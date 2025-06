Nunez apre al Napoli: la bomba di Fabrizio Romano, fissato l'incontro

Il Napoli non molla Darwin Nunez. Manna lavora per regalare al tecnico salentino il partner ideale del belga. L'uruguaiano del Liverpool ha aperto al trasferimento, e ora i segnali che arrivano dall'Inghilterra sono più che incoraggianti.

Fabrizio Romano, attraverso il suo canale YouTube, ha confermato quello che in molti speravano: "La prossima settimana è previsto un incontro tra il team di Darwin Nunez, Napoli e il Liverpool per definire le condizioni dell'accordo. L'attaccante uruguaiano è aperto all'idea di unirsi al Napoli".

Un investimento da 100 milioni che non ha reso

Darwin Nunez resta uno dei flop più costosi della Premier League. Tre anni fa i Reds investirono 75 milioni più 25 di bonus per strapparlo al Benfica, convinti di aver trovato l'erede di Salah. La realtà è stata ben diversa: stagioni altalenanti, panchine troppo frequenti e un feeling mai sbocciato.

Il recente acquisto di Florian Wirtz per 150 milioni ha definitivamente chiuso le porte al centravanti uruguaiano. Il Liverpool è pronto a tagliare le perdite, e la richiesta di 60 milioni di euro - pur alta - rappresenta già uno sconto significativo rispetto all'investimento iniziale.

La Conferma di Romano: "Nunez è aperto all'idea di unirsi al Napoli"

Le parole di Romano sono un macigno che sposta gli equilibri. Non si tratta più di indiscrezioni, ma di una conferma autorevole. "L'attaccante uruguaiano è aperto all'idea di unirsi al Napoli", ha dichiarato il giornalista. Questa apertura è il primo, fondamentale passo per costruire una trattativa. Il giocatore, reduce da una stagione di alti e bassi al Liverpool, vede nel progetto di Antonio Conte l'occasione perfetta per rilanciarsi e diventare il perno di una squadra che punta a dominare.

L'Incontro la Prossima Settimana

Ma la notizia non si ferma all'apertura del giocatore. Romano ha aggiunto il dettaglio che infiamma la piazza: "La prossima settimana è previsto un incontro tra il team di Darwin Nunez, il Napoli e il Liverpool per definire le condizioni dell'accordo". La trattativa, quindi, esce dalla fase dei sondaggi ed entra in quella operativa. Il DS Giovanni Manna si siederà al tavolo con i manager del giocatore e con i dirigenti dei Reds per discutere di cifre e formule.

L'Ostacolo dei 60 Milioni e la Strategia del Napoli

L'affare resta complesso. Il Liverpool, che tre anni fa investì quasi 100 milioni per Nunez, ora ne chiede 60 per il cartellino. Una cifra altissima, ma il Napoli ha dalla sua parte due armi potentissime. La prima è la volontà del giocatore, che ha già detto "no" alle ricche offerte arabe per restare nel calcio che conta. La seconda è un ingaggio assolutamente sostenibile per le casse azzurre, pari a 4,7 milioni di euro netti a stagione.

Il Napoli è in pole position rispetto a concorrenti come il Milan. L'incontro programmato a Milano è la prova definitiva che il club azzurro sta facendo sul serio. La caccia al grande bomber per l'attacco di Conte è ufficialmente aperta.