Chelsea in Europa, oltre al big match dello Stadium contro la Juventus, rischiare la stella brasiliana ora sarebbe un azzardo imperdonabile. Neres sarà in panchina, pronto a entrare solo in caso di estrema necessità, per averlo al 100% quando la musichetta della Champions tornerà a suonare.

Il ritorno dei titolari e la difesa ridisegnata

Rispetto al turnover (fallito) col Parma, il Napoli cambia volto anche negli altri reparti. In difesa, scontata la squalifica, rientra Juan Jesus sul centro-sinistra. Al suo fianco, Beukema dovrebbe riprendersi una maglia da titolare, permettendo a Giovanni Di Lorenzo di tornare nel suo ruolo naturale di esterno destro a tutta fascia, fondamentale per garantire spinta e sovrapposizioni.

In mezzo al campo, gli stakanovisti Lobotka e McTominay sono chiamati agli straordinari, vista l’assenza prolungata di Anguissa e Gilmour. Davanti, Rasmus Hojlund è confermatissimo: il danese cerca il gol per scacciare i fantasmi della sterilità offensiva.

Il contesto: vietato sbagliare

Il Sassuolo arriva a Napoli con la pancia piena di una classifica tranquilla, ma con la fame di chi non vince da sei turni. Per gli azzurri, guidati in panchina dal vice Cristian Stellini, è una finale anticipata. Non vincere significherebbe, con ogni probabilità, dire addio ai sogni di gloria e iniziare a guardarsi le spalle nella corsa Champions. Il Maradona è pronto a spingere, ma serve una scossa tecnica ed emotiva.

SCHEDA MATCH Napoli (3-4-2-1) Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Vergara (o Politano); Hojlund. Allenatore Cristian Stellini (Conte squalificato) Ballottaggi Vergara 55% – Lang 45%

Beukema 60% – Mazzocchi (con Di Lorenzo braccetto) 40%

LISTA INFORTUNATI NAPOLI RIENTRO PREVISTO Alex Meret (Spalla) Da valutare Romelu Lukaku (Retto femorale) Fine Gennaio Kevin De Bruyne (Bicipite femorale) Marzo Frank Anguissa (Bicipite femorale) Fine Gennaio Billy Gilmour (Pubalgia) Fine Gennaio

📌 Tutto su Napoli-Sassuolo Neres gioca titolare contro il Sassuolo? No. Nonostante sia recuperato, Conte ha deciso di preservarlo per le imminenti sfide di Champions League e contro la Juventus. Partirà dalla panchina. Chi è la sorpresa di formazione? Potrebbe toccare ad Antonio Vergara. Il giovane talento è in ballottaggio per una maglia da titolare sulla trequarti, favorito su un Noa Lang apparso in difficoltà. Dove vedere Napoli-Sassuolo in TV? La partita è un’esclusiva DAZN. Gli abbonati Sky potranno vederla sul canale 214 (Zona DAZN) solo se hanno attivato l’opzione specifica. Perché Conte non è in panchina? Antonio Conte deve scontare la seconda e ultima giornata di squalifica rimediata dopo l’espulsione in Inter-Napoli. Al suo posto ci sarà il vice Cristian Stellini.

