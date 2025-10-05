Spinazzola factor: il Napoli cambia quando entra lui. Sapete come lo chiama Conte

C’è il primo posto da difendere, una partita bloccata contro un Genoa coriaceo e un Maradona che inizia a spazientirsi. Poi, si accende lui. E cambia tutto. La vittoria in rimonta del Napoli ha tante firme, ma il nome scritto a caratteri cubitali è uno solo: Leonardo Spinazzola. Non è più solo un giocatore affidabile. È diventato il fattore decisivo.

Una Prestazione “Sconvolgente”

Definire “sconvolgente” il suo rendimento non è un’esagerazione. Contro il Genoa, Spinazzola è stato semplicemente immarcabile. Una spina costante nel fianco della difesa rossoblù, un treno che non ha mai smesso di correre, crossare, difendere e attaccare. Ogni volta che la palla arrivava sulla sua corsia, lo stadio percepiva la sensazione che potesse accadere qualcosa di decisivo. E così è stato.

L’Uomo che Cambia le Partite

Sotto di un gol dopo la magia di tacco di Ekhator, il Napoli del secondo tempo ha un altro passo. Anguissa trova il pareggio, ma è dalla fascia sinistra che nasce la valanga. Spinazzola martella senza sosta e al 75′ produce il capolavoro: salta l’uomo, arriva sul fondo e mette un pallone teso e preciso su cui Hojlund deve solo spingere in rete per il 2-1.

Un assist che non è solo un assist. È la giocata che scardina la partita, che regala tre punti pesantissimi e che conferma una sensazione ormai chiara a tutti: con lui in campo, è tutto un altro Napoli. La sua capacità di creare superiorità numerica e di spaccare in due le difese è un’arma che in questo campionato, semplicemente, nessuno ha.

Conte in conferenza: «È la mia scossa elettrica»

“Quando vedo la partita bloccata, Spinazzola è la mia scossa elettrica. Mi dà ampiezza, qualità del cross e intensità. Sa giocare sia sul palo largo sia inserendosi”. Disse Antonio Conte in cofenrenza stampa esaltando le doti dell’esterno azzurro

Il Miglior Affare del Napoli

Arrivato quasi in sordina, Leonardo Spinazzola si sta rivelando una delle migliori operazioni per rapporto qualità/prezzo degli ultimi anni. Antonio Conte lo ha rigenerato, gli ha restituito fiducia e lo ha messo al centro del suo progetto tattico. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: un giocatore che non si limita a fare il suo compito, ma che determina i risultati. In una squadra di campioni, il vero fuoriclasse, oggi, veste la maglia numero 37.