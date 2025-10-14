Neymar a gennaio in Serie A: spunta il retroscena, è stato già proposto al Napoli

Il nome fa ancora tremare i polsi e accendere i sogni dei tifosi. Neymar Jr potrebbe essere il colpo a sorpresa del mercato di gennaio, un’incredibile opportunità a parametro zero per la Serie A. Il fuoriclasse brasiliano andrà in scadenza di contratto con il Santos il 31 dicembre 2025 e, secondo le ultime indiscrezioni, l’Italia sarebbe la sua meta preferita. Ma c’è di più: il Napoli è già stato protagonista di un retroscena che infiamma le speranze.

Il Retroscena: Neymar proposto al Napoli (e Inter)

L’ipotesi non è campata in aria. Come riportato da La Gazzetta dello Sport e svelato anche da Fabrizio Romano, l’entourage di Neymar ha già bussato alla porta dei top club italiani. Il brasiliano è stato proposto sia al Napoli che all’Inter. In entrambi i casi, l’offerta è stata inizialmente declinata, soprattutto a causa delle incerte condizioni fisiche del giocatore. Ma ora lo scenario sta per cambiare.

L’Obiettivo Mondiale: perché ora direbbe “sì”

Cosa è cambiato? La motivazione del giocatore. Neymar non cerca solo un ultimo, ricco contratto. Cerca un palcoscenico, un campionato competitivo che gli permetta di tornare protagonista e di arrivare al Mondiale della prossima estate nelle migliori condizioni possibili. L’Italia sarebbe la piazza ideale per il suo rilancio. Per questo, sarebbe disposto ad accettare uno stipendio alla portata dei top club di Serie A, pur di rimettersi in gioco e dimostrare di essere ancora un fuoriclasse.

La Condizione per il Sì del Napoli

A gennaio, il suo nome tornerà inevitabilmente a circolare. L’operazione è suggestiva e, a livello economico, potenzialmente vantaggiosa. Per il Napoli, e per qualsiasi club italiano, c’è però una condizione fondamentale da rispettare: avere uno slot libero da extracomunitario per poter tesserare il brasiliano. Un ostacolo burocratico che andrà superato per trasformare un sogno di mercato in una clamorosa realtà.