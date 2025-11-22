Noa Lang titolare con l’Atalanta? Sì, Conte sorprende: è la notte per conquistare Napoli

Sì, Noa Lang è titolare. Antonio Conte ha sciolto le riserve per Napoli-Atalanta: l’olandese partirà dal 1′ minuto nel tridente offensivo. È la mossa a sorpresa del tecnico per l’emergenza infortuni e rappresenta la prima vera chance per l’esterno pagato 25 milioni, finora utilizzato col contagocce (223 minuti totali).

h2>Una scelta tattica: Lang chiave del nuovo 3-4-2-1

Non è un semplice turnover, è una mossa studiata. L’inserimento di Lang dal primo minuto è figlio della rivoluzione tattica decisa da Conte per sopperire all’emergenza a centrocampo. Il passaggio al 3-4-2-1 richiede giocatori capaci di muoversi tra le linee e creare superiorità numerica: un compito che l’olandese, per caratteristiche, può svolgere meglio di un esterno “di binario”.

Dopo il confronto in sala video a Castel Volturno, dove il gruppo ha chiesto soluzioni diverse per ritrovare il gol, Conte ha deciso di affidare le chiavi della fantasia proprio all’ex PSV, finora oggetto misterioso della stagione.

Il peso dei soldi e l’ombra di Kvara

Per Lang questa è la “notte della verità”. Per strapparlo al PSV Eindhoven, De Laurentiis ha firmato un assegno da 25 milioni più bonus, con un contratto pesante fino al 2030. Doveva essere l’erede di Kvaratskhelia, ma finora ha collezionato solo 223 minuti. Stasera, nel big match contro l’Atalanta, non ci saranno più alibi: deve dimostrare di valere l’investimento.

Conte e Lang: la pace dopo la tempesta

La titolarità arriva dopo settimane turbolente. Le scorie del post-PSV sembrano smaltite:

Lo sfogo: “Devo mordermi la lingua”, aveva detto Lang lamentando lo scarso utilizzo.

“Devo mordermi la lingua”, aveva detto Lang lamentando lo scarso utilizzo. La risposta: Conte lo aveva gelato, chiedendo lavoro e silenzio.

Oggi quel lavoro paga. Conte ha bisogno della sua anarchia per scardinare la difesa uomo su uomo di Gasperini (o dell’Atalanta di Palladino) e gli offre il palcoscenico più importante.

Il retroscena di Koeman: “28 giorni senza palla”

Perché ha fatto tanta fatica finora? Una spiegazione arriva dal CT dell’Olanda, Ronald Koeman: “A settembre mi ha detto: ‘Ho fatto 28 giorni di ritiro in Italia e non ho visto un pallone’. È una transizione dura” . Ora che l’adattamento fisico al calcio di Conte è completato, Napoli si aspetta di vedere finalmente il talento cristallino ammirato in Olanda. Oggi il “castigo” sembra finito. Conte si affida alla sua fantasia per scardinare l’Atalanta.