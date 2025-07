Conte, De Laurentiis e Manna, summit a Ischia: decise le prossime mosse di mercato

Le Dolomiti alle spalle, il Golfo di Napoli di fronte. La squadra si prende una pausa, i suoi leader no. Terminato il ritiro di Dimaro, il Napoli sta per entrare nel cuore della sua strategia: sull'isola d'Ischia, infatti, è in programma il vertice di mercato tra Antonio Conte, Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna. Un incontro per disegnare le prossime mosse e pianificare l'assalto finale a un mercato già sontuoso.

Non un semplice incontro, ma un vero e proprio "consiglio di guerra" che, come riporta il Corriere dello Sport, definirà le strategie per completare una squadra costruita per dominare su tutti i fronti.

Il bilancio sul tavolo: un tesoro da reinvestire

Sul tavolo del vertice ischitano ci sarà innanzitutto un bilancio più che positivo. Sei acquisti di livello già definiti, per un investimento che supera i 120 milioni di euro (senza contare i costi dell'operazione De Bruyne). A questi si aggiungono i 75 milioni che stanno per essere incassati dalla cessione, ormai imminente, di Victor Osimhen.

Una potenza di fuoco che permette al Napoli di agire senza fretta, ma con la determinazione di chi sa di poter sferrare il colpo decisivo. È una fase di calma apparente, che prelude alla tempesta finale.

La roadmap per Castel di Sangro: si decide l'assalto finale

L'incontro tra Conte, De Laurentiis e Manna servirà a stabilire una roadmap chiara. Il tecnico leccese ha le idee chiare: vuole gli ultimi rinforzi a disposizione per la seconda parte del ritiro, a Castel di Sangro, per poter lavorare con il gruppo al completo.

Dal summit emergerà una linea d'azione precisa. Non si tratterà più di sondare, ma di affondare. Il piano per completare la rosa verrà definito. E da quell'incontro, per i tifosi, inizierà la vera attesa per i botti finali di mercato.