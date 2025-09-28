Napoli, Olivera e Spinazzola: condizioni e tempi di recupero

La vigilia del big match di San Siro porta una doppia, brutta notizia per Antonio Conte che si trasforma in un’opportunità inattesa. Il Napoli dovrà affrontare il Milan senza i suoi due specialisti della fascia sinistra: sia Mathias Olivera che Leonardo Spinazzola si sono fermati. Ma l’emergenza spalanca le porte al momento che tutti i tifosi aspettavano: il debutto di Miguel Gutierrez.
Stop Cautelativo: Ottimismo per la Champions
Come riportato dal Corriere dello Sport, per entrambi i giocatori si tratta di un problema di affaticamento muscolare. Lo staff medico, in accordo con Conte, ha deciso per uno stop puramente cautelativo, per non rischiare infortuni più gravi. La buona notizia è che dal club filtra ottimismo per un loro recupero già per la cruciale sfida di Champions League di mercoledì contro lo Sporting Lisbona.
La Grande Chance per Gutierrez
Con la corsia sinistra improvvisamente sguarnita, per Conte la scelta sembra quasi obbligata. L’emergenza si trasforma nella grande occasione per l’esterno spagnolo, prelevato in estate dal Girona per 20 milioni di euro. Dopo un lungo periodo di recupero per un’operazione alla caviglia, ora è arrivato il suo momento. Quella che doveva essere una partita proibitiva diventa così il palcoscenico perfetto per dimostrare il suo valore.
Infermeria Piena in Difesa
La situazione in difesa resta complessa. Oltre ai due esterni, infatti, non saranno della partita nemmeno i due centrali Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani. Entrambi torneranno a disposizione solo dopo la sosta per le nazionali, costringendo Conte a scelte quasi obbligate anche al centro della retroguardia. Un Napoli in piena emergenza si prepara alla battaglia di San Siro, ma con una nuova, intrigante arma da scoprire.