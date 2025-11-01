Napoli frena ma Conte stupisce tutti: “Sono più contento oggi”. La mossa del tecnico che nessuno si aspettava

Un pareggio a reti bianche in casa, contro un avversario ostico ma non di prima fascia. Per la logica del tifo, un risultato deludente. Per la logica di Antonio Conte, invece, un’ottima prestazione. Le parole del tecnico del Napoli dopo lo 0-0 con il Como non sono un semplice commento a caldo, ma una raffinata operazione di comunicazione. Una mossa strategica per blindare la squadra e mandare un messaggio preciso all’ambiente: il “fortino Napoli” è iniziato.

Perché Conte è contento di un pareggio per 0-0?

La risposta non è nella partita, ma nella psicologia. Conte sta costruendo un’identità. Dichiarare di essere “più contento oggi che altre volte” e definire la gara “di stampo europeo” dopo un pareggio senza gol è una deliberata iperbole.

Il tecnico sta proteggendo i suoi uomini dalla pressione e dalle critiche, specialmente in un momento di difficoltà con diversi infortuni. Sta dicendo alla squadra: “Io sono con voi, anche quando il risultato non arriva”. Loda la prestazione per cementare la convinzione nel suo progetto. È la classica creazione del “noi contro tutti”, un marchio di fabbrica della sua leadership per tenere il gruppo compatto e affamato.

Come sta Lukaku e quando rientra?

Conte è stato glaciale: il rientro non è vicino e la priorità è la guarigione completa. Alla domanda diretta, il tecnico ha deviato la responsabilità sulla struttura medica (“chiedetelo ai medici”), un segnale chiaro che non c’è fretta e non si correranno rischi.

Ha descritto l’infortunio di fine agosto come “grave” e ha sottolineato l’importanza di Romelu come leader silenzioso, la cui sola presenza nello spogliatoio è benefica. Il messaggio è doppio: la squadra non può dipendere dal suo ritorno imminente e il belga tornerà solo quando sarà al 100%, non un minuto prima.

Le uniche note positive: la fiducia a Gutierrez ed Elmas

Nel suo sforzo di trovare elementi positivi, Conte ha elogiato pubblicamente due giocatori specifici. Ha sottolineato come l’ingresso di Gutierrez sia stato positivo e gli abbia dato “fiducia”, e ha definito “di spessore” le recenti prestazioni sia del terzino che di Elmas.

È una mossa calcolata per responsabilizzare e dare morale a chi sta sostituendo gli infortunati, facendoli sentire parte integrante e decisiva del progetto in un momento di emergenza.