Palladino contro il suo Napoli: il debutto al Maradona e la verità sul tifo (“Ho sempre tifato azzurro”)

Esordio di fuoco. Sabato sera Raffaele Palladino debutta come nuovo allenatore dell’Atalanta (subentrato all’esonerato Juric) proprio allo stadio Maradona. Nato a Mugnano, a 15km dallo stadio, il tecnico ha smentito il suo passato bianconero dichiarando apertamente: “Non è vero che sono della Juve, ho sempre tifato Napoli”. Una sfida del cuore per cercare di risollevare una Dea in crisi di risultati.

Palladino tifa Napoli: la confessione sulla Juve

La narrativa su Palladino “juventino” è stata smontata dal diretto interessato. Nonostante il lancio nel grande calcio sia avvenuto a Torino, le radici di Mugnano di Napoli sono forti. In un’intervista al Corriere Fiorentino, il tecnico è stato netto:

“Gira una leggenda metropolitana su di me. Non è vero che sono juventino, ho sempre tifato Napoli e non averci mai giocato è un grande rimpianto”.

Un legame mai concretizzato. Né da giocatore, né da allenatore. Nell’estate post-Scudetto e in quella successiva, il Napoli ha fatto altre scelte (Garcia, Mazzarri, Calzona e infine Conte), mentre Palladino si affermava tra Monza e Firenze.

Palladino vs Napoli: i numeri (Tabella Precedenti)

Se il cuore dice Napoli, il campo dice che gli azzurri sono spesso stati la sua “bestia nera”. Ecco il bilancio di Palladino da allenatore contro la squadra della sua città:

Partita Risultato Esito Monza – Napoli (Maggio ’23) 2-0 ✅ Vittoria Napoli – Monza (Dicembre ’23) 0-0 ⚖️ Pareggio Monza – Napoli (Aprile ’24) 2-4 ❌ Sconfitta Fiorentina vs Napoli (23/24) Ko ❌ Doppia sconfitta

L’incrocio con Conte: ex compagni alla Juve

Sabato sera ci sarà un’altra storia nella storia. Raffaele Palladino stringerà la mano ad Antonio Conte, ma non sarà un incontro tra sconosciuti. Oltre vent’anni fa, i due condividevano lo spogliatoio della Juventus di Marcello Lippi.

Era una staffetta generazionale: Conte il capitano veterano, Palladino il giovane talento della Primavera aggregato alla prima squadra. Hanno condiviso il campo in amichevole (gennaio 2003 contro l’Al Ain), ma mai in gare ufficiali. Oggi si ritrovano da avversari in un momento critico per entrambi: il Napoli deve reagire al ko di Bologna, l’Atalanta deve uscire dalle sabbie mobili della bassa classifica.