Prezzi maglie serie A 2025/26: il Napoli campione tra i più cari | I costi per i tifosi e dove si risparmia

E i numeri fanno tremare i portafogli dei tifosi italiani. Con l'avvicinarsi della nuova stagione, i club hanno svelato i listini ufficiali dei nuovi kit, e la sorpresa è amara: seguire la propria squadra del cuore costa sempre di più.

Il fenomeno non risparmia nessuno, dai top club alle neopromosse. Una tendenza che tocca il suo apice con alcune maglie che sfiorano i 200 euro se completamente personalizzate. Una cifra che fa riflettere, soprattutto considerando che si tratta del costo per un singolo capo d'abbigliamento.

Il Napoli campione d'Italia tra i più cari

I tifosi azzurri dovranno mettere mano al portafoglio più di altri. La maglia home del Napoli campione d'Italia costa 140 euro, posizionandosi tra le più care dell'intero campionato. Un prezzo che sale ulteriormente con le personalizzazioni: 15 euro per nome e numero del giocatore preferito, più 10 euro per la patch Serie A.

Per i più piccoli, la situazione migliora solo parzialmente: la maglia bambino costa 99 euro, comunque una cifra importante per le famiglie. Il costo totale per una maglia azzurra completa può raggiungere i 165 euro, una spesa considerevole per i sostenitori partenopei.

I big spender della Serie A

La classifica dei prezzi più alti vede protagoniste le squadre di maggior blasone. Inter, Juventus, Milan e Roma hanno fissato tariffe simili per le versioni authentic, tutte intorno ai 150 euro. Un livello che conferma come i top club puntino sul merchandising come fonte di ricavi importante.

L'Inter propone la maglia gara home a 149.99 euro, mentre la versione Stadium si ferma a 99.99 euro. La Juventus segue a ruota con 150 euro per l'authentic e 100 per la versione standard. Stesso discorso per Milan e Roma, che mantengono la fascia dei 150 euro per le versioni top di gamma.

Fiorentina e Genoa: il record assoluto

La sorpresa arriva da Firenze e Genova. Fiorentina e Genoa hanno fissato il prezzo della maglia Kombat Pro a 120 euro, la cifra più alta per una maglia base dell'intero campionato. Una scelta che stupisce, considerando che si tratta di club che non partecipano alle competizioni europee più prestigiose.

Il modello Kombat standard scende a 85 euro, mentre la versione extra della Fiorentina costa 49 euro. Una forbice di prezzi che offre alternative più accessibili, ma che evidenzia comunque l'escalation dei costi.

Le alternative più economiche

Non tutto è perduto per i tifosi più attenti al budget. Parma, Sassuolo e Verona offrono le soluzioni più economiche, con maglie a 80 euro. Il Parma propone anche una versione bambino a 75 euro, tra le più convenienti della categoria.

L'Udinese si posiziona a 95 euro, mentre il Bologna tocca i 99 euro per la versione base. Prezzi che, pur rimanendo elevati, offrono un'alternativa più sostenibile rispetto ai top club.

L'effetto personalizzazioni

Il costo lievita sensibilmente con nome, numero e patch ufficiali. Le personalizzazioni oscillano tra i 15 e i 20 euro, mentre le patch variano dai 10 ai 15 euro a seconda della competizione. Un sistema che può portare il costo finale ben oltre i 180 euro per una maglia completa.

Il Bologna rappresenta un caso particolare: la maglia con tutte le personalizzazioni può raggiungere i 134 euro, considerando anche le patch di Europa League. Un esempio di come le competizioni europee influenzino i prezzi finali.

Un mercato in continua crescita

I numeri confermano una tendenza consolidata: il merchandising calcistico registra aumenti costanti anno dopo anno. I club investono sempre di più nella qualità dei materiali e nelle tecnologie, giustificando prezzi che dieci anni fa sarebbero sembrati impensabili.

La passione dei tifosi resta immutata, ma le tasche ne risentono. Una maglia personalizzata costa oggi quanto una cena per due in un ristorante di livello, una riflessione che molti sostenitori sono costretti a fare prima dell'acquisto.

Il calcio moderno presenta il conto anche ai suoi tifosi più fedeli, trasformando l'acquisto di una maglia in un investimento ponderato. Una realtà che accompagnerà la stagione 2025/26, dove seguire la propria squadra del cuore avrà un prezzo sempre più salato.